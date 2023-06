Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng tương lai của tiền vệ Quang Hải ở Pau FC cũng ngã ngũ khi anh và CLB tại Ligue 2 chấm dứt mối lương duyên sau một năm gắn bó.

Thông tin trên được đích thân người đại diện của Quang Hải, ông Michele Donato Fersini chia sẻ trên trang cá nhân mới đây.

Quang Hải và người đại diện Michele Donato Fersini

"Chắc các bạn cũng hiểu, sau rất nhiều tuần trao đổi với Pau FC, tôi đã trực tiếp đến gặp Pau FC để yêu cầu trả tự do cho Quang Hải vào cuối mùa giải năm nay.

Vì lý do đó, tôi đã đích thân đến gặp Chủ tịch Frey-Laporte Bernard thứ 5 ngày 1/6 và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ngày 3/6 để Quang Hải kết thúc mùa giải này với Pau FC vào ngày 30/06/2023 ( sớm hơn trước một năm so với hợp đồng). Chủ tịch Pau đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi và chúng tôi cảm ơn ông ấy vì điều đó.

Chúng tôi cảm ơn Câu lạc bộ Pau FC đã cho Quang Hải cơ hội đến Pháp và chơi ở Ligue 2, tất cả các nhân viên, những người ủng hộ, bạn bè và tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi.

Thông tin chi tiết về việc chấm dứt hợp đồng sẽ được thông thông báo qua các kênh báo chí trong vài ngày tới.

Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ", ông Michele Donato Fersini viết.

Trước đó không lâu, tiền vệ sinh năm 1997 đã gửi lời tri ân người đại diện Michele Donato Fersini: "Cảm ơn sự tận tâm của bạn. we can do it. burn it all up".

Như vậy, Quang Hải kết thúc hợp đồng với Pau trước một năm. Đã có những thông tin cựu tiền vệ CLB Hà Nội sẽ quay trở lại Việt Nam và đầu quân cho một CLB tại V-League. Thậm chí, một số CLB tại Thai League đã liên hệ để có được chữ ký của Quang Hải.

Tại Ligue 2, Quang Hải chỉ thi đấu 254 phút, trung bình thời gian ra sân là 8,4 phút/trận. Cụ thể, Quang Hải đã chơi 12 trận với 2 lần đá chính và 20 trận dự bị, ghi được một bàn thắng.

Mới đây, Quang Hải đã được HLV Philippe Troussier triệu tập lên ĐTQG để chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Hồng Kông và Syria diễn ra vào tháng 6.

Video Quang Hải ghi bàn đầu tiên cho Pau FC (nguồn: VTVcab)