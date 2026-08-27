Chính xác

Singapore đứng đầu danh sách các quốc gia “ồn nhất thế giới” theo Noise-Free Nations Index (Chỉ số các quốc gia không tiếng ồn) do công ty du lịch Go2Africa thực hiện. Singapore đạt 6,78/100 điểm về mức độ yên tĩnh - thấp nhất trong số các quốc gia được xếp hạng.

Các vị trí tiếp theo trong nhóm 5 nước “ồn nhất” thế giới là Maldives (8,48 điểm), Barbados (10,12), Qatar (15,45) và Lebanon (18,13).