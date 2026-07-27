Tin sao Việt 27/7: MC Hạnh Phúc vừa dẫn vừa khóc xin lỗi thân nhân liệt sĩ khi nỗ lực của lực lượng chức năng chưa thể đưa liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh về với gia đình trong chương trình cầu truyền hình đặc biệt.

MC Khánh Vy cũng nghẹn lời khi giới thiệu câu chuyện phục dựng hồ sơ liệt sĩ Hoàng Văn Địch. Đoạn clip cô đăng tải trên trang cá nhân hút 1 triệu lượt xem, 30 nghìn lượt thích và gần 1.000 lượt chia sẻ sau vài giờ.

Ca sĩ Trọng Tấn cũng chia sẻ xúc động: "Mỗi tiết mục, mỗi thước phim, mỗi lời chia sẻ đều chạm đến trái tim người xem để rồi không ít người đã lặng đi và rơi nước mắt. Đó không chỉ là những giọt nước mắt của sự xúc động mà còn là sự tri ân dành cho những thế hệ đã cống hiến, hy sinh để chúng ta có cuộc sống bình yên hôm nay. Thật hạnh phúc và tự hào khi được là một phần của chương trình ý nghĩa này. Mong rằng những giá trị tốt đẹp mà “Sao sáng dẫn đường” lan tỏa sẽ tiếp tục soi sáng niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước và nhắc nhở mỗi chúng ta biết trân trọng quá khứ để vững bước đến tương lai".

Diễn viên Phương Nam phim "Mưa đỏ" xúc động nhắc về ông nội - liệt sĩ Nguyễn Văn Duyệt, nhập ngũ năm 1967 và hy sinh năm 1970 tại chiến trường Nam Bộ. Anh coi ngày 27/7 hàng năm là khoảng lặng thiêng liêng để cả gia đình cùng tưởng nhớ.

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh mặc quân phục và viết: "Tháng tri ân và một ngày thật xúc động cùng với hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Sở VHTT Hà Nội dâng hương tại nhà tù Hoả Lò. Những ngày tháng này được khoác trên mình bộ quân phục thấy tự hào và mãi mãi tuổi 20".

MC Thành Trung kể về cha mình đã trải qua 2 cuộc kháng chiến và may mắn trở về nguyên vẹn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Nhóm DTAP xúc động chia sẻ cảm xúc sau chuyến thăm Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn trong hành trình "Tự hào Việt Nam", khẳng định lòng biết ơn thế hệ đi trước cần được thể hiện bằng những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

NSND Thanh Lam không giữ được nước mắt khi theo dõi hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, gửi lời biết ơn đến những người lính và nghệ sĩ đã đồng hành trong chiến dịch tìm kiếm đồng đội nhiều năm qua.

Noo Phước Thịnh và Dương Hoàng Yến gặp gỡ khi biểu diễn ở Quảng Trị.

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet

Minh Phi

Ảnh: FBNV, video: VTV