Hoài Linh - Hoài Lâm

Trong số nhiều người NSƯT Hoài Linh đỡ đầu, Hoài Lâm là người được kỳ vọng nhất - đến mức được đặt nghệ danh mang họ cha nuôi: Võ Nguyễn Hoài Lâm.

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Năm 2014, anh tham gia Gương mặt thân quen mùa 2, hóa thân thành công 13 nghệ sĩ và giành ngôi quán quân. Những bản hit như Hoa nở không màu, Như những phút ban đầu được hát khắp nơi, không ít người so sánh anh với Sơn Tùng M-TP thời điểm đó.

Hoài Linh và Hoài Lâm.

Từ năm 2016, sự nghiệp anh bắt đầu chao đảo sau khi công khai mối tình với Bảo Ngọc - cháu nội NSƯT Bảo Quốc. Mối quan hệ với cha nuôi Hoài Linh cũng bị đồn rạn nứt. Anh tuyên bố tạm gác sự nghiệp rồi trở lại và ''mất tích'' nhiều năm.

Nửa cuối 2025 là bước ngoặt khi Hoài Lâm tái xuất điện ảnh sau 7 năm, giảm gần 10kg để đảm nhận vai Thành trong phim Thiên đường máu. Phim công chiếu từ ngày 31/12/2025, thu về hơn 126 tỷ đồng. Dù vậy, sau thành công này, Hoài Lâm vẫn chưa xuất hiện trong dự án điện ảnh mới nào.

Ngoài Hoài Lâm, Hoài Linh còn đỡ đầu nhiều nghệ sĩ khác như ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân, diễn viên Thái Trân - cô gái mắc bệnh tim nặng tại chương trình Tôi là người chiến thắng.

Phi Nhung - Hồ Văn Cường

Cố ca sĩ Phi Nhung được ghi nhận là nghệ sĩ Việt có nhiều con nuôi nhất - lên tới 23 người. Trong đó, Hồ Văn Cường là cái tên gây chú ý nhất.

Xuất thân từ gia đình nghèo ở Gò Công, Tiền Giang - bố làm thợ hồ, mẹ làm rẫy thuê - cậu bé trở thành hiện tượng tại Vietnam Idol Kids 2016. Giám khảo Tóc Tiên gọi anh là "sứ giả cảm xúc". Phi Nhung hỗ trợ cậu ngay từ những vòng thi đầu, không đợi đến khi cậu đăng quang mới nhận làm con nuôi. Cả gia đình anh sau đó chuyển từ Tiền Giang lên TPHCM sống chung với mẹ nuôi.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Giữa năm 2021, ồn ào về khoản cát-sê nhiều năm chưa thanh toán bùng phát dữ dội. Phi Nhung thừa nhận đã sai khi công khai chê trách con trai nuôi trên mạng xã hội nhưng chưa kịp hóa giải mọi hiểu lầm thì nữ ca sĩ đột ngột qua đời vì Covid-19 vào tháng 9/2021.

Sau khi nhận lại toàn bộ khoản tiền tích lũy, Hồ Văn Cường chia sẻ: "Mọi chuyện đã được giải quyết, con mong mọi người thôi nhắc về vấn đề này để những chuyện buồn sẽ qua đi và mong mẹ có thể an nghỉ nơi xa".

Tháng 10/2021, anh tách ra sống độc lập. Hiện Hồ Văn Cường duy trì lịch biểu diễn đều đặn, đồng thời học ngành marketing và dự kiến tốt nghiệp năm 2026.

Trong số các con nuôi nghệ sĩ khác của Phi Nhung, ca sĩ Quỳnh Trang có lượng khán giả bolero trung thành đông đảo. Hai con nuôi Tuyết Nhung và Thiên Ngân - đều trưởng thành qua các chương trình Giọng hát Việt nhí và Solo cùng bolero - sau khi mẹ nuôi mất được danh ca Mạnh Quỳnh nhận đỡ đầu, tiếp tục theo đuổi dòng nhạc dân ca quê hương.

