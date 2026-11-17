Theo EW, sau quá trình tìm kiếm trên quy mô lớn cùng hàng loạt lời đồn đoán, mọi suy đoán cuối cùng cũng có thể khép lại: Robert Pattinson sẽ thủ vai James Bond tiếp theo sau khi vượt qua 4 ứng viên ở vòng casting cuối cùng gồm: Callum Turner, Nicholas Hoult, Josh O’Connor và Jack Lowden.

"James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại nhất của điện ảnh và việc được giao vai diễn 007 là vinh dự cả đời của tôi", Robert Pattinson chia sẻ. Anh đồng thời bày tỏ sự "biết ơn sâu sắc" tới tất cả mọi người tại Amazon MGM Studios vì đã tin tưởng mình.

Robert Pattinson trong tạo hình James Bond mới.

Anh nói thêm: "Nói vai diễn này là giấc mơ thành hiện thực vẫn còn là chưa đủ. Tôi vô cùng hào hứng với sự hợp tác này cũng như những công việc sắp tới cùng đội ngũ tuyệt vời này".

Đạo diễn Denis Villeneuve cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các diễn viên đã tham gia thử vai. "Chúng tôi được vây quanh bởi những tài năng xuất chúng nhưng chỉ có thể có một 007 duy nhất. Tôi vô cùng vui mừng chào đón Robert Pattinson trở thành James Bond mới của chúng ta. Cậu ấy mang trong mình linh hồn vượt thời gian của 007 và đem đến một tinh thần hoàn toàn mới mẻ. Tôi nóng lòng muốn bắt đầu", ông nói trong thông cáo phát đi hôm 16/11.

Robert Pattinson sinh năm 1986, nổi tiếng với các vai diễn trong Twilight, The Odyssey và The Batman, cùng nhiều vai diễn biểu tượng khác. Anh sẽ là người tiếp theo ngồi sau tay lái chiếc Aston Martin của chàng điệp viên 007, tiếp bước Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig để trở thành James Bond mới.

Sắp tới Robert Pattinson sẽ xuất hiện trong 'Dune: Part Three' cũng của đạo diễn Denis Villeneuve.

Bộ phim Bond tiếp theo sẽ đánh dấu một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho loạt phim. Amazon MGM Studios đã tiếp quản quyền kiểm soát sáng tạo từ gia đình Broccoli và mời về biên kịch Steven Knight (Peaky Blinders), các nhà sản xuất Amy Pascal (Spider-Man: Homecoming) và David Heyman (Barbie), cùng đạo diễn Denis Villeneuve (Dune).

"Một vài ký ức xem phim sớm nhất của tôi gắn liền với 007. Tôi lớn lên cùng những bộ phim James Bond xem với cha mình, ngay từ phần Dr. No của Sean Connery. Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Bond. Với tôi, nhân vật này là một vùng đất thiêng liêng. Tôi dự định sẽ tôn vinh truyền thống và mở ra con đường cho nhiều nhiệm vụ mới trong tương lai. Đây là một trách nhiệm khổng lồ nhưng đồng thời cũng vô cùng phấn khích và là một vinh dự lớn đối với tôi", Denis Villeneuve chia sẻ trong một thông cáo khi thông tin ông được chọn làm đạo diễn được công bố.

Robert Pattinson trong phim "Dune 3":