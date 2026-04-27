Vai trò trung tâm mới kích hoạt thị trường bất động sản

Trong nhiều năm, Đức Hòa được biết đến như một trong những thủ phủ công nghiệp năng động bậc nhất vùng ven TP.HCM. Tuy nhiên, định hướng quy hoạch mới của Tây Ninh đã đưa khu vực này bước sang một chương phát triển hoàn toàn khác, với vai trò trung tâm hành chính, kinh tế và tài chính cấp vùng.

Sự thay đổi này gắn với một hệ thống động lực liên hoàn. Toàn bộ 6 hành lang kinh tế và 3 trục phát triển trọng điểm phía Nam đều kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Đức Hòa. Tất cả tạo nên mạng lưới liên kết đa tầng giữa Đức Hòa với TP.HCM, các tỉnh miền Tây, cũng như các đầu mối giao thương lớn tại Đông Nam Bộ, như sân bay Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Thị trường Tây Bắc TP.HCM sôi động nhờ sự xuất hiện của loạt dự án đô thị lớn

Song hành với quy hoạch là dòng vốn đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Giai đoạn 2026-2028 ghi nhận hàng loạt dự án trọng điểm về đích hoặc được triển khai. Trong đó, tuyến ĐT823D dài 14,2 km dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026; hệ thống Vành đai 3, Vành đai 4, cùng kế hoạch mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và các trục xuyên tâm kết nối TP.HCM đang tăng tốc triển khai. Bên cạnh đó, tuyến Metro số 2 đã khởi công từ đầu năm 2026, mở ra phương thức di chuyển mới giữa Tây Bắc và khu vực trung tâm đô thị TP.HCM.

Quy hoạch đô thị và bước tiến hạ tầng đưa thị trường bất động sản Tây Bắc TP.HCM, với hạt nhân là Đức Hòa, tiến vào chu kỳ tăng trưởng theo cấp số nhân. Khi nguồn cầu không chỉ đến từ lực lượng lao động mà còn mở rộng sang nhóm chuyên gia, cán bộ và cư dân có nhu cầu an cư dài hạn, thị trường dần chuyển sang trạng thái phát triển bền vững hơn, gắn với nhu cầu ở thực.

Tâm điểm hấp thụ dòng vốn tại trung tâm hành chính mới

Trong tầm nhìn phát triển mới của Đức Hòa, các dự án nằm tại lõi trung tâm hành chính mới nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Vinhomes Green City là một trong những dự án tiêu biểu khi hội tụ đồng thời lợi thế vị trí, quy hoạch và tiến độ triển khai.

Vinhomes Green City thu hút nguồn cầu ở thực lớn nhờ vị trí ngay lõi trung tâm hành chính mới của Tây Ninh. Ảnh phối cảnh dự án

Dự án có quy mô khoảng 197ha, phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, bao gồm hệ thống nhà ở, trường học, trung tâm thương mại, dịch vụ, công viên, sân thể thao… giữa không gian xanh rộng lớn. Hệ sinh thái này tạo ra một môi trường sống tiện nghi, khép kín, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân theo hướng nâng cao tiêu chuẩn an cư và chất lượng sống.

Ở thời điểm đầu quý II/2026, nhiều hạng mục quan trọng của đại đô thị đã hoàn thiện và bắt đầu vận hành. Hồ trung tâm The Green Lake, hệ thống giao thông nội khu, các công viên như The Pop Art Park và Wellness Park đã sẵn sàng khai thác; trường Vinschool và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall quy mô khoảng 40.000m² đang được cấp tập triển khai. Tiện ích hình thành sớm giúp người mua có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống, qua đó gia tăng niềm tin vào tiến độ và khả năng vận hành của dự án.

Lợi thế kết nối của Vinhomes Green City cũng là yếu tố then chốt. Dự án nằm tại giao điểm của các trục hạ tầng chiến lược, gồm đường ĐT823D, Vành đai 3, Vành đai 4 và trục Võ Văn Kiệt nối dài, đồng thời hưởng lợi từ tuyến Metro số 2. Mạng lưới này giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP.HCM, các khu công nghiệp và các đầu não kinh tế vùng.

Vinhomes Green City mở ra nhịp sống năng động và thời thượng tại phía Tây Bắc TP.HCM. Ảnh phối cảnh dự án

Đáng chú ý, chính sách ưu đãi chưa từng có tiền lệ đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp gia tăng thanh khoản tại Vinhomes Green City. Theo đó, Vinhomes đã giải bài toán tài chính cho khách hàng khi đưa ra gói hỗ trợ lãi suất từ 0-6%/năm trong 5 năm, triển khai từ 20/4-20/7/2026. Đặc biệt, siêu chính sách này còn áp dụng cho cả những khách hàng đã mua nhà từ 01/01/2026. Đồng thời, những khách chọn gói hỗ trợ 18-36 tháng sẽ được “tặng thêm” 2 năm cố định trần lãi suất tối đa 9%/năm; toàn bộ chênh lệch so với thị trường sẽ do Vinhomes chi trả.

Theo các chuyên gia, khi rủi ro lãi suất được triệt tiêu, người mua nhà không còn phải “bước đi trên dây”. Họ có thể chủ động kế hoạch tài chính dài hạn, mạnh dạn ra quyết định để an cư sớm và tạo lập tài sản ngay lúc mặt bằng giá vẫn còn tốt.

Tổng hòa các lợi thế, Vinhomes Green City đang đóng vai trò “điểm kích hoạt” cho thị trường Tây Bắc TP.HCM. Quy mô lớn, quy hoạch bài bản, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ cùng chính sách tài chính vượt trội đã tạo cho đại đô thị lực hút mạnh mẽ, thu hút làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đổ về, mở ra chu kỳ tăng trưởng bền vững cho toàn khu vực.

(Nguồn: Vinhomes)