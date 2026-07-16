Tin sao Việt 16/7: Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý với vòng eo săn chắc sau 10 tháng sinh con.

Diễn viên Thu Quỳnh đăng ảnh 'tay trong tay' với bạn diễn Duy Hưng và viết: Đôi bạn ngày xưa... học chung 1 lớp''.

MC Quỳnh Hoa chia sẻ mới được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đăng ảnh xinh đẹp.

Hạ Trâm và Đông Hùng ghi lại khoảnh khắc luyện thanh hài hước trong hậu trường trước giờ biểu diễn. Cô gọi vui đây là cặp đôi "Đông Trùng - Hạ Thảo".

Ca sĩ Lam Trường chia sẻ khoảnh khắc biểu diễn từ sáng sớm.

Diễn viên Phương Oanh diện trang phục tông màu trung tính, phối cùng phụ kiện từ các thương hiệu cao cấp.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ tình yêu với cuộc sống và âm nhạc, cảm ơn người bạn đã lưu giữ những khoảnh khắc đẹp qua ảnh.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn đăng tấm ảnh bên Hồng Ánh và một em bé khiến nhiều người dự đoán về bộ phim mới.

Diễn viên Hương Giang cùng chồng tự hào chia sẻ đã hoàn thành mục tiêu bơi 1km trong 40 phút.

NSƯT Hạnh Thúy trải lòng về hành trình 28 năm gắn bó việc học, khẳng định học tập luôn xứng đáng dù không hề dễ dàng.

NSND Tạ Minh Tâm đăng ảnh bên di ảnh người vợ vừa qua đời, khiến đồng nghiệp và khán giả xót xa.

Ca sĩ Tóc Tiên đăng loạt ảnh mới nhất, trẻ trung ở tuổi 37.

NSND Việt Anh gửi lời chúc một ngày mới an lành, vui vẻ đến người hâm mộ.

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Ảnh: FBNV