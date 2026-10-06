Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tín Phát chia sẻ chi tiết giải pháp thi công sơn epoxy bền đẹp, tối ưu chi phí và đảm bảo khả năng chịu tải trọng lớn cho nhà xưởng.

Vì sao cần thi công sơn epoxy cho nền sàn nhà xưởng?

Nền sàn nhà xưởng thường xuyên chịu tác động từ máy móc, xe nâng, hàng hóa, dầu mỡ và bụi bẩn nên dễ xuống cấp nếu chỉ sử dụng bê tông thông thường. Sơn epoxy tạo lớp phủ liền mạch, giúp tăng khả năng chịu lực, chống mài mòn, chống thấm và hạn chế bám bụi, đồng thời mang lại bề mặt phẳng, sạch, dễ vệ sinh.

Thi công sơn epoxy hạn chế bụi bẩn và xuống cấp sàn nhà xưởng. Ảnh minh hoạ

Tùy công năng, có thể lựa chọn hệ lăn, tự san phẳng hoặc sơn chuyên dụng chống tĩnh điện, kháng hóa chất. Việc xử lý nền và thi công đúng kỹ thuật cũng góp phần duy trì độ bền của sàn trong quá trình vận hành.

Hướng dẫn thi công sơn epoxy cho nền sàn nhà xưởng

Để sàn epoxy đạt độ bền, độ bám dính và tính thẩm mỹ, quá trình thi công sơn epoxy cần được thực hiện theo đúng trình tự, đồng thời kiểm soát kỹ chất lượng nền và điều kiện môi trường.

Bước 1: Vệ sinh và xử lý bề mặt

Trước tiên, nền bê tông được mài, chà bằng máy chuyên dụng để loại bỏ lớp bề mặt yếu, tạo độ nhám cần thiết và làm phẳng nền. Sau đó, sử dụng máy hút bụi công nghiệp để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và tạp chất.

Sau khi vệ sinh, bề mặt cần được kiểm tra kỹ để phát hiện các vị trí nứt, khe rãnh, lỗ rỗng hoặc khuyết tật bê tông. Những vị trí này được xử lý, sửa chữa và làm phẳng trước khi chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Việc chuẩn bị nền kỹ lưỡng giúp hạn chế các lỗi phát sinh và tăng khả năng bám dính của hệ sơn.

Bước 2: Thi công lớp sơn lót

Sau khi nền đạt yêu cầu, tiến hành phủ lớp sơn lót nhằm tăng độ bám dính và tạo nền đồng đều cho các lớp sơn tiếp theo. Tùy yêu cầu công trình, sơn lót có thể được thi công bằng rulo hoặc súng phun.

Bước 3: Xử lý nền không đạt tiêu chuẩn

Với nền bê tông yếu, không bằng phẳng, thấm ngược hoặc nhiễm dầu, hóa chất, cần có phương án xử lý riêng trước khi thi công. Việc đánh giá và khắc phục các vấn đề này giúp hạn chế bong tróc, nứt hoặc ảnh hưởng đến độ bền của lớp epoxy.

Bước 4: Thi công lớp bả epoxy

Lớp bả sử dụng hỗn hợp sơn epoxy và bột đá chuyên dụng, được trộn theo tỷ lệ phù hợp bằng thiết bị chuyên dụng trong khoảng 3-5 phút. Sau khi thi công, lớp bả thường cần khoảng 6-8 giờ để khô, tùy nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện thực tế.

Bước 5: Thi công lớp sơn phủ

Tùy công năng và yêu cầu độ dày, sàn có thể sử dụng epoxy hệ lăn hoặc hệ tự san phẳng.

Hệ lăn: Sơn được phủ bằng rulo, thường thi công các lớp cách nhau khoảng 2-3 giờ. Bề mặt có thể đi lại nhẹ sau khoảng 1 ngày và cho phương tiện di chuyển sau khoảng 72 giờ, tùy điều kiện thực tế.

Hệ tự san phẳng: Sơn được pha trộn bằng máy, sau đó đổ lên nền, dùng bàn cào dàn đều và rulo gai phá bọt khí. Độ dày thường khoảng 1-3 mm, tùy yêu cầu công trình.

Bước 6: Hoàn thiện và nghiệm thu

Sau khi hoàn thiện lớp phủ, công trình cần có thời gian ổn định trước khi nghiệm thu, thông thường khoảng 3 - 4 ngày. Bề mặt được kiểm tra về độ phẳng, màu sắc, độ đồng đều và các khuyết điểm phát sinh. Những vị trí chưa đạt yêu cầu sẽ được xử lý trước khi bàn giao, đảm bảo sàn đáp ứng điều kiện sử dụng của nhà xưởng.

Quy trình thi công sơn epoxy cho nền nhà xưởng chuẩn kỹ thuật

Tín Phát - Đơn vị thi công sơn epoxy cho nền sàn nhà xưởng uy tín

Với đặc thù nền sàn nhà xưởng yêu cầu cao về độ bền, khả năng chịu tải và chống mài mòn, lựa chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm là yếu tố cần được quan tâm ngay từ những bước đầu. Tín Phát cung cấp giải pháp thi công sơn epoxy trọn gói, từ khảo sát - xử lý nền - lựa chọn vật liệu - thi công - hoàn thiện - nghiệm thu.

Với hơn 15 năm hoạt động và hơn 4.000 dự án đã triển khai, đơn vị có kinh nghiệm thực hiện nhiều hạng mục tại nhà máy, nhà xưởng, kho hàng và các khu vực có yêu cầu khác nhau về nền sàn.

Đội ngũ kỹ thuật kết hợp cùng thiết bị chuyên dụng giúp từng công đoạn được triển khai có hệ thống. Quy trình thi công đồng bộ cũng giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình.

Tín Phát cung cấp giải pháp thi công sơn epoxy trọn gói nhà xưởng

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(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tín Phát)