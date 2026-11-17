Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nhấn mạnh chuyển dịch từ khai thác tài nguyên thiên nhiên hữu hạn sang tài nguyên trí tuệ vô hạn chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thông điệp được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính đưa ra tại lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026, diễn ra ngày 17/11 tại Hà Nội.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 23 Giải thưởng Quả Cầu Vàng được tổ chức với nhiều điểm đổi mới về quy chế. Ban tổ chức đã mở rộng phạm vi xét chọn từ 5 lên 10 lĩnh vực, bám sát định hướng phát triển các công nghệ chiến lược quốc gia.

Hội đồng tập trung đánh giá chất lượng công trình, khả năng làm chủ công nghệ lõi, giá trị ứng dụng thực tiễn, tính liêm chính khoa học và trách nhiệm đóng góp sau giải thưởng.

Từ 77 hồ sơ do 51 cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước giới thiệu, hội đồng đã chọn ra 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc. Các công trình đoạt giải trải rộng trên nhiều lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, robot y tế, công nghệ sinh học, xử lý môi trường và hàng không vũ trụ.

Cùng dịp này, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam đã vinh danh 20 nữ sinh viên xuất sắc, được chọn lọc từ 132 hồ sơ của 40 cơ sở đào tạo trên cả nước.

Nhiều nữ sinh đã có công bố khoa học quốc tế và bằng sáng chế ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu tại lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng 2026, chiều 17/11. Ảnh chụp màn hình

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính đánh giá cao chất lượng các công trình đoạt giải, đồng thời nhấn mạnh sự trân trọng đối với cả những nghiên cứu nền tảng chưa thể thương mại hóa ngay nhưng tạo cơ sở vững chắc cho các đột phá tương lai.

Theo Thứ trưởng, việc tôn vinh tài năng phải đi đôi với tạo môi trường phát triển. Trước mắt, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn kết nối các gương mặt được vinh danh với các nhóm nghiên cứu mạnh, mở rộng cơ hội tiếp cận phòng thí nghiệm, hạ tầng nghiên cứu và gắn kết với các bài toán thực tiễn.

Hai bên cũng sẽ xây dựng chương trình hợp tác giai đoạn 2027 - 2030 nhằm gắn kết chặt chẽ giữa phát hiện, tôn vinh và bồi dưỡng nhân tài trẻ.

"Mục tiêu của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc trao giải thưởng mà là tin tưởng, giao việc để các bạn phát huy năng lực cống hiến thực chất", Thứ trưởng Trần Trung Tính nói, đồng thời nhấn mạnh việc chuyển từ khai thác tài nguyên thiên nhiên hữu hạn sang khai thác tài nguyên trí tuệ vô hạn chính là chìa khóa phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông nhắn nhủ những gương mặt đạt giải "giữ vững liêm chính khoa học, tích cực hợp tác, đưa tri thức vào thực tiễn và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Với các nữ sinh, hãy tự tin chinh phục các ngành kỹ thuật, công nghệ để khẳng định năng lực và thúc đẩy bình đẳng giới trong khoa học".

10 nhà khoa học trẻ và các nữ sinh đạt giải thưởng. Ảnh: Cytast

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cũng nhận định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để đất nước bứt phá.

Việc phát hiện, tôn vinh tài năng là bước khởi đầu, còn bồi dưỡng và phát huy người tài mới là nhiệm vụ lâu dài của tổ chức Đoàn.

"Một nghiên cứu có giá trị không chỉ dừng ở công bố hay giải thưởng, mà còn ở khả năng tạo ra công nghệ, sản phẩm, giải pháp hữu ích cho sản xuất, cho đời sống và cho sự phát triển bền vững của đất nước", ông Lâm nói, đồng thời kỳ vọng các nhà khoa học trẻ mạnh dạn dấn thân vào những lĩnh vực khó, giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

Đại diện đơn vị đăng cai và đồng hành, Tiến sĩ Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, đánh giá những gương mặt đoạt giải Quả Cầu Vàng là nguồn tài sản quý giá của đất nước.

Bà đề xuất xây dựng một mạng lưới kết nối tất cả các Quả Cầu Vàng để họ không chỉ tỏa sáng ở từng địa phương, trường học hay viện nghiên cứu, mà trở thành một tài sản lớn của quốc gia.