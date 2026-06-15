Sở hữu lợi thế về cảnh quan, quỹ đất phát triển, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, Cửa Lục đang trở thành không gian phát triển quan trọng của Hạ Long, mở ra dư địa hình thành các khu đô thị mới gắn với cảnh quan vịnh và định hướng phát triển bền vững.

Cửa Lục - Cực tăng trưởng mới bên vịnh di sản

Cửa Lục đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm mới của Hạ Long, nơi hội tụ các động lực phát triển về hạ tầng, đô thị, thương mại và dịch vụ. Với lợi thế quỹ đất ven vịnh hiếm có cùng hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, khu vực này không chỉ mở rộng không gian phát triển cho thành phố mà còn định hình một cực đô thị hiện đại, đóng vai trò dẫn dắt giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Hạ Long.

Không chỉ là điểm kết nối giao thông, Cửa Lục còn mở ra dư địa hình thành những khu đô thị quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ với tỷ lệ cây xanh, cảnh quan và tiện ích cộng đồng được chú trọng. Đây là lợi thế ngày càng hiếm tại các đô thị biển khi quỹ đất ven mặt nước ngày càng hạn chế.

Cùng với lợi thế tự nhiên, hạ tầng đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho sự thay đổi của khu vực. Các công trình như cầu Tình Yêu, cầu Bình Minh cùng hệ thống đường ven biển, đường bao biển từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối, rút ngắn khoảng cách giữa phía Bắc vịnh với trung tâm Hạ Long.

Sự phát triển đồng bộ về hạ tầng đang đưa Cửa Lục trở thành tâm điểm phát triển mới của Hạ Long. Không chỉ mở rộng không gian đô thị, khu vực này còn từng bước hình thành một trung tâm hiện đại về thương mại, dịch vụ, du lịch và an cư, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho thành phố bên vịnh di sản.

Cửa Lục được xem là “vùng đệm” chiến lược của đô thị di sản Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Chuyển dịch từ mở rộng đô thị sang nâng chuẩn phát triển

Nằm trong không gian gắn với vịnh di sản cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho quá trình phát triển Cửa Lục. Giá trị khu vực không chỉ đến từ việc khai thác quỹ đất, mà còn ở khả năng tổ chức đô thị hài hòa với cảnh quan, cân bằng giữa phát triển kinh tế và chất lượng sống.

Noble Palace Ha Long góp phần kiến tạo cực đô thị mới Hạ Long. Ảnh phối cảnh

Cửa Lục đang chuyển từ giai đoạn mở rộng đô thị sang nâng chuẩn phát triển. Những dự án được đầu tư đồng bộ về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và tiện ích sẽ trở thành điểm nhấn, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho khu vực.

Trong xu hướng nâng chuẩn phát triển tại Cửa Lục, Noble Palace Ha Long xuất hiện như một quần thể đô thị cao cấp, được đầu tư đồng bộ từ quy hoạch, hạ tầng đến tiện ích. Dự án góp phần tạo lập không gian sống, thương mại và dịch vụ tích hợp trong quá trình chuyển mình của khu vực.

Tọa lạc tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, dự án có quy mô 97,36 ha, gồm đất nền, liền kề, shophouse và biệt thự. Noble Palace Ha Long không chỉ hướng tới nhu cầu an cư mà còn nằm trong bối cảnh Cửa Lục đang hình thành cực đô thị mới của Hạ Long.

Noble Palace Ha Long với đa dạng sản phẩm đô thị. Ảnh phối cảnh

Một lợi thế của dự án là nằm giữa các khu đô thị đã hình thành, với hệ thống dân cư, dịch vụ và hạ tầng lân cận, tạo nền tảng phát triển trong một không gian đô thị mở rộng.

Vị trí gần đường bao biển và các tuyến kết nối qua Cửa Lục giúp cư dân thuận tiện tiếp cận trung tâm Hòn Gai, khu du lịch, thương mại, dịch vụ. Sự hoàn thiện của các công trình như cầu Bình Minh (Cửa Lục 3) cũng tạo động lực cho khu vực Cao Xanh - Hà Khánh, mở rộng không gian phát triển của Cửa Lục.

Với các dự án quanh vịnh, giá trị không chỉ nằm ở vị trí mà còn ở chất lượng không gian sống. Noble Palace Ha Long được định hướng theo mô hình đô thị tích hợp, kết nối cảnh quan, tiện ích và không gian cộng đồng. Các tiện ích như hồ sinh thái, quảng trường, tuyến dạo bộ, khu thể thao, giải trí cùng hệ thống shophouse, phố thương mại được quy hoạch nhằm tạo môi trường sống cân bằng giữa tiện nghi đô thị và thiên nhiên.

Noble Palace Ha Long được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tích hợp

Khi Cửa Lục tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và dịch vụ, những dự án được quy hoạch đồng bộ như Noble Palace Ha Long có thêm nền tảng gia tăng giá trị dài hạn, đồng thời góp phần nâng chuẩn không gian sống của khu vực. Cư dân tại đây có thể tận hưởng lợi thế cảnh quan mặt nước đặc trưng cùng hệ tiện ích của một đô thị hiện đại, kết nối hoàn chỉnh. Cửa Lục - Hạ Long được kỳ vọng trở thành không gian phát triển quan trọng, hướng tới chuẩn sống mới gắn với vịnh di sản.

(Nguồn: Vinacominland)