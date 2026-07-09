Tin sao Việt 9/7: NSND Trung Hiếu hài hước chia sẻ công việc bận rộn tùy thời điểm. Anh khoe khoảnh khắc viết thư pháp khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Sơn Tùng M-TP đăng video kèm mốc thời gian 20h ngày 12/7, người hâm mộ tò mò đoán dự án sắp ra mắt.
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Ảnh, video: FBNV
Mạnh Trường khoe ảnh táo bạo lúc 19 tuổi, Chi Pu gây bất ngờ lớnMạnh Trường công bố ảnh hẹn hò vợ Phương Phạm từ năm 19 tuổi nhân kỷ niệm hành trình hôn nhân hơn 20 năm. Chi Pu gây bất ngờ lớn.