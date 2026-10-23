Đằng sau mỗi đơn hàng được giao tận tay người nhận là sự bền bỉ, khéo léo và tinh thần trách nhiệm của những tài xế SPX Express trên mỗi chặng đường.

Các tài xế SPX bắt đầu ngày làm việc từ sớm, cẩn thận sắp xếp hàng hóa và lên kế hoạch cho từng điểm giao. Trên những cung đường nối tiếp, họ chủ động điều chỉnh lộ trình, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh để công việc diễn ra suôn sẻ. Sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị, tinh thần cầu tiến, tính kiên trì và trách nhiệm trong công việc đã giúp nhiều kiện hàng được giao đến tay người nhận an toàn và đúng hẹn.

Khởi đầu với tinh thần học hỏi

Gia nhập SPX từ năm 2025, chị Nguyễn Thị Hà hiện làm việc tại bưu cục (hub) Hà Đông, Hà Nội. Với chị, công việc giao hàng không chỉ là lấy hàng rồi mang đi, mà còn đòi hỏi sự cẩn thận trong từng khâu kiểm tra, phân loại để đảm bảo đơn hàng đến tay người nhận đúng hẹn.

“Thời gian đầu, tôi cũng phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp, nhất là khi có việc phát sinh cần xử lý ra sao để không ảnh hưởng đến lộ trình. Mục tiêu là đơn nào cũng hoàn thành an toàn, đúng thời gian. Khách hài lòng với dịch vụ thì bản thân tôi cũng vui”, chị Hà chia sẻ.

Kỷ niệm khiến chị nhớ mãi là lần giao đúng hẹn món đồ mà khách đang cần gấp. Lời cảm ơn của người nhận giúp chị nhận ra ý nghĩa của việc giao hàng đúng hẹn và đảm bảo chất lượng dịch vụ, đồng thời tiếp thêm động lực để nỗ lực mỗi ngày.

Nữ tài xế luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mỗi chuyến giao để đơn hàng đến tay khách đúng hẹn.

Giờ đây, khi đã thạo việc, chị nhiệt tình hướng dẫn đồng nghiệp mới cách kiểm tra thông tin, phân loại đơn hàng, bí quyết giao tiếp với khách hàng. Đó cũng là cách để chị truyền lại sự tận tình mình từng nhận được lúc mới vào nghề.

Bền bỉ trên từng tuyến đường

Quanh bưu cục Thạch Hà ở Hà Tĩnh, nhiều vị khách quen mặt và tin tưởng nữ shipper Nguyễn Thị Thúy (39 tuổi). Theo nghề từ tháng 7/2022, chị Thúy thuộc nằm lòng từng cung đường và hình thành cách tổ chức công việc khoa học để giao hàng thuận tiện hơn. Chị chia lịch thành hai chuyến, buổi sáng chạy tuyến xa, buổi chiều hoàn thành nốt tuyến gần.

“Tôi để đơn nhỏ vào giữa sọt, đơn to xếp bao quanh bên ngoài để giữ chắc. Xếp như vậy, có thể định vị nhanh kiện cần giao, hạn chế tối đa việc rơi rớt, thất lạc gói nhỏ dọc đường”, chị Thúy chia sẻ kinh nghiệm này với đồng nghiệp mới.

Bên cạnh sự chỉn chu trong công việc, chị luôn chú trọng thái độ phục vụ. “Gặp khách, tôi luôn giữ sự hòa đồng, vui vẻ. Tôi hy vọng khi nhắc đến SPX, khách sẽ nhớ ngay đến các shipper thân thiện, nhiệt tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình”, chị bày tỏ.

Chị Thúy luôn giữ sự hòa đồng, vui vẻ để khách hàng nhớ đến hình ảnh những shipper SPX thân thiện, nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ.

Nhạy bén khi giao hỏa tốc

Tại khu vực TP.HCM, chị Nguyễn Thị Hải Trầm (34 tuổi)- một trong những nhân sự phụ trách giao hàng hỏa tốc, nơi từng phút đều có ý nghĩa đối với người gửi và người nhận. Trước khi rời hub, chị sẽ khảo sát tuyến, tính lại quãng đường và thứ tự giao đơn dựa trên nhu cầu của khách.

“Nhận đơn xong, tôi xử lý ngay đơn khách cần gấp, gom luôn đơn lân cận để giao cùng một lần. Tiếp theo là khách hàng tại các văn phòng, vì khách chỉ nhận hàng trong giờ hành chính. Tuyến hay kẹt xe thì tôi tranh thủ đi vào giờ thấp điểm. Khu nhà dân có thời gian nhận linh hoạt hơn nên tôi hoàn thành sau cùng”, chị Trầm kể. Khi người nhận đột xuất có việc, chị hẹn lại khung giờ phù hợp rồi đến ngay điểm kế tiếp. Gặp đoạn đường ùn tắc, sự quen thuộc với địa bàn giúp chị rẽ nhanh vào hẻm hay đường tránh.

Chị Nguyễn Thị Hải Trầm khảo sát tuyến và sắp xếp thứ tự giao đơn trước mỗi chuyến hàng hỏa tốc.

Một kỷ niệm đáng nhớ của chị Trầm là lần giao món quà sinh nhật đến văn phòng chỉ vài giờ sau khi khách đặt hàng. “Chị ấy rất bất ngờ vì đơn hàng đến nhanh. Nhìn nụ cười của khách, tôi cảm nhận được niềm vui và sự an tâm mình mang lại”, chị kể.

Với chị Trầm, niềm tự hào khi khoác áo SPX đến từ sự cẩn thận trong từng cuộc gọi, từng chuyến giao hàng và sự hài lòng của khách. Chị cũng trân trọng sự hỗ trợ của đồng nghiệp, quản lý trong quá trình làm việc.

Dù nắng hay mưa, chị Hà, chị Thúy, chị Trầm cùng đội ngũ tài xế SPX vẫn miệt mài trên những cung đường. Phía sau mỗi đơn hàng là nỗ lực đáp ứng nhu cầu của người bán và người mua, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận nhanh chóng, thuận tiện và đáng tin cậy.

Phương Dung