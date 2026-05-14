Thị trường smartwatch dưới 3 triệu đồng hiện nay không thiếu lựa chọn, nhưng phần lớn sản phẩm vẫn đi theo hướng tích hợp nhiều tính năng để tạo cảm giác “đa dụng”, trong khi trải nghiệm thực tế ở từng yếu tố lại chưa thực sự nổi bật. Redmi Watch 6 lựa chọn cách tiếp cận khác khi tập trung cải thiện những nhu cầu người dùng sử dụng thường xuyên nhất như thời lượng pin, khả năng hiển thị ngoài trời hay trải nghiệm đeo hàng ngày, thay vì dàn trải quá nhiều tính năng phức tạp.

Sau khoảng một tuần mở bán, sản phẩm nhanh chóng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các TOL công nghệ và người dùng thực tế, đặc biệt ở các yếu tố như màn hình, pin và trải nghiệm sử dụng ngoài trời.

Tập trung vào những “nhu cầu” phổ biến khi dùng smartwatch

Trong quá trình sử dụng smartwatch, hai vấn đề thường gặp nhất lại đến từ những yếu tố cơ bản: màn hình khó nhìn khi ra nắng và pin không đủ lâu để sử dụng liền mạch nhiều ngày.

Redmi Watch 6 tập trung giải quyết khá trực diện hai vấn đề này khi thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 2.07 inch cùng độ sáng tối đa lên tới 2000 nits - mức sáng được xem là dẫn đầu trong phân khúc smartwatch khoảng 3 triệu đồng hiện nay.

Trải nghiệm thực tế cho thấy khả năng hiển thị ngoài trời của sản phẩm được cải thiện rõ rệt. Khi chạy bộ, đạp xe hoặc di chuyển dưới điều kiện nắng gắt, nội dung hiển thị vẫn giữ được độ rõ nét cao mà không cần che tay hay thay đổi góc nhìn để quan sát. Đây cũng là khác biệt đáng chú ý nếu so với nhiều smartwatch phổ thông khác, vốn thường giảm độ rõ khi sử dụng ngoài trời trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, thời lượng pin cũng là yếu tố được đánh giá cao trên Redmi Watch 6. Theo công bố từ Xiaomi, sản phẩm có thể hoạt động lên tới 24 ngày. Trong quá trình sử dụng thực tế với các tác vụ như nhận thông báo, theo dõi vận động và kết nối Bluetooth thường xuyên, tốc độ tiêu hao pin được ghi nhận ở mức khá chậm và ổn định.

Redmi Watch 6 tập trung đầu tư cho các tính năng đáp ứng đúng nhu cầu cần thiết nhất của người dùng

Hướng đến nhóm người dùng năng động, thường xuyên di chuyển

Không chỉ tập trung vào hiển thị và pin, Redmi Watch 6 còn được hoàn thiện theo hướng phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày nhiều hơn.

Thiết bị hỗ trợ mic và loa ngoài để nghe, nhận cuộc gọi trực tiếp trên đồng hồ - tính năng hữu ích với những người thường xuyên di chuyển, tập luyện hoặc làm việc ngoài trời. Ngoài ra, Redmi Watch 6 còn được trang bị hệ thống định vị GNSS giúp cải thiện khả năng theo dõi quãng đường và hoạt động luyện tập ngoài trời ổn định và chính xác hơn.

Những yếu tố này giúp sản phẩm phù hợp với nhóm người dùng năng động, thường xuyên chạy bộ, đạp xe, di chuyển nhiều hoặc cần một thiết bị hỗ trợ xem nhanh thông tin mà không phải liên tục sử dụng điện thoại.

Redmi Watch - chiếc smartwatch phù hợp cho nhóm người dùng năng động

Thiết kế mỏng nhẹ theo hướng thời trang hơn

Bên cạnh tính thực dụng, Redmi Watch 6 cũng tạo khác biệt nhờ thiết kế tối giản và hiện đại hơn so với nhiều smartwatch cùng phân khúc. Màn hình lớn đi kèm phần viền mỏng khoảng 2mm giúp tổng thể thiết bị trông thoáng và cao cấp hơn đáng kể. Trong khi đó, độ mỏng 9,9mm cùng trọng lượng nhẹ mang lại cảm giác đeo thoải mái trong thời gian dài.

Sản phẩm được giới thiệu với ba tùy chọn màu sắc gồm xanh băng trẻ trung, đen huyền thạch cá tính và xám bạc thanh lịch, giúp thiết kế tổng thể mang tính thời trang hơn thay vì chỉ đơn thuần là một thiết bị công nghệ. Nhờ đó, Redmi Watch 6 dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách sử dụng khác nhau, từ trang phục thể thao, outfit thường ngày đến môi trường công sở.

Phiên bản Đen huyền thạch cá tính

Phiên bản Xám bạc thanh lịch

Phiên bản Xanh băng trẻ trung

Tân binh đáng chú ý trong phân khúc smartwatch 3 triệu

Không tập trung vào việc “nhồi” quá nhiều tính năng, Redmi Watch 6 cho thấy định hướng rõ ràng hơn trong việc cải thiện những trải nghiệm người dùng sử dụng thực tế mỗi ngày.

Màn hình siêu sáng 2000 nits, thời lượng pin dài, trang bị mic + loa ngoài cùng thiết kế mỏng nhẹ là những yếu tố giúp sản phẩm nhanh chóng trở thành một trong những mẫu smartwatch đáng chú ý nhất trong phân khúc 3 triệu đồng hiện nay.

Trong giai đoạn mở bán, Redmi Watch 6 được tặng kèm Redmi Buds 8 Lite cùng ưu đãi giảm 200.000 đồng, hoặc chỉ còn 1.990.000 đồng khi mua kèm điện thoại hay máy tính bảng Xiaomi. Người dùng có thể mua Xiaomi Redmi Watch 6 chính hãng tại các cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc.