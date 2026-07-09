Tin sao Việt 9/7: NSND Trung Hiếu hài hước chia sẻ công việc bận rộn tùy thời điểm. Anh khoe khoảnh khắc viết thư pháp khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ca sĩ Đông Hùng với hình ảnh thư sinh, cá tính khác hẳn phong cách chỉn chu thường thấy trên sóng truyền hình.

Ca sĩ Bùi Lan Hương hào hứng khoe 2 đêm diễn thành công tại Las Vegas, Mỹ.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên dành trọn 1 tháng đưa vợ con đi xuyên Việt.

Minh Luân tạm gác công việc, trở về quê nhà Đồng Tháp hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh đồng lúa, vườn tược.

Cát Tường cùng nhóm bạn thân tụ họp uống bia, xem bóng đá.

Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ tổ chức sinh nhật ấm áp cho mẹ.

Diễn viên Lê Khánh hội ngộ NSND Hồng Vân, cho biết buổi gặp mặt có nghệ sĩ Hồng Đào là trọn vẹn.

Ca sĩ Văn Mai Hương tranh thủ nghỉ ngơi tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội.

Huyền Baby diện trang phục gợi cảm khi cổ vũ đội tuyển Argentina.

Diễn viên Ngọc Huyền khoe vòng eo thon gọn trong bộ trang phục năng động.

NSƯT Kiều Anh hài hước mời gọi khán giả ghé quán nước của mình giải nhiệt ngày oi bức.

MC Mai Ngọc tận hưởng cuộc sống làm mẹ bỉm sữa yên bình trong biệt thự nhà chồng ở Bắc Ninh.

Mạc Anh Thư - vợ cũ Huy Khánh khoe tin vui vừa hoàn thành chương trình cử nhân tại Phần Lan.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc chuẩn bị sang Mỹ biểu diễn 10 ngày, tâm sự dù đã quen những chuyến bay xa nhưng lần này lại thấy nhớ nhà lạ thường.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ quan điểm về năng lực thật và giả, cho rằng vị trí có được bằng thủ đoạn sẽ không thể bền vững.

NTK Nguyễn Tiến Truyển gây tiếng vang khi thiết kế kết hợp cùng Kevin Germanier được Phạm Băng Băng diện tại Couture Paris Fashion Week, tiêu tốn hàng trăm giờ thủ công của các nghệ nhân Việt.

Chồng H'Hen Niê - Tuấn Khôi khoe khoảnh khắc dạo phố buổi sáng cùng con gái.

Bà bầu Thúy Diễm đón sinh nhật ấm cúng bên gia đình nhỏ.

Sơn Tùng M-TP đăng video kèm mốc thời gian 20h ngày 12/7, người hâm mộ tò mò đoán dự án sắp ra mắt.

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Ảnh, video: FBNV