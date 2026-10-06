Các ca sĩ Jun Phạm, Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Bùi Công Nam tự mở quán ăn, vận hành homestay ở làng quê trong "Quán nhà Haha", lên sóng VTV3 từ 17/10.

Ngày 6/10, tại TPHCM, chương trình truyền hình thực tế Quán nhà Haha chính thức ra mắt, tiếp nối Gia đình Haha. Tập 1 lên sóng lúc 20h30 thứ Bảy, 17/10 trên VTV3, phát định kỳ hằng tuần.

Gia đình Haha là phiên bản Việt của chương trình Trung Quốc Haha Farmer, lên sóng VTV3 từ 14/6/2025, từng dẫn đầu tỷ suất người xem khung giờ vàng của kênh và được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen vì góp phần kéo du khách về Bản Liền.

Mùa mới giữ nguyên đội hình Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh nhưng chuyển trọng tâm từ ruộng đồng sang gian bếp. Ở mỗi chặng, nhóm đến một làng quê có tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành dịch vụ lưu trú, tự tay trồng trọt, đánh bắt, lên thực đơn và đứng bếp phục vụ người dân lẫn du khách. Mỗi chặng ghi hình kéo dài 10 ngày 9 đêm. Một số khán giả được mời làm "đại sứ mỹ vị", tức thực khách xuất hiện trực tiếp trong chương trình.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Jun Phạm từng muốn lột tạp dề vì căng thẳng

Tiếp tục giữ vai đầu bếp chính, Jun Phạm thừa nhận áp lực mùa này lớn hơn nhiều. Mùa trước, anh chỉ nấu cho 5 anh em hoặc gia đình chủ nhà khoảng 7 người, món có dở các em cũng cố ăn. Nay mỗi ngày quán đón 30-40 khách buổi sáng và chừng ấy khách buổi chiều, từ khâu chuẩn bị, canh lửa đến quản lý chi phí đều không được phép sai bởi hỏng một mẻ có thể tốn hơn chục triệu đồng.

Quán mở, khách nhìn thấy mọi thứ trong bếp nên nam ca sĩ luôn phải tươi cười. "Thật sự có nhiều lúc tôi căng thẳng đến nỗi chỉ muốn lột tạp dề để vào nằm máy lạnh", Jun Phạm kể. Thực khách đến từ cả 3 miền, một bàn ăn nhiều khẩu vị khiến nhóm khó chiều lòng tất cả. Bởi vậy, khi vài đồng nghiệp ngỏ ý muốn vào quán phụ giúp, anh chỉ hỏi lại họ đã suy nghĩ kỹ chưa.

Rhymastic vốn ít khi vào bếp, mùa trước chủ yếu lo sửa chữa, phụ sơ chế. Lần này, nam rapper học thêm nhiều bí quyết và phát huy thế mạnh pha nước chấm. Theo anh, áp lực nhất là đầu mỗi ngày, khi cả nhóm phải sơ chế nguyên liệu, chia việc cho kịp giờ mở cửa, nhất là với món chưa từng làm. "Vị cứu tinh" của nhóm là các O người Huế, luôn xuất hiện kịp lúc mỗi khi có sự cố.

Duy Khánh làm đổ ly nước lên đầu khách

Đảm nhận chạy bàn, Duy Khánh nói đã kinh doanh phải vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cùng một lúc, các anh trong bếp gọi bưng món, Ngọc Thanh Tâm gọi chuẩn bị nước, khách lại nhắc thiếu thứ này thứ kia. Có lần anh hoảng đến mức làm đổ ly nước lên đầu một vị khách và vẫn biết ơn vì được bỏ qua. Điều Duy Khánh tiếc nhất là lúc chia tay: "Vừa mới gắn kết, bắt đầu có tình cảm thật sự sâu sắc với mọi người lại phải nói lời tạm biệt".

Mùa trước, Ngọc Thanh Tâm gắn với việc bóc tỏi, rửa chén. Lo làm mãi việc này sẽ ít lên hình, cô xin Jun Phạm cho "thăng cấp" mở quầy nước. Nữ diễn viên vẫn mang theo bộ đồ bếp, găng tay màu hồng và cả chiếc nồi chiên không dầu màu hồng dùng để kê thớt.

Bùi Công Nam nhận vai phụ bếp. Anh cho rằng điểm nâng cấp lớn nhất là khả năng xử lý tình huống, bởi đang bỏ đá vào ly cho Ngọc Thanh Tâm thì Rhymastic gọi rửa rau, Jun Phạm gọi lấy dĩa. Jun Phạm nhận xét Bùi Công Nam việc gì cũng làm được, thao tác nhanh, còn biết chặt dừa.

Trước câu hỏi về việc lên sóng cùng thời điểm với một số show du lịch có định dạng gần giống, Jun Phạm cho biết không thấy áp lực vì mỗi chương trình, mỗi nghệ sĩ có màu sắc riêng. Với anh, thành tích của dàn nghệ sĩ không quan trọng bằng việc địa phương phát triển nhờ chương trình, càng nhiều show càng nhiều vùng đất được lên sóng.

Ca khúc "Giữa tình người bao la":

Ảnh: BTC, video: HM