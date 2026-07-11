Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức buổi khảo sát, làm việc thực tế với EVN. Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực trong ngành Điện, EVN là một trong những đơn vị trực tiếp triển khai và chịu tác động của các quy định trong Luật Điện lực.

Đề xuất hoàn thiện cơ chế để phát triển nguồn và lưới điện

Tổng giám đốc EVN cho biết, sau hơn một năm triển khai thực hiện Luật Điện lực năm 2024, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Nhiều nội dung công việc không chỉ liên quan đến Luật Điện lực mà còn chịu tác động của các quy định trong pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và quy hoạch.

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết, việc sửa đổi Luật Điện lực cần được xem xét đồng bộ với các luật có liên quan để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho đầu tư phát triển điện lực.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Ng.Tuấn

Theo Tổng giám đốc EVN, cùng với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh, việc sửa đổi Luật lần này cần quan tâm hơn đến yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia thông qua việc hoàn thiện các cơ chế thu hút đầu tư, phát triển các loại hình nguồn điện mới và bổ sung các quy định phù hợp đối với những tình huống đặc biệt, khẩn cấp.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Phước - Phó Tổng giám đốc EVN cho rằng, mục tiêu của việc sửa đổi Luật Điện lực lần này là tạo cơ chế đủ mạnh để huy động các nguồn lực phát triển nguồn điện và lưới điện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Theo đó, việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách cần hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực xã hội tham gia phát triển điện lực, qua đó bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Ng.Tuấn

Báo cáo của EVN cũng cho biết, Tập đoàn đang triển khai 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 9.174MW; đồng thời thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với 22 dự án nguồn điện và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) có tổng quy mô khoảng 9.400MW. Các tổng công ty phát điện đang phối hợp triển khai 31 dự án với tổng công suất khoảng 9.200MW, phấn đấu đưa khoảng 7.000MW vào vận hành đến năm 2030.

Đối với lưới điện, giai đoạn 2021 - 2025, EVN và các đơn vị đã hoàn thành đóng điện khoảng 962 công trình từ cấp điện áp 110 - 500kV; đồng thời tiếp tục triển khai các dự án truyền tải trọng điểm theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Xây dựng các quy định có tính khả thi

Từ thực tiễn triển khai, EVN cho biết vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đầu tư, cơ chế giá điện, mô hình thị trường điện cạnh tranh, huy động nguồn vốn, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và một số quy định về đầu tư phát triển điện lực.

Trên cơ sở đó, EVN đã đề xuất 19 nhóm ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi hơn để huy động các nguồn lực phát triển ngành điện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của EVN cũng như các ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu và đại diện các cơ quan tham dự.

Theo ông, những ý kiến được nêu tại buổi làm việc đã phản ánh khá đầy đủ thực tiễn triển khai Luật Điện lực năm 2024, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp phục vụ quá trình hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Ông Tạ Đình Thi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Ng.Tuấn

Ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của quá trình sửa đổi Luật là xây dựng các quy định có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành điện. Để đạt được mục tiêu đó, cần tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa EVN, Bộ Công Thương và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật, với tinh thần "đưa cuộc sống vào pháp luật để pháp luật đi vào cuộc sống".

(Nguồn: EVN)