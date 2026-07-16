'Ngọc hoàng' Quốc Khánh bất ngờ lộ diện, Mai Phương Thúy mảnh mai với áo 2 dâyNSND Quốc Khánh - vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân - hội ngộ nhóm nghệ sĩ thân thiết. Trong khi đó, hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý với vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon gọn dù đã bước sang tuổi 38.
Hạ Trâm và Đông Hùng ghi lại khoảnh khắc luyện thanh hài hước trong hậu trường trước giờ biểu diễn. Cô gọi vui đây là cặp đôi "Đông Trùng - Hạ Thảo".
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Ảnh: FBNV