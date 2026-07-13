Simon Pegg vừa thông báo kỷ niệm 16 năm không uống rượu bia, sau khi điều trị chứng nghiện rượu tại trung tâm cai nghiện tư nhân Priory vào năm 2010.

Trước đó, nam diễn viên từng tiêu thụ nhiều rượu khi mắc chứng trầm cảm, thậm chí dẫn đến mất ý thức nhiều ngày mỗi khi làm việc ở Hollywood. Ông cho biết, không phải do danh tiếng - mà nguyên nhân đến từ bản thân. Sự nổi tiếng chỉ khiến vấn đề trầm trọng hơn đôi chút.

Sau khi cai rượu, Simon Pegg tập trung vào sức khỏe. Lịch tập hiện tại của sao phim Nhiệm vụ bất khả thi là chạy 10km mỗi ngày, kết hợp các bài tập sức mạnh. Ông dí dỏm cho biết: "Khi tôi còn nhỏ, những người 56 tuổi trông như ông nội của tôi vậy. Tôi thì muốn sống lâu, vì tôi yêu cuộc đời này.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Simon Pegg ở độ tuổi U60.

Simon Pegg duy trì tập luyện mỗi ngày ở tuổi 56.

Năm 2023, để chuẩn bị cho vai diễn đòi hỏi thể lực cao trong phim Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo - Phần một, Simon Pegg tập luyện cùng chuyên gia thể hình, kết hợp kiểm soát dinh dưỡng nghiêm ngặt. Ông còn tập pilates để duy trì sự linh hoạt.

Sau bộ phim, Simon Pegg và nam chính Tom Cruise trở nên thân thiết. Nam diễn viên cho biết học được cách ứng xử tinh tế từ Tom Cruise khi bị người lạ tiếp cận nơi công cộng.

Tom Cruise giúp Simon Pegg nhận ra người nổi tiếng cần bình tĩnh hơn, không nổi nóng, từ chối người lạ khi họ có ý tốt, chỉ muốn chụp ảnh với mình. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn chọn sống ở nơi ít người biết, để giữ sự riêng tư.

Tài tử Simon Pegg.

Simon Pegg sinh năm 1970 tại Anh. Bên cạnh vai trò diễn viên, ông còn là nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, kiêm ca sĩ nổi tiếng. Tài tử ghi dấu ấn với các phim Nhiệm vụ bất khả thi, Trai hư, Star trek... Theo The Numbers, trung bình một phim có sự góp mặt của Simon Pegg thu về 240 triệu đô.

Simon Pegg khoe tài lẻ làm DJ:

Ảnh, video: GQ, Instagram nhân vật