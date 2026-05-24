Lễ rước rồng, rước sản vật địa phương trên dòng sông Ngô Đồng. Ảnh: N.L

Trong Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An 2026 (Tuần Du lịch Ninh Bình 2026), nghi lễ rước rồng và rước sản vật của đại diện 34 tỉnh, thành phố diễn ra trên dòng sông Ngô Đồng, từ bến thuyền Tam Cốc đến đền Thần Nông.

Lễ rước nông sản, sản vật nông nghiệp, cây thuốc đặc trưng của 34 tỉnh, thành phố hội tụ. Ảnh: Trần Nghị

Đến với lễ hội, du khách được chiêm ngưỡng cánh đồng lúa Tam Cốc cùng bức tranh lúa “Song mã chầu báo công” khổng lồ uốn lượn bên dòng sông Ngô Đồng - nơi được xem là một trong những cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam.

Cánh đồng lúa Tam Cốc được xem là cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: N.L

Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như hát quan họ, hát then, hát xẩm, biểu diễn đàn bầu và các tiết mục hát múa của đồng bào dân tộc Mường xuyên suốt lễ hội.

Du khách được chiêm ngưỡng bức tranh bằng lúa nước "Song mã chầu báo công" khổng lồ. Ảnh: N.L

Điểm nhấn của lễ hội là nghi lễ rước nông sản, sản vật nông nghiệp và cây thuốc đặc trưng của 34 tỉnh, thành phố với chủ đề “Tri ân đức Thần Nông”, mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống nhân dân no ấm.

Các sản vật được dâng lên tri ân đức Thần Nông. Ảnh: Trần Nghị

Các đại biểu, du khách ngồi thuyền tham gia lễ rước rồng, rước sản vật trên dòng Ngô Đồng tiếp nối nhau tạo nên khung cảnh uốn lượn hình chữ S vô cùng đã mắt.

Mỗi lễ vật dâng lên đức Thần Nông chứa đựng cả ký ức quê hương, tri thức bản địa và là hồn cốt của mỗi vùng miền dâng lên đất mẹ. Nghi lễ nhằm tôn vinh nghề nông truyền thống, tri ân cội nguồn dân tộc.

Mỗi địa phương có các sản phẩm đặc trưng khác nhau. Ảnh: Trần Nghị

Tại lễ hội, du khách còn được tận mắt chứng kiến cảnh người dân Tam Cốc trực tiếp xuống đồng thu hoạch mùa màng. Những hạt lúa to tròn, chắc nịch khiến người nông dân không khỏi vui mừng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: N.L

Đây là một trong những hoạt động đặc sắc và có quy mô lớn nhất của Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An 2026.

Mỗi sản vật dâng lên nhằm tôn vinh nghề nông truyền thống, tri ân cội nguồn dân tộc. Ảnh: Trần Nghị