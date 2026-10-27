Với vị trí trung tâm Vinh cùng hơn 37 tiện ích cao cấp, Sun Glory Residence mở ra lựa chọn an cư, nghỉ dưỡng và tích sản cho người Nghệ xa quê.

Sun Glory Residence mang đến lựa chọn nghỉ dưỡng và tích sản lý tưởng cho những người con xứ Nghệ xa quê. Ảnh: Sun Property.

Từ nhà lầu, đất nền đến căn hộ cao cấp giữa lòng quê hương

Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, nơi nhiều thế hệ người dân rời quê lập nghiệp, vươn lên bằng ý chí và nghị lực. Dù sinh sống, làm việc ở nhiều tỉnh, thành hay nước ngoài, không ít người con xứ Nghệ vẫn hướng về quê nhà, mong muốn đóng góp cho nơi mình sinh ra và dành dụm tài sản để chăm lo gia đình.

Trước đây, khi có ý định tích lũy, nhiều người thường chọn mua đất, xây nhà tầng tại quê hương. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đô thị và nhu cầu sống ngày càng đa dạng, quan niệm tích sản đang có những thay đổi. Những người Nghệ An thành đạt xa quê bắt đầu quan tâm đến căn hộ cao cấp tại trung tâm Vinh – nơi có thể trở thành chốn sum họp mỗi dịp lễ, Tết, không gian an dưỡng cho cha mẹ hoặc tài sản dành cho thế hệ sau.

Ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc SRT Việt Nam nhận định, “Người Nghệ An thành đạt xa quê trước đây thường chọn gửi tiền về xây biệt thự, nhà lầu, bởi trước đây khu vực trung tâm Vinh chưa có sản phẩm đầu tư nào khiến họ cảm thấy tiềm năng hơn. Còn xu hướng hiện nay là ưu tiên sản phẩm bất động sản cao cấp với đầy đủ tiện ích, dịch vụ, hệ thống an ninh tốt và cộng đồng cư dân chất lượng”.

Giới tinh hoa săn lùng căn hộ cao cấp tại trung tâm Nghệ An làm "của để dành". Ảnh: Sun Property.

Bên cạnh giá trị sử dụng thực tế, việc sở hữu bất động sản tại trung tâm đô thị còn được xem là phương thức giữ tiền an toàn và sinh lời bền vững. Sức hút đến từ vị trí vàng, khả năng kết nối công việc, thương mại, dịch vụ, hạ tầng cũng như tiện ích xung quanh. Song song, trong bối cảnh cấu trúc đô thị đã định hình, quỹ đất ở vùng lõi không thể mở rộng, BĐS trung tâm trở thành sản phẩm "trường tồn" về giá trị.

Nắm bắt xu hướng, người Nghệ An xa quê có thêm lý do tìm kiếm những sản phẩm bất động sản cao cấp tại trung tâm Vinh, vừa phục vụ nhu cầu trở về quê hương, vừa hướng tới mục tiêu tích lũy tài sản. Dẫu vậy, nguồn cung thực tế tại địa bàn còn thiếu hụt các sản phẩm BĐS cao cấp với không gian xanh cùng hệ tiện ích đồng bộ.

Trung tâm thành Vinh hiện vẫn thiếu hụt các tổ hợp căn hộ xanh, đa tiện ích. Ảnh: Sun Property.

“Của để dành” mang tên Sun Glory Residence

Đón đầu nhu cầu này, Sun Property – thành viên Sun Group đã giới thiệu tổ hợp căn hộ Sun Glory Residence trên quỹ đất 3,7ha. Dự án gồm 5 tòa tháp, lấy cảm hứng từ cốt cách người Nghệ, cùng hệ thống hơn 37 tiện ích đẳng cấp hướng tới kiến tạo chuẩn sống mới.

Sun Glory Residence tọa lạc tại vòng xuyến Hải Quan, tiếp giáp đường Lê Hồng Phong và đại lộ V.I. Lê Nin rộng 56m. Vị trí này tạo điều kiện kết nối tới các khu vực hành chính, thương mại, y tế, giáo dục và những điểm đến nổi bật của Vinh, trong đó có Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trong tương lai, nơi đây còn gắn với quy hoạch của công viên Trần Huy Liệu – bổ sung 10.500m2 không gian xanh và hơn 13.300m2 hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS kề cận.

Chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm đô thị. Ảnh: Sun Property.

Tuy vậy, vị trí không phải là yếu tố duy nhất tạo nên sức hút cho Sun Glory Residence. Dự án sở hữu hơn 37 tiện ích cao cấp, hướng tới mô hình sống kết hợp sự tiện nghi của căn hộ đô thị và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe.

Nổi bật trong đó là bể bơi bốn mùa trong nhà, lần đầu tiên xuất hiện tại TP Vinh. Cùng với gym, spa, sauna và các không gian trên cao dành cho hoạt động thư giãn và kết nối, dự án còn sở hữu 10.650m2 không gian xanh, quảng trường trung tâm, thư viện ngoài trời, café terrace cùng sân sinh hoạt cộng đồng.

Song song là khối đế thương mại quy mô 25.000m2, 2 tầng hầm đỗ xe rộng 74.000m2 cùng sảnh đón căn hộ cao 12m theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp. Hệ tiện ích đa dạng không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và khẳng định đẳng cấp của gia chủ mà còn biến Sun Glory Residence thành tâm điểm của giới thượng lưu trong tương lai gần.

Khối đế thương mại 25.000m2. Ảnh: Sun Property.

Theo đánh giá của giới đầu tư xứ Nghệ, với các điểm nhấn nổi bật kể trên, dự án sẽ thỏa mãn nhiều nhu cầu sử dụng của người dân địa phương và cộng đồng người Nghệ An xa quê, bao gồm an cư, mua cho cha mẹ dưỡng già, tích sản hay khai thác cho thuê.

Đại diện Sun Property chia sẻ: “Với lợi thế vị trí được ‘bồi đắp’ thêm hệ tiện ích mang tinh thần nghỉ dưỡng, Sun Glory Residence được kỳ vọng sẽ thỏa mãn cả trải nghiệm sống hiện tại và giá trị đầu tư lâu dài. Mỗi căn hộ chính là ‘thành quả’ lập nghiệp, khẳng định dấu ấn của những người con xa quê thành đạt”.

Hà Anh