Cùng với quá trình đô thị hóa, quy luật cung - cầu ngày càng phát huy rõ tác động khi những quỹ đất có vị trí đẹp, pháp lý minh bạch và quy hoạch đồng bộ trở nên khan hiếm hơn.

Quỹ đất trung tâm quy mô lớn và đồng bộ như Sao Mai Central Point đang trở thành “hàng hiếm” được săn đón ráo riết trên thị trường phía Tây Thanh Hóa. Ảnh phối cảnh

Sự bão hòa của số lượng và cơn khát của chất lượng

Nhìn lại thị trường những năm qua, không khó để thấy các dự án phân lô bán nền ở vùng xa xuất hiện ngày càng nhiều. Nguồn cung dồi dào đến mức dư thừa khiến nhà đầu tư rơi vào ma trận của những lời hứa hẹn. Tuy nhiên, khi dòng tiền thông minh bắt đầu thanh lọc thị trường, người ta chợt nhận ra: Việc sở hữu một mảnh đất ở nơi “ai cũng có thể sở hữu” không mang lại lợi thế cạnh tranh.

Ngược lại, tại các lõi đô thị trung tâm, bức tranh hoàn toàn trái ngược. Nhu cầu thường duy trì ở mức cao trong khi nguồn cung mới ngày càng hạn chế. Giới tinh hoa và các nhà đầu tư dài hạn không tìm kiếm số lượng; họ tìm kiếm sự khan hiếm. Một quỹ đất vừa nằm trong quy hoạch phát triển lõi của khu vực, vừa có hạ tầng kết nối hoàn hảo chính là “báu vật” mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng muốn bỏ túi, bởi theo quy luật kinh tế học căn bản: Cái gì càng khan hiếm, giá trị càng định vị ở nấc thang cao hơn.

Sở hữu sản phẩm tại Sao Mai Central Point giai đoạn đầu là chiến lược đón đầu dư địa tăng giá mạnh mẽ nhờ quy luật khan hiếm của bất động sản lõi. Ảnh phối cảnh

Sao Mai Central Point: Lời giải cho cơn khát quỹ đất vàng phía Tây

Sự khan hiếm này không còn là lý thuyết, mà đang hiển hiện rõ nét tại tâm điểm phát triển phía Tây Thanh Hóa - cụ thể là xã Triệu Sơn. Với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa thần tốc, quỹ đất sạch quy mô lớn tại trung tâm hành chính - kinh tế của xã đã không còn nhiều. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Khu đô thị mới Sao Mai Triệu Sơn (Sao Mai Central Point) được ví như một “cơn mưa giải nhiệt” cho thị trường.

Sở hữu quy mô gần 44 ha ngay mặt tiền trục huyết mạch Quốc lộ 47C, Sao Mai Central Point chiếm giữ vị trí trung tâm độc bản tại Triệu Sơn. Đây là quỹ đất vàng hiếm hoi còn sót lại được quy hoạch một cách bài bản, đồng bộ và có quy mô tầm cỡ đô thị vệ tinh hiện đại.

Sự hữu hạn của dự án không chỉ nằm ở vị trí địa lý, mà còn ở giá trị tích hợp: Nó vừa là trung tâm giao thương sầm uất, vừa liền kề các tiện ích công cộng hiện hữu, lại vừa mang không gian sống chuẩn mực cao cấp. Khi một quỹ đất hội tụ đủ các yếu tố “vàng” này được tung ra, nó lập tức trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu, mức độ cạnh tranh trong việc sở hữu sản phẩm cũng gia tăng.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hạ tầng giao thông hiện đại và không gian sống xanh tạo nên giá trị nội tại độc bản, đẩy cầu thị trường vượt xa nguồn cung. Ảnh phối cảnh

Cơ hội tốt nhất chỉ dành cho những người đến sớm nhất. Khi các phân khu tại Sao Mai Central Point dần được lấp đầy, hạ tầng nội khu hoàn thiện và các thương hiệu lớn đổ về kinh doanh tại các dãy shophouse, nguồn cung sơ cấp sẽ chính thức khép lại.

Khi thị trường chuyển sang giai đoạn giao dịch thứ cấp, mức giá sẽ hoàn toàn do sự khan hiếm và nhu cầu thực tế của thị trường định đoạt. Sở hữu một sản phẩm tại Sao Mai Central Point thời điểm này không chỉ là một quyết định đầu tư bất động sản đơn thuần, mà là tấm vé sở hữu một “tài sản phiên bản giới hạn” có biên độ tăng giá tốt theo thời gian.

Phòng Kinh doanh BĐS, Sao Mai Group Địa chỉ: 326 Hùng Vương, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Hotline: 0939 100 699 Văn phòng Giao dịch BĐS tại Thanh Hóa:

Địa chỉ: QL47C, Khu đô thị mới Sao Mai Triệu Sơn, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hotline: 0357 997 338

(Nguồn: Sai Mai Group)