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sao Việt 1/7: Diễn viên Mạnh Trường đưa gia đình chuyển về biệt thự 5 tầng tại một khu đô thị ở Hưng Yên.
Hồ Quang Hiếu và vợ thông báo tin vui sắp chào đón con thứ 2, chỉ 1 năm rưỡi sau khi quý tử đầu lòng ra đời.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn tiếc nuối không thể tham dự LHP Châu Á - Đà Nẵng cùng đồng nghiệp nhưng vẫn dùng cách ghép ảnh hài hước để được đứng cạnh Hồng Ánh và Đỗ Hải Yến.
Hoa hậu H'Hen Niê được mẹ chồng thường xuyên vượt hàng chục km để sang khu đô thị Sala chăm cháu nội, con gái Harley của cô luôn phấn khích mỗi lần gặp bà.
Ca sĩ Lương Bích Hữu trẻ trung, tươi tắn trong bộ ảnh mới.
Diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình cùng các con tận hưởng kỳ nghỉ hè, thoải mái phơi nắng trên bãi biển.
Ngọc Phước hào hứng khoe khoảnh khắc mừng sinh nhật.
Diễn viên Thân Thúy Hà hạnh phúc đón con trai về nước nghỉ hè sau nửa năm du học, tiết lộ cậu cả đã cao hơn 1,8m, tính cách trầm và ngại chụp ảnh.
Siêu mẫu Hà Anh cùng đại gia đình quây quần tổ chức sinh nhật lần thứ 8 cho con gái Myla trong không khí ấm cúng.
Hồ Ngọc Hà cùng Hương Giang đạp xe dạo phố, giới thiệu MV về TPHCM, nơi cả hai đang sinh sống và làm việc, với sự góp mặt của hơn 50 nghệ sĩ.
Hoa hậu Thanh Thủy tự chúc mừng sinh nhật bằng hình ảnh mới.
Diễn viên Băng Di ghi lại chuyến đi biển đầu tiên đầy kỷ niệm của thú cưng.
Hoa hậu Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi cùng dự một sự kiện nhưng chọn trang phục có tông màu đối lập nhau.
Ca sĩ Đông Nhi và Ông Cao Thắng có những khoảnh khắc vui vẻ, gắn bó cùng 2 con gái nhỏ.
Ca sĩ Trương Quỳnh Anh không giấu được sự thích thú trước cảnh sắc đẹp mắt trong chuyến du lịch xuyên Việt.
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Ảnh: FBNV
NSƯT Nguyệt Hằng khoe 'giao diện mới', Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân rạng rỡ ngày cưới con gái NSƯT Nguyệt Hằng tự tin với hình ảnh mới khi đón tuổi 53. Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân rạng rỡ trong ngày cưới của con gái - diễn viên Katleen Phan Võ.