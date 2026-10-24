Phương Trang sắp đưa 100 xe khách giường nằm thuần điện chạy tuyến liên tỉnh

Ngày 23/10, tại TP Huế, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế chính thức bàn giao lô 100 xe bus giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34 cho Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines).

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng khi một dòng xe bus giường nằm chạy bằng điện do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ thiết kế và phát triển lắp ráp sắp đưa vào vận hành trên các tuyến giao thông liên tỉnh.

Lễ bàn giao 100 xe khách giường nằm thuần điện phục vụ tuyến liên tỉnh

Sự hợp tác giữa hai thương hiệu nội địa nhằm cung cấp thêm giải pháp di chuyển đường dài bằng xe điện, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành vận tải. Qua đó cho thấy năng lực tiếp thu, ứng dụng công nghệ và tăng tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp sản xuất ô tô Việt.

Lãnh đạo Kim Long Motor và FUTA Bus Lines

Là nhà sản xuất xe thương mại thuần điện hàng đầu tại Việt Nam, Kim Long Motor đã xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng từ xe bus giường nằm, xe ghế ngồi, minibus, xe tải van cho đến xe đầu kéo điện, trở thành đối tác tin cậy của nhiều đơn vị vận tải lớn.

Trước lô xe 100 chiếc này, Kim Long Motor và FUTA Bus Lines từng hợp tác sâu rộng khi đưa 700 xe city buýt thuần điện vào phục vụ giao thông công cộng tại TP.HCM và Đà Nẵng, tạo nền tảng vững chắc để hai bên mở rộng sang phân khúc liên tỉnh.

Nội thất dòng xe KIMLONG99 EV-G34. Dòng xe này trang bị bộ pin BYD dung lượng 357 kWh, cho phép di chuyển khoảng 400 km sau mỗi lần sạc.

Được thiết kế chuyên biệt cho các hành trình đường dài, KIMLONG99 EV-G34 trang bị bộ pin BYD dung lượng 357 kWh, cho phép di chuyển khoảng 400 km sau mỗi lần sạc. Nhờ hệ thống hai cổng sạc chuẩn CCS2 tương thích với các trụ sạc công suất 240kW, xe có thể nạp đầy pin chỉ trong 90 phút, phù hợp với lịch trình dừng nghỉ của các tuyến vận tải hành khách.

Về mặt kỹ thuật, xe ứng dụng kết cấu khung gầm liền khối Full Monocoque cùng loạt công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo ASR, phanh tái sinh, hệ thống chữa cháy hai khoang độc lập và cơ chế quản lý nhiệt độ pin chủ động, giúp phương tiện thích ứng linh hoạt với hạ tầng và thời tiết tại Việt Nam.

Bên trong cabin, không gian được tối ưu với 34 khoang giường riêng biệt, trang bị đầy đủ rèm che, cửa gió điều hòa, nút gọi hỗ trợ, tủ lạnh và hệ thống giải trí đa phương tiện. Theo nhà sản xuất, mẫu xe hiện đạt tỷ lệ nội địa hóa 60% và dự kiến nâng lên 90% vào cuối năm 2026.

Để chủ động nguồn cung và tối ưu chi phí vận hành cho khách hàng, Kim Long Motor tập trung phát triển và từng bước làm chủ các cấu phần cốt lõi từ động cơ điện, hệ thống pin đến chip bán dẫn. Việc hợp tác cùng Tập đoàn BYD Battery sản xuất cell pin và pack pin ngay tại Khu công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor, kết hợp cùng Viện nghiên cứu chuyên sâu về Bộ điều khiển trung tâm (VCU), giúp đơn vị làm chủ phần mềm điều khiển trung tâm (VCU) - được ví như "bộ não" của xe điện, từ đó rút ngắn thời gian bảo hành và tối ưu hóa chi phí khai thác trong suốt vòng đời sản phẩm.

Bên cạnh công nghệ phương tiện, giải pháp hạ tầng cũng đóng vai trò then chốt. Việc kết nối chặt chẽ với mạng lưới trạm sạc FUTA EV Power quy hoạch dọc các tuyến đường huyết mạch, trạm dừng chân và bến xe trên toàn quốc giúp phương tiện duy trì vận hành liên tục, tạo nên hệ sinh thái giao thông xanh đồng bộ từ sản xuất, vận hành đến hạ tầng phụ trợ.

Phương Trang sắp đưa 100 xe khách giường nằm thuần điện chạy tuyến liên tỉnh

Tại buổi lễ, ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor cho biết dòng xe KIMLONG99 EV-G34 được phát triển nhằm tạo ra một thế hệ phương tiện vận tải đường dài hoàn toàn mới. Lô 100 xe bàn giao cho FUTA Bus Lines là bước tiến tiếp theo trong chiến lược khẳng định vị thế của hãng tại thị trường trong nước và khu vực, đồng thời cam kết sẽ đồng hành lâu dài cùng đối tác qua dịch vụ hậu mãi chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Đại diện đơn vị tiếp nhận, ông Nguyễn Văn Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Điều hành Khối Vận tải FUTA Bus Lines bày tỏ sự vui mừng khi là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam đưa xe bus giường nằm thuần điện vào khai thác. Việc kết hợp giữa phương tiện chất lượng cao từ Kim Long Motor và hạ tầng trạm sạc FUTA EV Power kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm di chuyển thuận tiện cho hành khách, đồng thời thúc đẩy quy mô ứng dụng xe điện, đóng góp tích cực vào tương lai giao thông xanh của đất nước.

Tú Uyên