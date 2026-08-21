Tầm nhìn chiến lược: Nâng tầm chuẩn mực sống thượng lưu

Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, SIMCO đã xây dựng một hệ sinh thái đa ngành vững mạnh và kiên định với định hướng phát triển bất động sản cao cấp. Dự án Ascott West Hanoi, được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng sống mới tại khu vực trung tâm hành chính và thương mại phía Tây Thủ đô.

Việc đầu tư vào phân khúc lưu trú cao cấp thể hiện tầm nhìn dài hạn của SIMCO trong việc đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại và thúc đẩy hạ tầng dịch vụ cao cấp của Hà Nội. Dự án được thiết kế theo mô hình "hybrid hospitality" (lưu trú kết hợp) độc đáo, cung cấp 220 căn hộ dịch vụ từ 1 đến 4 phòng ngủ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của giới lãnh đạo, doanh nhân và chuyên gia quốc tế.

Cộng hưởng sức mạnh: Tại sao SIMCO lựa chọn đối tác vận hành Ascott?

Lựa chọn The Ascott Limited làm đơn vị quản lý vận hành là một quyết định chiến lược mang tính then chốt của SIMCO. Ascott được biết đến là nhà điều hành căn hộ dịch vụ quốc tế hàng đầu thế giới với kiến trúc duy mỹ và chuẩn mực dịch vụ tinh tế.

Thông qua sự hợp tác này, SIMCO mong muốn tận dụng kinh nghiệm quản lý quốc tế và mạng lưới khách hàng toàn cầu của Ascott để đảm bảo dự án đạt được những tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng sống. Ý nghĩa của việc lựa chọn Ascott còn nằm ở lời cam kết của SIMCO về việc mang lại không gian sống độc bản, nơi sự sang trọng đích thực được thể hiện qua từng chi tiết tinh tế, sự tiện nghi và trải nghiệm cá nhân hóa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT SIMCO phát biểu tại buổi lễ

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT SIMCO chia sẻ: “Mối quan hệ hợp tác chiến lược này không chỉ khẳng định tầm nhìn và tiềm lực vững mạnh của SIMCO, mà còn là lời cam kết mang đến những trải nghiệm sống tinh hoa nhất cho khách hàng. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Ascott West Hanoi sẽ góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội như một điểm đến văn hóa và kinh tế hàng đầu khu vực”.

Dự án Ascott West Hanoi sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực phía Tây Hà Nội, kết nối trực tiếp với các khu hành chính trọng điểm và Sân bay Quốc tế Nội Bài. Bên cạnh không gian lưu trú sang trọng, dự án còn tích hợp hệ thống tiện ích đẳng cấp thế giới bao gồm: Club Lounge dành riêng cho hội viên, hệ thống nhà hàng quốc tế, không gian tổ chức sự kiện MICE, cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện như bể bơi, Kids’ Club, spa và phòng tập golf 3D hiện đại. Dự án dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 03 năm 2030.

The Ascott Limited (Ascott) là đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú thuộc sở hữu của CapitaLand Investment, trụ sở chính tại Singapore. Với danh mục hơn 1.000 bất động sản tại hơn 230 thành phố trên toàn cầu, Ascott hiện là một trong những nhà điều hành lưu trú quốc tế hàng đầu, sở hữu nhiều thương hiệu danh tiếng như Ascott, Citadines, Somerset và The Crest Collection.

Công ty Cổ phần Thép và Vật tư Công nghiệp - SIMCO là Công ty phát triển đa ngành có bề dày hơn 25 năm kinh nghiệm, hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp và bất động sản. Với nền tảng vững chắc và uy tín trên thị trường, Simco đang tập trung phát triển các dự án bất động sản cao cấp, góp phần kiến tạo những giá trị vượt thời gian và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thép và Vật tư Công nghiệp)



