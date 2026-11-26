350 thiết bị bay không người lái (Drone) trình diễn ánh sáng nghệ thuật, tái hiện lịch sử gần 1.000 năm (núi Đọi, bia đá) của vùng đất Long Đọi Sơn trên bầu trời.

Kể chuyện lịch sử bằng công nghệ trình diễn hiện đại

Tối 26/11, chương trình “Long Đọi Sơn - Ngàn năm cổ tự” diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đọi Sơn, phường Tiên Sơn (Ninh Bình).

Màn trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tái hiện lịch sử gần 1.000 năm của vùng đất Long Đọi Sơn.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tái hiện lịch sử gần 1.000 năm của vùng đất Long Đọi Sơn trên Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh, kết hợp cùng màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng bằng 350 thiết bị bay không người lái (drone) đưa những biểu tượng văn hóa, lịch sử của di tích lên bầu trời.

Màn trình diễn mở đầu bằng hình ảnh Núi Đọi.

Chương trình biểu diễn gồm 9 phân cảnh, sử dụng công nghệ hình ảnh, ánh sáng và âm thanh để tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa, đưa khán giả trở về với những dấu mốc tiêu biểu của vùng đất gắn liền với lịch sử Phật giáo và văn hóa Đại Việt thời Lý.

Hình tượng nhà vua dắt trâu đi cày, gợi nhắc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được drone tái hiện trên bầu trời.

9 phân cảnh được sắp xếp theo mạch truyện: mở đầu là hình ảnh Núi Đọi, sông Châu và chín giếng; tiếp đó là hình tượng nhà vua dắt trâu đi cày, gợi nhắc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Hình ảnh tên gọi Long Đọi Sơn lần lượt xuất hiện, nối tiếp bằng hình tượng rồng dưới chân bia Sùng Thiện Diên Linh, hoa sen nở và tượng Phật Di Lặc ngồi trên đài sen. Màn trình diễn khép lại bằng hình ảnh trống Đọi và thông điệp “Linh khí hội tụ”.

Bia Sùng Thiện Diên Linh được trình diễn trên bầu trời.

Thông qua ngôn ngữ trình chiếu hiện đại, những đường nét chạm khắc, biểu tượng nghệ thuật và câu chuyện lịch sử được tái hiện sinh động, góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản theo cách trực quan và giàu cảm xúc.

Câu chuyện lịch sử được tái hiện sinh động bằng công nghệ hiện đại.

Theo ông Ngô Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn (Ninh Bình), giá trị của Long Đọi Sơn không chỉ đến từ tuổi đời nghìn năm, hệ thống kiến trúc hay hiện vật quý mà còn nằm ở chiều sâu văn hóa, tinh thần hướng thiện và sự gắn kết bền chặt của bao thế hệ người dân. Chính những giá trị ấy đã tạo nên sức sống lâu bền cho Long Đọi Sơn trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng đưa những biểu tượng văn hóa, lịch sử của di tích lên bầu trời.

Các tiết mục trình diễn mang giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc

Bên cạnh chương trình trình diễn công nghệ hiện đại, sự kiện còn tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật dân gian, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, gắn kết cộng đồng và phục vụ nhân dân, du khách.

Những dấu mốc tiêu biểu của vùng đất gắn liền với lịch sử Phật giáo và văn hóa Đại Việt thời Lý.

Nghệ thuật múa rối nước được tổ chức tại khu vực cổng Tam Quan. Đây cũng là loại hình nghệ thuật truyền thống được nhắc đến trong văn bia Sùng Thiện Diên Linh, tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa tư liệu lịch sử và hoạt động trình diễn văn hóa ngay trong không gian di tích.

Nghệ thuật múa rối nước được tổ chức để phục vụ người dân, du khách.

Ngoài ra, chương trình còn có trống hội Đọi Tam, múa sạp và nhiều tiết mục văn hóa dân gian khác. Tại sân Tháp Bia, công chúng có cơ hội thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát xoan, hát xẩm, chèo và trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Đặc biệt, màn trình diễn nghệ thuật nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pa Thẻn mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo, góp phần giới thiệu sự phong phú, đa dạng của bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Màn trình diễn khép lại bằng hình ảnh trống Đọi.

Cùng với các hoạt động biểu diễn, BTC còn trưng bày hình ảnh, cổ vật và các bảo vật quốc gia gắn với di tích, trong đó có bia Sùng Thiện Diên Linh và 6 pho tượng Kim Cương thời Lý. Đây là dịp để công chúng tìm hiểu trực tiếp về những giá trị lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc đặc sắc được lưu giữ tại chùa Long Đọi Sơn.

Chương trình “Long Đọi Sơn – Ngàn năm cổ tự” không chỉ hướng đến việc tổ chức một sự kiện văn hóa, nghệ thuật phục vụ công chúng mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá di sản. Việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping và trình diễn drone mở ra cách tiếp cận mới, giúp những câu chuyện lịch sử vốn được lưu giữ trên bia đá, trong kiến trúc cổ và các tư liệu truyền thống trở nên gần gũi, sống động hơn với người xem.

Trình diễn mang thông điệp “Linh khí hội tụ” ở vùng đất Long Đọi Sơn.

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các loại hình nghệ thuật dân gian cùng hoạt động trưng bày cổ vật và giao lưu văn hóa cộng đồng, góp phần tạo nên một không gian di sản đa trải nghiệm – nơi quá khứ và hiện tại cùng hiện diện, truyền thống và hiện đại cùng kết nối.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương; nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về giá trị của di sản và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ mai sau.

“Long Đọi Sơn – Ngàn năm cổ tự” không chỉ là hành trình trở về với những dấu tích của một thời Đại Việt huy hoàng.

“Long Đọi Sơn – Ngàn năm cổ tự” không chỉ là hành trình trở về với những dấu tích của một thời Đại Việt huy hoàng mà còn là lời khẳng định về sức sống của di sản trong đời sống đương đại. Bởi di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà còn là tài sản tinh thần của hiện tại và nền tảng văn hóa cho tương lai.