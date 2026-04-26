Khu du lịch Quất Lâm, Thịnh Long từng là những điểm đến rất sôi động của tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Trước đại dịch Covid-19, hai khu du lịch này đón hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nơi đây dần rơi vào cảnh trầm lắng.

Từ năm 2019 đến nay, dọc bờ biển Quất Lâm, dễ dàng bắt gặp hàng loạt khách sạn, nhà hàng trong tình trạng đóng cửa, bỏ không, xuống cấp, khiến cảnh quan trở nên đìu hiu, thiếu sức sống.

Khu vực bãi tắm Quất Lâm.

Trong khi đó, khu du lịch biển Thịnh Long vẫn duy trì hoạt động, nhưng lượng khách cũng giảm đáng kể, không còn cảnh sôi động như trước. Nguyên nhân một phần do kè Thịnh Long bị sóng đánh sập, nhiều nhà hàng ven biển phải tháo dỡ, dừng hoạt động để triển khai dự án củng cố, hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh.

Khu du lịch Thịnh Long.

Sau thời gian dài trầm lắng, du lịch biển Quất Lâm, Thịnh Long được kỳ vọng phục hồi trở lại khi mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch phát triển du lịch biển giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tỉnh sẽ nghiên cứu tái định vị, làm mới thương hiệu du lịch biển Quất Lâm và Thịnh Long.

Bên cạnh đó, chương trình khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình 2026, diễn ra vào tối 28/4 tại khu du lịch Thịnh Long, với nhiều hoạt động hấp dẫn, sẽ góp phần thu hút du khách và tạo điểm nhấn cho mùa du lịch năm nay.

Bãi biển Thịnh Long.

Ông Trần Minh Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Hải Thịnh, đánh giá biển Thịnh Long là vùng biển thanh bình, giữ được vẻ đẹp hoang sơ với dải cát mịn trải dài và rừng thông xanh.

Hiện khu du lịch Thịnh Long có khoảng 80 cơ sở lưu trú, trong đó có 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 khách sạn 2 sao, cung cấp hơn 600 phòng nghỉ tiện nghi. Hệ thống nhà hàng, dịch vụ ăn uống cũng được phát triển, sẵn sàng phục vụ du khách.

Địa phương đang khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và tăng cường lực lượng cứu hộ để chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2026.

Các cơ sở kinh doanh được vận động nâng cấp dịch vụ, niêm yết giá công khai, hướng tới mục tiêu đón hơn 500.000 lượt khách.

Ông Trần Văn Sắc, chủ khách sạn Tân Thịnh (khu du lịch Thịnh Long), chia sẻ, từ đầu tháng 4, khách sạn đã tiến hành chỉnh trang khuôn viên, trồng bổ sung cây xanh, tu sửa bể bơi; đồng thời sơn sửa, dọn dẹp, nâng cấp hơn 100 phòng nghỉ và các dịch vụ đi kèm để sẵn sàng đón khách.

Theo ông Sắc, thời điểm giữa tháng 4, khoảng 60% số phòng đã được khách đặt trước cho dịp nghỉ lễ. Mùa du lịch năm nay, khách sạn Tân Thịnh dự kiến đón khoảng 10.000 lượt khách.

Các nhân viên tất bật sửa sang phòng ốc để đón khách du lịch.

Giá phòng được niêm yết công khai.

Bà Trần Thị Cam, chủ khách sạn Khánh Linh (khu du lịch Thịnh Long), cho hay khách sạn của gia đình bà có 54 phòng nghỉ cùng hệ thống phòng ăn có sức chứa hơn 200 người. Khách sạn đang được sơn sửa, hoàn thiện các dịch vụ, niêm yết giá công khai để tạo ấn tượng tốt với du khách.

“Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với sự cố sạt, sập tuyến kè biển Thịnh Long khiến lượng khách về đây vui chơi, nghỉ dưỡng giảm mạnh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ như chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Sau thời gian dài, năm nay tôi mới lại được cảm nhận không khí sôi động của mùa du lịch, lượng khách đặt phòng tăng rõ rệt so với năm ngoái”, bà Cam nói.

Tương tự, resort Huy Anh (khu du lịch Thịnh Long) cũng đang được dọn dẹp khuôn viên, bể bơi để đón khách.

Ông Lại Văn Ban, quản lý resort Huy Anh, cho biết, cơ sở đi vào hoạt động từ năm 2006, với quy mô 27 phòng, sức chứa khoảng 80-90 khách. Diện tích mỗi phòng dao động từ 15-35m2. Giá phòng ngày thường từ 500.000-800.000 đồng/đêm, dịp lễ từ 800.000-1,2 triệu đồng/đêm.

Ông Ban kỳ vọng, khi dự án kè Thịnh Long hoàn thiện vào 30/4 tới đây, hạ tầng khu vực quanh bãi biển được chỉnh trang sạch đẹp, lượng khách du lịch sẽ tăng trở lại.

Một góc khu du lịch Quất Lâm.

Tại khu du lịch Quất Lâm, nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng cũng tăng tốc sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên, sẵn sàng cho mùa du lịch.

Lãnh đạo UBND xã Giao Ninh cho biết, trước đây khu du lịch Quất Lâm có gần 50 nhà nghỉ, khách sạn nhưng hiện chỉ còn khoảng 10 khách sạn hoạt động.

Đến nay, hạ tầng giao thông khu vực Quất Lâm đã được đầu tư, kết nối ngày càng hoàn thiện. Tuyến Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển đưa vào khai thác đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến khu du lịch Quất Lâm xuống còn khoảng hơn 2 giờ.

Cùng với lợi thế bãi biển còn hoang sơ và kết nối thuận tiện với Vườn quốc gia Xuân Thủy, địa phương có nhiều tiềm năng hình thành chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng. Xã đang kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư; một số tập đoàn lớn đã đến khảo sát, nghiên cứu dự án tại khu vực Quất Lâm.