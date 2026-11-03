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Sau 3 trận, CAHN có 3 điểm, chỉ kém vị trí thứ 8 - suất cuối cùng vào vòng 16 đội đúng 1 điểm. Nếu vượt qua Kyoto Sanga, đội bóng ngành công an có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành CLB Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Sau chiến thắng lịch sử trước Shanghai Port (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 3, CAHN đang rất tự tin. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Polking đặt mục tiêu có điểm.

Bên kia chiến tuyến, Kyoto Sanga được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu tại J-League. Đại diện Nhật Bản thất bại 0-1 trước Daejeon Hana Citizen trong trận ra quân, nhưng sau đó lần lượt đánh bại Ratchaburi và Newcastle Jets. Với 6 điểm, Kyoto Sanga hiện đứng thứ 6 trên BXH khu vực phía Đông, tạo ra khoảng cách 3 điểm so với CAHN.

Trên sân nhà, CAHN thi đấu rất tự tin, kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội nhiều hơn đối thủ. Tuy nhiên, trong một ngày các chân sút của đội bóng ngành Công an quá vô duyên, nên không một lần ghi được bàn thắng, đành chấp nhận trận hòa 0-0.