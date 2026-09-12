Sáng 12/9 theo giờ địa phương, tờ Page Six xác nhận Lady Gaga và hôn phu hơn 2 tuổi Michael Polansky chào đón con đầu lòng. Hiện tên, giới tính và ngày sinh của em bé chưa được tiết lộ. Đại diện của Lady Gaga cũng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Tờ Page Six đăng tải loạt ảnh độc quyền ghi lại khoảnh khắc gia đình Lady Gaga xuất hiện tại Bắc California, Mỹ. Nữ ca sĩ mặc trang phục giản dị, địu con đầu lòng trước ngực khi dạo bước cùng chồng.

Lady Gaga và hôn phu.

Lady Gaga và Michael Polansky bắt đầu hẹn hò từ năm 2019. Anh là doanh nhân kiêm Giám đốc điều hành Viện Miễn dịch học Ung thư Parker ở Mỹ.

Cặp đôi được phát hiện hôn nhau tại bữa tiệc đêm giao thừa ở Las Vegas (Mỹ), sau đó chính thức công khai mối quan hệ trên Instagram cá nhân vào tháng 2/2020. Trong một cuộc phỏng vấn không lâu sau đó, Lady Gaga gọi chồng là "tình yêu của đời tôi". Ở thời điểm đại dịch Covid-19, hai người cách ly cùng nhau tại nhà riêng của Lady Gaga, qua đó càng thêm gắn kết.

Tháng 4/2024, Michael Polansky bí mật cầu hôn nữ ca sĩ trong một chuyến leo núi. 3 tháng sau, cô vô tình để lộ tin đính hôn khi giới thiệu Michael Polansky là hôn phu của mình trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tại Olympic Paris 2024.

Lady Gaga kể lại trên chương trình Jimmy Kimmel Live!, anh còn lịch sự hỏi trước liệu có thể cầu hôn không, trước khi quỳ xuống trao nhẫn cho cô.

Lady Gaga nổi tiếng với phong cách quái dị, độc lạ.

Những năm qua, Lady Gaga cho biết luôn muốn được làm mẹ. Từ năm 2019, cô đã đề cập đến con cái trong kế hoạch 10 năm của mình. Năm 2020, cô chia sẻ với tờ InStyle rằng mình rất hào hứng về việc có con, mong chờ được làm mẹ.

Đến tháng 3/2025, trong bài phỏng vấn với New York Times, Lady Gaga thừa nhận gặp khó để cân bằng giữa đam mê nghệ thuật và những khía cạnh khác trong cuộc sống. Cuối năm 2025, trên sóng The Late Show with Stephen Colbert, giọng ca Poker Face mới dứt khoát rằng bản thân thật sự muốn được làm mẹ. Đây sẽ là "vai diễn chính tiếp theo" của cô.

Từ năm 22 tuổi, Lady Gaga đã trở thành siêu sao quốc tế, gặt hái loạt thành tích ấn tượng.

Từ khi kết thúc chuyến lưu diễn dài 9 tháng với 86 buổi diễn trên toàn cầu - The Mayhem Ball vào tháng 4, Lady Gaga gần như biến mất khỏi showbiz, dấy lên nhiều đồn đoán về việc sinh con.

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh năm 1986 trong một gia đình gốc Ý tại Mỹ. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi tự học chơi piano từ năm 4 tuổi, bắt đầu sáng tác ở tuổi thiếu niên. Nữ ca sĩ theo học trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York nhưng bỏ học giữa chừng.

Năm 2008, ở tuổi 22, Lady Gaga phát hành album đầu tay The Fame với giai điệu electro-pop mới mẻ, cùng phong cách thời trang lập dị. Các ca khúc như Just dance, Poker face thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.

Chỉ 1 năm sau, EP The fame monster cùng ca khúc Bad romance đưa Lady Gaga trở thành siêu sao quốc tế. Cô tiếp tục khẳng định vị thế vào năm 2011 với bằng Born this way - album ủng hộ sự tự do và cộng đồng LGBTQ+. Khi người hâm mộ đã quen với hình ảnh nổi loạn, Lady Gaga hợp tác cùng huyền thoại Tony Bennett để ra mắt các album nhạc Jazz, chứng minh thực lực, thay vì những chiêu trò. Lady Gaga hiện sở hữu 13 giải Grammy, hơn 170 triệu bản đĩa được bán ra.

Cô còn lấn sân sang điện ảnh, đạt giải Quả cầu vàng với loạt phim truyền hình American horror story. Vai chính trong bom tấn A star is born nhận đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời giúp Lady Gaga chiến thắng tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất. Cô tiếp tục khẳng định thực lực diễn xuất qua các dự án điện ảnh lớn như House of Gucci, Joker: Folie à Deux.

Năm 2024, Lady Gaga và Bruno Mars ra mắt hit 'Die with a smile', nhận 2 đề cử Grammy.

Video mới nhất của Lady Gaga trên trang cá nhân:

Ảnh, video: Instagram NV