Trong hai ngày 26 và 27/3, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Huy Khang (SN 1959, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An), Nguyễn Đình Bang (SN 1951, cựu Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh) và Hoàng Thị Xuân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đã kéo dài hơn 10 năm, tòa nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Trong khi đó, bị cáo Khang và Bang không ngừng kêu oan.

Trong lần xét xử này, sau 2 ngày thẩm vấn, HĐXX nhận thấy vụ án còn có một số nội dung cần phải tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngoài ra, luật sư và bị cáo có ý kiến cho rằng một số tài liệu, hồ sơ không còn như ban đầu. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung các tài liệu liên quan để đảm bảo hồ sơ vụ án được đầy đủ, chặt chẽ.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Khang từng bị tạm giam từ tháng 2/2011 - 6/2024. Bị cáo Bang cũng bị tạm giam 5 năm trước khi được tại ngoại.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Trước đó, vào tháng 6/2010, ông Thái Khắc Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát) gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố cáo ông Bang và Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 17.000 USD trong vụ việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức cũ.

Theo cáo buộc, từ năm 2008, quyền sử dụng 6.338m2 đất tại Khu công nghiệp An Khánh (Hà Nội) thuộc về Công ty Trường Sinh, trong đó có 50% của ông Bang và 50% của Công ty ADISCO.

Ông Bang đã tạo dựng các văn bản cho ông Khang có phương tiện, cơ sở để lừa đảo. Ông Khang sử dụng các văn bản này để khiến ông Toàn tin tưởng giao tiền góp vốn vào Công ty Trường Sinh và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của Công ty Huy Phát.

Trong đó, ông Bang bị cáo buộc chiếm đoạt 19 tỷ đồng; ông Khang chiếm đoạt 3 tỷ đồng và 17.000 USD.

Tòa nhiều lần trả hồ sơ

Tháng 11/2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Khang 18 năm tù, Bang 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến tháng 10/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung.

Tháng 9/2019, khi bị đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm lần 2, ông Bang đã cung cấp chứng cứ mới khiến HĐXX phải trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Tháng 3/2020, mở lại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Khang và Bang lần lượt 18 và 16 năm tù.

Đến năm 2022, tại phiên phúc thẩm lần hai, do phát sinh việc bị can Hoàng Thị Xuân bị bắt theo lệnh truy nã (trước đó bỏ trốn), tòa cho rằng việc điều tra hành vi phạm tội của bà Xuân sẽ giúp làm rõ mức độ, hành vi của ông Khang, Bang nên một lần nữa hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo Bang cho rằng vụ việc đã diễn ra 15 năm, bắt nguồn từ đơn tố cáo của ông Toàn. Tuy nhiên, trong suốt quá trình các phiên tòa mở ra, ông Toàn chưa lần nào có mặt theo triệu tập mà chỉ ủy quyền hoặc xin xét xử vắng mặt.

Cả bị cáo và luật sư đều đề nghị tòa triệu tập ông Toàn đến phiên xét xử để đối chất. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, trong quá trình điều tra, ông Toàn đã có đầy đủ lời khai và gửi đơn xin xét xử vắng mặt nên việc ông này vắng mặt không làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Cũng giống như tại nhiều phiên xử trước, bị cáo Bang và Khang tiếp tục phủ nhận cáo buộc. Trong khi đó, luật sư của bị cáo Bang đưa bằng chứng và cho rằng một số tài liệu trong vụ án đã bị rút, tráo đổi làm thay đổi hoàn toàn bản chất của vụ án.