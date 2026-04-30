Sân chơi vận động chuẩn quốc tế ngay trung tâm Thủ đô

Trong bối cảnh không gian vui chơi công cộng ngày càng thu hẹp, sự xuất hiện của Adventure S tại tầng L3, Tòa nhà Nam, TTTM Hanoi Centre (175 Nguyễn Thái Học) đang thu hút sự quan tâm lớn. Không đơn thuần là khu vui chơi, Adventure S được định vị là trung tâm vận động - giải trí "Break The Limit" (Phá vỡ giới hạn), hướng tới việc rèn luyện sức bền và sự dẻo dai cho mọi lứa tuổi.

Đại diện Adventure S cho biết, toàn bộ trang thiết bị tại đây đều được nhập khẩu và lắp đặt theo tiêu chuẩn Châu Âu (EU). Đội ngũ vận hành trải qua quy trình đào tạo chuyên nghiệp và kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo yếu tố an toàn - tiêu chí quan trọng nhất đối với các mô hình vận động mạo hiểm.

Những trải nghiệm "lần đầu tiên" tại Việt Nam

Điểm nhấn tạo nên sức hút của Adventure S là hệ thống trò chơi độc bản. Lần đầu tiên, người dân Hà Nội được trải nghiệm 360◦ Bicycle - xe đạp vòng xoay 360◦ trong nhà. Trò chơi này không chỉ thử thách thể lực mà còn mang lại cảm giác lơ lửng, kích thích giác quan mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, khu vực Super Runio kết hợp giữa vận động liên hoàn và công nghệ tương tác, biến mỗi bước chạy thành cuộc đua phản xạ kịch tính. Hệ sinh thái trò chơi còn được mở rộng với Extreme Zipline Adventure (Zipline trong nhà cao 10m), Multi Wall Climbing (Leo núi đa năng), Donut Slide hay Jump Tower Challenge, phục vụ đa dạng nhu cầu từ trẻ em đến người lớn.

Mô hình "All-in-one": Xu hướng giải trí mới

Nắm bắt nhu cầu của các gia đình và nhóm doanh nghiệp, Adventure S phát triển theo hướng tổ hợp khép kín. Khu vực nhà hàng - café nằm ngay trong khuôn viên giúp phụ huynh dễ dàng quan sát con trẻ hoặc các nhóm bạn nghỉ ngơi nạp năng lượng sau giờ vui chơi. Đây được xem là điểm cộng lớn, giúp Adventure S trở thành địa điểm phù hợp cho cả các hoạt động team building hay sự kiện gia đình vào dịp cuối tuần.

Tổ hợp giải trí - vận động Adventure S Địa chỉ: Tầng L3, Tòa Nam, TTTM Hanoi Centre, 175 Nguyễn Thái Học, Hà Nội Hotline: 0961092518 Giá vé: 280.000đ (Ngày thường) - 350.000đ (Cuối tuần/Lễ) Ưu đãi: Miễn phí cho trẻ dưới 75cm; Giảm 50% cho trẻ 76-90cm

Minh Hòa