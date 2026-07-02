Diễn viên Tăng Thanh Hà xuất hiện trong buổi công bố dự án chiều nay. Cô diện bộ váy lụa trắng phong cách cổ điển, gợi hình ảnh quen thuộc của Nam Phương Hoàng hậu năm xưa.

Dự án đánh dấu sự trở lại của cô với điện ảnh sau 13 năm kể từ Mỹ nhân kế. Nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà rời màn ảnh để tập trung vào cuộc sống "dâu hào môn" vừa làm vợ, làm mẹ và quán xuyến công việc kinh doanh gia đình.

Diễn viên Tăng Thanh Hà 'tái xuất' sau 13 năm với vai Nam Phương Hoàng hậu.

Việc Tăng Thanh Hà được mời vào vai Nam Phương Hoàng hậu nhận nhiều sự chú ý. Trước đó, đoàn phim tổ chức nhiều buổi casting cả trực tiếp lẫn online tìm kiếm gương mặt hợp vai.

Bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito cho biết sau nhiều lần cân nhắc và họp bàn, ê-kíp quyết định chọn diễn viên sinh năm 1986 bởi nhan sắc, khí chất và khả năng diễn xuất của cô.

Màn xuất hiện của Tăng Thanh Hà tại sự kiện giới thiệu dự án

"Chúng tôi không tìm kiếm người nổi tiếng hay giống nguyên mẫu nhất. Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu là khi xem phim, khán giả quên đi người diễn viên đó và chỉ nhìn thấy nhân vật trên màn ảnh", đạo diễn chia sẻ.

Tại sự kiện, Tăng Thanh Hà chia sẻ cô đã có quãng thời gian tuổi trẻ hoạt động nghệ thuật hết mình vì đam mê. Diễn viên sau đó rời showbiz để dành cho gia đình. Với cô, đó là quãng thời gian hạnh phúc và trọn vẹn.

Hiện các con đã trưởng thành, công việc kinh doanh ổn định nên Tăng Thanh Hà khao khát được trở lại với đam mê của đời mình một lần nữa - diễn xuất.

“Khi nhận được lời mời đóng một nhân vật được mọi người yêu mến, tôi rất lo. Nhưng mặt khác tôi lại không muốn sau này bản thân nuối tiếc vì bỏ lỡ những điều tuyệt vời nên đã quyết định tham gia dự án”, cô bày tỏ.

Ngoài Tăng Thanh Hà đóng Nam Phương Hoàng hậu, ê-kíp cũng công bố một số vai do các diễn viên khác đảm nhận như: Ma Ran Đô (Vua Bảo Đại), Trâm Anh (Lý Lệ Hà), NSƯT Diệu Đức (Từ Cung Hoàng thái hậu)...

Hoàng hậu cuối cùng chính thức được bấm máy vào năm 2025 và dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 5/2027. Thuộc dòng phim tâm lý, gia đình kết hợp yếu tố hư cấu lịch sử, tác phẩm được phát triển từ câu chuyện tình có thật giữa Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Phim xoay quanh quãng thời gian 10 năm Hoàng hậu Nam Phương sống trong Cấm thành, tái hiện hành trình hôn nhân với Vua Bảo Đại cùng những vui buồn, biến cố của chốn hoàng cung giữa bối cảnh lịch sử nhiều đổi thay. Phim cũng khắc họa thời khắc hoàng gia rời Đại nội Huế để bước sang cuộc sống bình lặng hơn.

Phim có bối cảnh chính được thực hiện tại Đại nội Huế, lấy Điện Kiến Trung làm trung tâm, cùng nhiều di tích khác như Điện Thái Hòa, Thái Bình Lâu để tái hiện không gian hoàng cung. Ngoài ra, đoàn làm phim còn ghi hình tại các địa điểm gắn liền với cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu như Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pháp (nơi bà sống những năm tháng cuối đời).

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, được biết đến qua nhiều phim như Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Nhan sắc đẹp tự nhiên cùng nét diễn đa dạng giúp cô được mệnh danh là "Ngọc nữ đời đầu của màn ảnh Việt".

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn cùng chồng doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ đó, cô lui về làm dâu hào môn, sống kín tiếng. Cô và ông xã có cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Doanh nhân Louis Nguyễn nhiều lần nói Hà Tăng là người vợ, người mẹ tuyệt nhất của 3 con.

Ảnh, clip: NM