Quang Lê - Phương Mỹ Chi

Năm 2013, cô bé 10 tuổi Phương Mỹ Chi giành Á quân Giọng hát Việt nhí với chất giọng dân ca ngọt ngào, chân chất. Ngay sau đó, ca sĩ Quang Lê nhận cô làm con gái nuôi và đào tạo bài bản. Sáu năm gắn bó, cô được luyện thanh nhạc chuyên nghiệp, biểu diễn trên các sân khấu lớn trong và ngoài nước, phát hành album đầu tay Quê em mùa nước lũ năm 2014. Ở thị trường hải ngoại, mức cát-sê của cô có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi đêm.

Cuối năm 2019, sau khi hợp đồng hết hạn, Phương Mỹ Chi tự lập. Cô giải thích: "Sau 6 năm, em nghĩ bản thân đã học hỏi được rất nhiều và đến lúc cần phải trải nghiệm nhiều hơn, tập tự đứng trên đôi chân của mình".

Quang Lê và Phương Mỹ Chi.

Thực tế chứng minh đây là quyết định đúng. Năm 2023, cô phát hành album Vũ trụ cò bay - dự án folktronica kết hợp âm nhạc truyền thống với yếu tố đương đại, được giới chuyên môn đánh giá cao. Năm 2025, cô vào Top 3 Sing! Asia 2025 đồng thời nhận các danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2024 và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024. Giữa lúc cô đang tỏa sáng tại Sing! Asia 2025, Quang Lê nhắn gửi học trò cũ bằng câu ngắn gọn đầy tự hào: "Câu hò cất lên đốn tim hàng triệu người nghe".

Ngoài Phương Mỹ Chi, Quang Lê còn nhận á quân The Voice Kids 2014 Huyền Trân làm con nuôi - cô bé 12 tuổi gây ấn tượng đặc biệt với hình ảnh áo nâu sòng hát nhạc Trịnh. Tuy nhiên, 2 bên nảy sinh mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm xây dựng hình ảnh và đã đường ai nấy đi từ năm 2016.

Ngọc Sơn - Quách Tuấn Du

Câu chuyện của danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Quách Tuấn Du bắt đầu từ một đêm tâm sự sau cánh gà năm 2007.

Quách Tuấn Du từng kể: "Năm 2006, trong một chuyến lưu diễn, tôi có ngồi tâm sự với cha Ngọc Sơn là tôi đã mất cha lúc 10 tuổi. Khi nghe xong, Ngọc Sơn cảm thương quá nên nhận tôi làm con nuôi".

Ngọc Sơn và Quách Tuấn Du.

Quách Tuấn Du xuất thân từ An Giang, mồ côi cha từ nhỏ, bỏ học sớm mưu sinh rồi bước vào con đường ca hát. Được Ngọc Sơn đỡ đầu, anh được chỉ bảo từ cách xây dựng bản lĩnh sân khấu đến kỹ năng làm việc với bầu sô. Anh nổi tiếng với các album Mất trắng, Yêu rất thật và hai liveshow Siêu nhân hát. Mối quan hệ cha con của 2 nghệ sĩ đến nay 20 năm vẫn bền chặt - anh luôn xuất hiện trong các sự kiện của cha nuôi và không ít lần bày tỏ sự biết ơn trước công chúng.

Ngọc Sơn là nghệ sĩ nổi tiếng với việc tổ chức lễ nhập gia trang trọng mỗi khi nhận con nuôi, thay vì chỉ xác nhận bằng lời. Danh sách người được ông đỡ đầu khá dài: ca sĩ Dương Ngọc Thái, S Quang Ngọc (về sau còn lấn sân sản xuất phim và kinh doanh), cùng các cái tên Duy Cường.

Ngọc Sơn và Quách Tuấn Du thể hiện "Tình cha":

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, Video: TikTok