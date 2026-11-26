Bộ đôi tã quần y tế người lớn Abena Pants M3 và L3 có mặt tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, mang đến giải pháp "1 miếng nguyên đêm" giúp người bệnh ngủ sâu giấc và giảm áp lực cho người chăm sóc.

Gỡ bỏ nỗi lo những đêm thức trắng chăm người thân

Với người cao tuổi hoặc người đang phải chiến đấu với bệnh tật, tuổi già không chỉ lấy đi sức khỏe mà đôi khi còn khiến họ mất đi sự tự chủ trong những sinh hoạt thường ngày. Sự xuất hiện của tã quần y tế người lớn Abena Pants M3 và L3 tại hệ thống nhà thuốc Long Châu mang đến thêm một lựa chọn hỗ trợ chăm sóc vệ sinh cá nhân, giúp người bệnh an tâm hơn và người thân giảm bớt nỗi lo mỗi đêm.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của cha mẹ không chỉ là những cơn đau nhức lúc trái gió trở trời, mà còn là cảm giác bất lực khi phải nằm bất động một chỗ, cần nhờ con cháu hỗ trợ mỗi lần vệ sinh cá nhân, kể cả giữa đêm khuya.

Thương con đi làm cả ngày mệt mỏi, sợ làm phiền giấc ngủ của cháu, nhiều cụ già lặng lẽ chọn cách… nhịn uống nước từ chiều tối. Cổ họng khô khốc, cơ thể mệt lả, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng chỉ vì một chữ “ngại”.

Chuẩn mực trang thiết bị y tế Bắc Âu trong từng thiết kế

Nắm bắt nhu cầu thực tế này, thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu Đan Mạch – Abena – đã chính thức đưa bộ đôi tã quần y tế Abena Pants M3 và L3 vào phân phối tại hệ thống Nhà thuốc FPT Long Châu trên toàn quốc.

Khác biệt với các dòng tã giấy tiêu dùng thông thường, sản phẩm của Abena định vị ở phân khúc tã y tế chuyên dụng với thông điệp "Chỉ 1 miếng nguyên đêm – Khỏe người dùng, nhàn người chăm", dựa trên nền tảng công nghệ Bắc Âu với khả năng thấm hút vượt trội lên đến 2.400ml: Cấu trúc lõi thấm đa tầng giúp khóa chặt chất lỏng tức thì và chống thấm ngược tuyệt đối, duy trì bề mặt khô thoáng suốt 8–12 giờ. Nhờ đó, người dùng có thể ngủ trọn giấc đêm mà không cần thức dậy thay tã giữa chừng.

Tã Abena còn đạt chứng nhận Trang thiết bị Y tế Châu Âu (MD - Medical Device): Sản phẩm đáp ứng các quy chuẩn khắt khe về an toàn sinh học y khoa, hỗ trợ kiểm soát môi trường vi khuẩn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và bảo vệ làn da mỏng manh của bệnh nhân nằm lâu ngày.

An toàn sinh thái và thân thiện với làn da: Đạt chứng nhận sinh thái Bắc Âu Nordic Swan Ecolabel và kiểm nghiệm da liễu (Dermatologically Tested), tã quần Abena sử dụng chất liệu tự nhiên thoáng khí , không chứa clo, hương liệu hay hóa chất gây kích ứng.

Thiết kế tối ưu cho thể trạng người Việt: Bộ đôi Abena Pants M3 và L3 được trang bị hệ thống sợi thun co giãn ôm khít cơ thể như đồ lót thông thường, hạn chế tối đa hằn đỏ và giúp người mặc tự tin khi di chuyển.

Bước đi chiến lược trong hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi

Trước cột mốc đưa sản phẩm lên kệ chuỗi nhà thuốc lớn nhất cả nước, TTV và Abena đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua việc tham gia Triển lãm Y tế Quốc tế Pharmedi 2026 và Tọa đàm Kinh tế bạc 2026. Tại các diễn đàn này, mô hình chăm sóc cá nhân hóa chuẩn Đan Mạch đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn y tế và cộng đồng.

Đại diện Công ty TNHH TM & DV Tường Thành Việt cho biết: "Thị trường chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ nhu cầu cơ bản sang tiêu chuẩn y khoa chất lượng cao. Việc đưa dòng tã quần y tế Abena Pants M3 và L3 vào hệ thống Nhà thuốc FPT Long Châu không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chính hãng một cách thuận tiện nhất, mà còn khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng các gia đình Việt nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi."

Người tiêu dùng hiện có thể tìm mua bộ đôi tã quần y tế Abena Pants M3 và L3 tại hệ thống nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc hoặc đặt hàng trực tuyến qua ứng dụng Long Châu để được đội ngũ dược sĩ tư vấn chuyên sâu.

Kênh phân phối chính hãng: Hệ thống Nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc và ứng dụng/website Long Châu: https://nhathuoclongchau.com.vn/cham-soc-ca-nhan/ta-quan-nguoi-lon-abena-pants-m3-premium-15-mieng.html hoặc https://nhathuoclongchau.com.vn/cham-soc-ca-nhan/ta-quan-nguoi-lon-abena-pants-l3-premium-15-mieng.html

Thông tin sản phẩm tã y tế Abena tại Long Châu

(Nguồn: Công ty TNHH TM & DV Tường Thành Việt)