1. Quốc gia Đông Nam Á nào đứng đầu bảng xếp hạng những nước "ồn nhất thế giới"?
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Thái Lan
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- Indonesia0%
- Singapore0%
- Malaysia0%Chính xác
Singapore đứng đầu danh sách các quốc gia “ồn nhất thế giới” theo Noise-Free Nations Index (Chỉ số các quốc gia không tiếng ồn) do công ty du lịch Go2Africa thực hiện. Singapore đạt 6,78/100 điểm về mức độ yên tĩnh - thấp nhất trong số các quốc gia được xếp hạng.
Các vị trí tiếp theo trong nhóm 5 nước “ồn nhất” thế giới là Maldives (8,48 điểm), Barbados (10,12), Qatar (15,45) và Lebanon (18,13).
2. Có bao nhiêu tiêu chí để đánh giá mức độ yên tĩnh của một quốc gia?
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5 tiêu chí
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- 6 tiêu chí0%
- 7 tiêu chí0%
- 8 tiêu chí0%Chính xác
Bảng xếp hạng đánh giá mức độ yên tĩnh dựa trên 7 yếu tố, gồm mật độ dân số, lượng khách du lịch, tỷ lệ diện tích đất nông thôn, diện tích khu bảo tồn thiên nhiên, mật độ phương tiện cơ giới, hạ tầng sân bay và mạng lưới đường sắt.
Các tiêu chí này nhằm đánh giá mức độ thuận để tìm được không gian yên tĩnh, thay vì đo trực tiếp cường độ âm thanh bằng decibel.
3. Quốc gia nào được xếp hạng yên tĩnh nhất thế giới?
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Phần Lan
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- Botswana0%
- Namibia0%
- Bhutan0%Chính xác
Bhutan đứng đầu danh sách các quốc gia yên tĩnh nhất thế giới, đạt 89,44/100 điểm. Quốc gia này có mật độ dân cư thấp, diện tích rừng và không gian tự nhiên lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự yên tĩnh.
Namibia, Botswana, Zambia và Gabon lần lượt đứng sau Bhutan trong nhóm những quốc gia yên tĩnh nhất.
4. Vì sao Singapore bị xếp cuối về mức độ yên tĩnh?
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Vì quốc gia này có nhiều lễ hội âm nhạc nhất châu Á
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- Vì dân cư, du khách và hạ tầng giao thông tập trung cao trên diện tích nhỏ0%
- Vì người dân sử dụng phương tiện cá nhân nhiều nhất thế giới0%
- Vì Singapore có khí hậu nóng quanh năm, khiến các thành phố luôn đông đúc0%Chính xác
Singapore có diện tích nhỏ nhưng mật độ dân cư và hoạt động đô thị cao.
Thống kê Singapore (SingStat) cho thấy nước này có hơn 6 triệu dân trên diện tích khoảng 736 km2, tương đương mật độ hơn 8.000 người/km2.
Tính theo lượng khách du lịch trên diện tích lãnh thổ, Singapore có khoảng 23.609 lượt khách/km².
Chỉ khoảng 30% diện tích Singapore được phân loại là đất nông thôn. Bên cạnh đó, Singapore có hệ thống đường bộ, đường sắt và hàng không phát triển, khiến không gian thực sự yên tĩnh khó tìm hơn.
5. Singapore có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Theo Henley Passport Index, Singapore đứng đầu bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Công dân Singapore có thể nhập cảnh 192 điểm đến mà không cần xin thị thực trước.
Henley Passport Index xếp hạng hộ chiếu dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước. Bảng xếp hạng bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, nhằm đánh giá khả năng di chuyển quốc tế của công dân các nước và vùng lãnh thổ.
- Sai
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