Ngày 24/3, tờ The Sun đưa tin nam diễn viên Orlando Bloom đang trong mối quan hệ tình cảm với người mẫu Luisa Laemmel (28 tuổi), sau khi kết thúc chuyện tình kéo dài nhiều năm với Katy Perry.

Nguồn tin cho biết cặp đôi bắt đầu tìm hiểu từ năm ngoái và gần đây có chuyến nghỉ ngắn ngày tại Thụy Sĩ. Họ lưu trú tại khách sạn sang trọng The Dolder Grand ở Zurich, nơi có giá phòng lên tới hàng chục nghìn Bảng mỗi đêm. Sau đó, cả 2 tiếp tục nghỉ dưỡng tại khu resort 5 sao Burgenstock bên hồ Lucerne.

Tài tử Orlando Bloom và bạn gái mới thân mật trên đường phố.

Theo nguồn tin thân cận, nam diễn viên và bạn gái mới đã quen nhau vài tháng và ngày càng gắn bó. Trong chuyến đi, anh còn mang theo chú chó cưng, cho thấy mối quan hệ khá nghiêm túc. Do Orlando sống ở Los Angeles còn Luisa làm việc tại New York nên cả 2 không gặp nhau thường xuyên.

Nhan sắc xinh đẹp của Luisa Laemmel.

2 người lần đầu bị bắt gặp đi cùng nhau khi rời sân vận động sau trận Super Bowl tại California hồi tháng trước. Luisa có bằng tâm lý học và từng làm việc với nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng.

Trước đó, Orlando chia tay Katy Perry sau gần 9 năm gắn bó. 2 người có con gái chung Daisy (5 tuổi). Nam diễn viên còn có con trai Flynn (15 tuổi) với vợ cũ là người mẫu Miranda Kerr.

Orlando Bloom sinh năm 1977 tại Anh, là nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood được biết đến qua nhiều vai diễn trong các bom tấn điện ảnh. Anh theo học diễn xuất tại Guildhall School of Music and Drama trước khi chính thức bước chân vào ngành giải trí.

Orlando ghi dấu ấn toàn cầu với loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn, Cướp biển vùng Caribe... Nhờ ngoại hình điển trai cùng phong thái lịch lãm, anh từng là một trong những ngôi sao nam được yêu thích nhất Hollywood trong những năm 2000.

Orlando Bloom và Katy Perry tại VMAs 2024: