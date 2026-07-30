Vì sao 16GB RAM đang được xem là mức “vừa đẹp” mới?

Nếu vài năm trước 8GB RAM vẫn đáp ứng tốt nhu cầu học tập và văn phòng, thì hiện nay thói quen sử dụng đã thay đổi. Việc cùng lúc mở nhiều tab trình duyệt, họp video, ứng dụng chat, Word, Excel, chỉnh ảnh nhẹ hoặc công cụ AI khiến 8GB RAM nhanh trở nên hạn chế.

Đặc biệt trên Windows 11, hệ điều hành và các dịch vụ nền đã chiếm một phần bộ nhớ ngay khi khởi động. Vì vậy, 16GB RAM đang dần trở thành lựa chọn phù hợp hơn cho nhu cầu đa nhiệm hằng ngày.

Nhiều mẫu máy văn phòng hiện nay đã nâng lên RAM 16GB để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, làm việc đa nhiệm.

Bên cạnh hiệu năng hiện tại, người dùng cũng kỳ vọng máy có thể sử dụng ổn định trong 4-5 năm. Vì vậy, 16GB đang dần trở thành mức tiêu chuẩn mới, thay vì chỉ là một tùy chọn nâng cấp.

Laptop 8GB đã lỗi thời chưa?

Câu trả lời ngắn là chưa, nhưng laptop 8GB RAM không còn là lựa chọn “dễ mua cho số đông” như trước.

Máy 8GB vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như soạn thảo, học online, lướt web, xem phim, làm báo cáo hoặc dùng làm thiết bị phụ. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thường tăng dần sau khi mua: từ Word, Chrome có thể thêm Zoom, Canva, chỉnh ảnh nhẹ, công cụ quản lý công việc hay ứng dụng AI.

Khi đó, RAM 8GB dễ khiến máy chậm hơn khi chuyển đổi ứng dụng, tải lại tab trình duyệt hoặc xử lý nhiều tác vụ cùng lúc. Vì vậy, 8GB chưa lỗi thời, nhưng đang dần thu hẹp nhóm người dùng phù hợp.

Ai vẫn có thể chọn 8GB, và ai nên lên thẳng 16GB?

8GB phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc nhân viên văn phòng chỉ dùng tác vụ nhẹ, ngân sách hạn chế và không cần máy dùng lâu dài. Nên ưu tiên mẫu có thể nâng cấp RAM để dễ mở rộng sau này.

16GB phù hợp hơn cho người thường xuyên mở nhiều tab, họp trực tuyến, làm Excel nặng, chỉnh sửa ảnh, học thiết kế cơ bản, lập trình hoặc muốn máy dùng ổn định trong vài năm tới. Mức chênh lệch chi phí ban đầu sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.

Khi tìm mua laptop, người dùng cũng dễ gặp hơn các mẫu 16GB ở phân khúc phổ thông thay vì chỉ xuất hiện ở dòng cận cao cấp như trước. Điều đó cho thấy thị trường đang dịch chuyển theo nhu cầu thực tế, không còn xem 16GB là cấu hình quá dư dả.

Thị trường đang thay đổi ra sao?

Nhiều dòng laptop văn phòng và học tập hiện đã có sẵn RAM 16GB ngay từ cấu hình tiêu chuẩn, thay vì chỉ 8GB như trước đây. Đây là thay đổi đáng chú ý, giúp người dùng có trải nghiệm đa nhiệm tốt hơn mà không cần tính đến việc nâng cấp sau.

Các mẫu như MSI Modern 15, Dell 15, Acer Aspire Lite hay ASUS Vivobook thế hệ mới đều cho thấy xu hướng này. Việc chọn máy có sẵn 16GB RAM cũng tiện lợi hơn, đặc biệt với những mẫu không hỗ trợ nâng cấp dễ dàng.

Các dòng máy học tập, văn phòng đời mới ngày càng chú trọng cấu hình đủ dùng lâu dài thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản ban đầu.

Xu hướng này cũng xuất hiện ở nhiều thương hiệu quen thuộc. Chẳng hạn, nhóm HP và các hãng lớn khác đều phải dịch chuyển cấu hình để phù hợp hơn với nhu cầu học tập, làm việc và đa nhiệm ngày càng nặng hơn của người dùng phổ thông.

Đừng chỉ nhìn dung lượng RAM, hãy nhìn cả khả năng dùng bền

RAM không phải yếu tố duy nhất quyết định trải nghiệm, nhưng là phần khó nâng cấp nhất nếu chọn thiếu ngay từ đầu. CPU mạnh vẫn có thể gây cảm giác chậm khi RAM quá hạn chế.

Khi mua máy, người dùng nên kiểm tra RAM có hàn cố định hay có khe nâng cấp, đồng thời xem 8GB là một thanh hay hai thanh. Một mẫu 8GB có khả năng nâng cấp sau này đôi khi sẽ hợp lý hơn máy 8GB cố định, nhất là khi ngân sách chưa đủ để lên 16GB ngay.

Thiết kế gọn nhẹ vẫn quan trọng, nhưng cấu hình RAM mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ mượt trong quá trình dùng lâu dài.

Chọn thế nào để không phải sớm nâng cấp?

Nếu bạn chỉ cần một chiếc máy phục vụ tác vụ cơ bản và có kế hoạch thay máy sớm, 8GB vẫn là lựa chọn tiết kiệm. Nhưng nếu muốn mua một lần dùng ổn vài năm, đặc biệt trong bối cảnh phần mềm ngày càng nặng hơn, 16GB đang là mốc đáng ưu tiên hơn hẳn.

Nói cách khác, 8GB chưa biến mất, nhưng 16GB đang dần trở thành mức chuẩn mới cho trải nghiệm cân bằng giữa hiện tại và tương lai. Đây không phải cuộc đua cấu hình, mà là cách chọn đúng mức RAM để chiếc máy không hụt hơi quá sớm.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo nhiều dòng laptop phục vụ học tập, văn phòng đến nhu cầu đa nhiệm tốt hơn với mức giá đang có ưu đãi tới 16 triệu trên ngành hàng, đồng thời hỗ trợ trả góp 0% và chế độ bảo hành chính hãng. Với bài toán chọn máy dùng bền vài năm, việc ưu tiên cấu hình RAM 16GB ngay từ đầu cũng trở nên dễ tiếp cận hơn.

(Nguồn: Thế Giới Di Động)