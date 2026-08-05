Ở tập 17 Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026, khán giả thích thú trước sự đồng hành cực ngọt ngào và tinh tế của hai người bố Rhymastic và Phí Ngọc Hưng. Nhờ những "tuyệt chiêu" tâm lý cùng sự dặn dò chu đáo của hai bố, dàn nhóc tì đã có một hành trình vượt thử thách vừa hài hước, vừa ấm áp tình thân.

Dưới sự theo sát dịu dàng của hai người bố, các bạn nhỏ không chỉ được trải nghiệm những thử thách đời thường thú vị mà còn học thêm bài học về sự kiên định, lòng dũng cảm và tinh thần gắn kết gia đình.

Mở đầu tập 17 là chuyến phiêu lưu tìm kho báu đầy hào hứng của anh lớn Ma Bư và chị cả Bona. Biết rõ tính cách con trai vốn láu lỉnh nhưng lại "quên trước quên sau", Rhymastic cùng Phí Ngọc Hưng đã kiên nhẫn hướng dẫn hai bé ghi nhớ từng chi tiết của chiếc hộp quà mẫu màu cam, nắp xám và dây nơ vàng.

Chưa yên tâm, hai ông bố còn "cao tay" dùng bút màu chấm nhẹ lên tay Ma Bư để cậu có điểm đối chiếu khi cần. Đặc biệt, trước khi cho các con xuất phát, hai bố không quên dặn dò kỹ lưỡng nhiệm vụ quan trọng nhất: phải luôn để mắt và trông chừng em út Boni thật cẩn thận.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của hai bố, vừa xuống tới sân chơi, Ma Bư và Bona đã khiến ekip ngạc nhiên vì độ nhanh trí khi miêu tả vanh vách chiếc hộp mẫu. Thế nhưng, thử thách thực sự mới bắt đầu khi ekip ra điều kiện "gài bẫy": đòi đổi em Boni để lấy quà.

Nhớ như in lời hai bố dặn phải bảo vệ em nhỏ, Bona thể hiện đúng tinh thần "chị cả" ôm chặt lấy Boni, khẳng định chắc nịch: “Boni là em của con mà!”, còn Ma Bư với tính cách lém lỉnh thường ngày liền phán một câu làm ai nấy bật cười: “Em này hiếm lắm!”.

Chưa dừng lại ở đó, ekip tiếp tục tung "chiêu độc" khi mang bộ đồ chơi xịn ra dụ dỗ. Em út Boni vốn ngây thơ vừa thấy bộ trang điểm đã mê mẩn, nhõng nhẽo đòi lấy.

Dù trong lòng có chút “bất lực” trước sự nũng nịu của em nhỏ, Bona vẫn điềm tĩnh và khéo léo dỗ dành: “Về nhà chị cho, chị mua cho cái khác”, rồi kiên quyết dắt tay em chọn đúng chiếc hộp màu cam nắp xám. Giữ đúng lời hai bố dặn, các bé đọc trơn tru mật khẩu và ôm trọn hộp quà chiến thắng trở về.

Vừa mở cửa nhà, các con vỡ òa sung sướng khi phát hiện hai bố đã âm thầm biến phòng khách thành một bữa tiệc sinh nhật ấm áp, trang trí siêu đáng yêu để chúc mừng thành tích xuất sắc của hai “siêu nhân nhí” Bona và Ma Bư.

Khép lại Tập 17, nhìn các con không chỉ mang quà về mà còn khắc ghi lời dặn, tỉnh táo bảo vệ em nhỏ trước mọi dụ dỗ, Rhymastic và Phí Ngọc Hưng không giấu nổi niềm tự hào.

Phần thưởng tuyệt vời nhất cho các con không chỉ là chiếc hộp chiến thắng mà còn là bữa tiệc sinh nhật chứa đựng trọn vẹn tình yêu thương mà hai người bố đã kỳ công chuẩn bị.