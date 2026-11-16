Thẩm mỹ vùng mắt đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối do cấu trúc giải phẫu phức tạp và làn da mỏng manh. Với phác đồ chuyên sâu cùng công nghệ tiên tiến, Phòng khám SkinOne cam kết giúp khách hàng lấy lại đôi mắt trẻ trung, tự nhiên hơn.

Khoảng cách giữa thẩm mỹ và an toàn

Cùng với nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, sự bùng nổ của các cơ sở làm đẹp không phép hay cá nhân “tiêm dạo” không bằng cấp đã khiến thị trường thẩm mỹ nội khoa rơi vào tình trạng hỗn loạn. Với tâm lý chuộng giá rẻ, thiếu kiến thức y khoa hoặc quá tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ trên mạng xã hội, không ít người đã gửi gắm đôi mắt của mình cho những người thực hiện thiếu chuyên môn.

Thời gian qua, Phòng khám chuyên khoa Da liễu (thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Da liễu SkinOne tại TP.HCM) không chỉ được biết đến là một địa chỉ uy tín cho dịch vụ trẻ hóa toàn diện vùng mắt, trị thâm vùng mắt của khách hàng, mà còn là nơi sửa lỗi vùng mắt, cứu cánh cho những ca thẩm mỹ thất bại từ các cơ sở kém chất lượng.

Theo chia sẻ của bác sĩ Da liễu tại SkinOne, vùng da quanh mắt có đặc điểm mỏng manh, tập trung mạng lưới mạch máu phức tạp cùng các cấu trúc giải phẫu quan trọng. Do vậy, chỉ cần một thao tác kỹ thuật sai lệch nhỏ cũng có thể để lại những tổn thương nghiêm trọng.

BSCKI Da liễu Đặng Thị Minh Châu, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Da liễu SkinOne, chia sẻ: “Khi chất làm đầy được đặt quá nông hoặc phân bố không hợp lý, vùng dưới mắt có thể xuất hiện hiệu ứng Tyndall khiến da chuyển màu xanh xám, nổi khối, phồng hoặc sưng cộm kéo dài. Tình trạng này khiến gương mặt trở nên thiếu tự nhiên, nặng nề và mệt mỏi hơn ban đầu.

Còn với kỹ thuật tiêm không phù hợp hoặc đặt vật liệu HA sai vị trí sẽ gây chùng nhão, lỏng lẻo vùng da mắt vỗn dĩ đã rất mỏng manh. Đặc biệt đáng lưu ý, nếu bạn bị tiêm với sản phẩm HA không tinh khiết, có thể tạo phản ưng mô hình thành mô xơ, bao xơ”.

SkinOne và phác đồ "giải cứu" biến chứng vùng mắt

Theo đại diện phòng khám, triết lý tạo hình vùng mắt tại SkinOne luôn dựa trên nguyên tắc vừa đảm bảo tính thẩm mỹ nhưng phải đảm bảo tính an toàn. Mục tiêu của tiêm HA tạo hình vùng mắt không phải là làm đầy càng nhiều càng tốt, mà là sự căn chỉnh tỉ mỉ để tạo chuyển tiếp mềm mại giữa vùng dưới mắt và má.

Trước khi thực hiện, các bác sĩ chuyên khoa Da liễu tại SkinOne sẽ trực tiếp đánh giá chính xác độ hụt thể tích, tình trạng nếp nhăn dưới mắt và độ đàn hồi của da trước khi lên phác đồ. Lượng HA được đong đếm cẩn thận cho từng trường hợp, kết hợp việc lựa chọn các dòng HA liên kết chéo hoặc không liên kết chéo phù hợp nhất với cấu trúc sinh học vùng mắt.

Đối với các trường hợp tiêm mắt lỗi do tiêm sai cách hoặc dùng hoạt chất trôi nổi, SkinOne ứng dụng quy trình xử lý biến chứng vùng mắt chuẩn y khoa, chia làm hai nhóm giải pháp chính: Nhóm thứ nhất dành cho các trường hợp bị hiệu ứng Tyndall do tiêm quá liều hoặc sai lớp. Và nhóm thứ hai giải quyết tình trạng da vùng mắt bị xơ hóa, hình thành bao xơ cứng, chùng nhão kém săn chắc hoặc giãn mao mạch.

Theo đại diện SkinOne, yếu tố chinh phục khách hàng được phòng khám đặt lên hàng đầu là tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn y tế khắt khe. Bên cạnh đó, phòng khám cũng đầu tư nhiều công nghệ tân tiến, đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu từ trị thâm vùng mắt, xóa nhăn đuôi mắt, trẻ hóa vùng mắt cho đến điều trị phức tạp. Phòng khám cam kết quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ tiêm tạo hình thẩm mỹ chuyên sâu.

Phòng khám chuyên khoa da liễu SkinOne

Website: https://skinone.vn/

Số điện thoại: 093 827 21 00

Địa chỉ: 259 đường 3 Tháng 2, Phường Vườn Lài, TP.HCM

(Nguồn: Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Da liễu SkinOne)