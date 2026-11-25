Quang Minh Media kết hợp công nghệ Audio-Technica và AVer, phát triển giải pháp phòng họp thông minh, đáp ứng nhu cầu hội họp và làm việc Hybrid.

Giải bài toán đồng bộ thiết bị trong phòng họp hiện đại

Trong bối cảnh hội họp, đào tạo và làm việc trực tuyến ngày càng phổ biến, chất lượng âm thanh, hình ảnh và khả năng vận hành hệ thống trở thành những yếu tố then chốt. Tuy nhiên, quá trình đầu tư và triển khai thực tế tại nhiều đơn vị vẫn gặp không ít trở ngại.

Hệ thống phòng họp trang bị mới gặp khó khăn về khả năng kết nối, tính đồng bộ giữa hệ thống đã được trang bị, thao tác vận hành phức tạp Bên cạnh đó, bài toán kiểm soát ngân sách cũng đòi hỏi tổ chức phải chọn phương án đầu tư hợp lý để khai thác hiệu quả lâu dài.

Vì vậy, thách thức không đơn thuần nằm ở việc lựa chọn hệ thống âm thanh hội thảo và camera hội nghị phù hợp, mà ở khả năng kết nối các thiết bị thành một hệ thống thống nhất, tương thích với đặc điểm không gian và nhu cầu sử dụng thực tế.

Kết hợp công nghệ Audio-Technica và AVer

Xuất phát từ yêu cầu đó, Công ty CP Công nghệ và Kỹ thuật Quang Minh (Quang Minh Media) đã kết hợp thế mạnh công nghệ âm thanh của Audio-Technica, giải pháp camera hội nghị của AVer cùng năng lực tư vấn, thiết kế và tích hợp hệ thống của Quang Minh.

Trong giải pháp này, Audio-Technica cung cấp đa dạng thiết bị từ micro hội thảo có dây, micro hội thảo không dây hồng ngoại, micro để bàn và micro âm trần đa hướng, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu bố trí và thu tiếng trong từng mô hình phòng họp.

Đại diện Công ty CP Công nghệ và Kỹ thuật Quang Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện hãng AVer và Audio-Technica tại sự kiện

Về phía hình ảnh, AVer mang đến hệ thống camera hội nghị và giải pháp điều phối hình ảnh tiên tiến, hỗ trợ tự động căn chỉnh khung hình, theo dõi người thuyết trình và chuyển góc quay theo người phát biểu, tích hợp đồng bộ với hệ thống micro tương thích.

Đại diện kỹ thuật giới thiệugiải pháp điều phối hình ảnh AVer MT500 trong hệ sinh thái Smart Meeting Solution

Đóng vai trò kết nối toàn bộ hệ thống, Quang Minh trực tiếp tư vấn cấu hình, thiết kế và tinh chỉnh giải pháp theo từng công trình.

Thiết kế riêng theo từng quy mô phòng và ngân sách

Thay vì áp dụng một cấu hình cố định cho mọi công trình, Smart Meeting Solution được thiết kế chuyên biệt dựa trên quy mô phòng, phong cách bài trí nội thất, hình thức hội họp và mức ngân sách của từng đơn vị.

Giải pháp tách – gộp phòng họp linh hoạt cho không gian đa năng được giới thiệu tại hội thảo

Tại các không gian lớn như hội trường giải pháp tối ưu hóa tương tác nhờ công nghệ Auto Tracking. Khi đại biểu bật micro Audio-Technica, hệ thống sẽ nhận tín hiệu và tự động điều hướng camera AVer quay đúng góc về vị trí người đó, giúp người tham dự từ xa vừa nghe rõ, vừa theo dõi trực tiếp hình ảnh. Giải pháp chú trọng khả năng thu tiếng rõ nét, góc quay bám sát vị trí người phát biểu và sự thuận tiện khi tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến.

GIải pháp phòng họp vừa và nhỏ, Quang Minh Media đề xuất cấu hình cân bằng giữa hiệu năng, thẩm mỹ và chi phí nhờ kết hợp micro âm trần ATND1061 với camera. Micro gắn trần sử dụng công nghệ định hướng vùng thu âm (Beamforming) để khoanh vùng bắt tiếng chính xác tại vị trí người nói và hạn chế tạp âm, đồng thời kích hoạt camera tự động xoay theo khung hình tương ứng. Nhờ thiết bị được đưa lên trần, toàn bộ mặt bàn họp được giải phóng, tạo không gian gọn gàng và linh hoạt khi sắp xếp chỗ ngồi.

Các doanh nghiệp cần tối ưu chi phí đầu tư, cấu hình được sử dụng bao gồm micro để bàn kết hợp camera. Cách phối hợp này giúp chuyển góc quay mượt mà, mang lại trải nghiệm họp kết hợp (Hybrid) chuyên nghiệp với mức ngân sách hợp lý. Cách tiếp cận này giúp khách hàng đầu tư đúng nhu cầu, đồng thời dễ dàng nâng cấp khi quy mô sử dụng mở rộng.

Khách mời trải nghiệm thực tế hệ thống micro để bàn kết hợp camera hội nghị tại khu vực trưng bày

Tại các không gian đa năng có vách ngăn di động, giải pháp tập trung vào khả năng kết nối linh hoạt giữa các hệ thống âm thanh và hình ảnh độc lập ở từng khu vực. Đóng vai trò trung tâm là bộ điều phối AVer MT500, giúp liên kết đồng bộ tín hiệu âm thanh hình ảnh. Khi mở vách ngăn để gộp phòng, thiết bị tự động hợp nhất hệ thống micro và camera trên toàn không gian; người dùng chỉ cần chuyển chế độ trên giao diện điều khiển một chạm mà không cần đấu nối lại thủ công.

Nhờ tính linh hoạt cao, các phương án thiết kế này dễ dàng ứng dụng trong nhiều mô hình tổ chức từ doanh nghiệp, ngân hàng đến trường học và cơ quan hành chính, bảo đảm sự tương tác thông suốt giữa các điểm cầu trực tiếp và trực tuyến.

Quang Minh Media cam kết chuyển giao và hướng dẫn vận hành để khách hàng làm chủ hệ thống, đồng thời đồng hành hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt quá trình triển khai và khai thác theo đúng phạm vi dịch vụ đã thống nhất.

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty CP Công nghệ và Kỹ thuật Quang Minh

Địa chỉ: Tầng 2 CT1, Tòa nhà Vina HUD, 536A Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội

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(Nguồn: Công ty CP Công nghệ và Kỹ thuật Quang Minh)