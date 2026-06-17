Ông Saravoot Yoovidhya - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP (vị trí thứ năm từ phải sang ở hàng tiền sảnh) trong đoàn đại biểu lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao Thái Lan

Vừa qua, ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP đã tham dự Diễn đàn Kết nối Đầu tư và Kinh doanh Thái Lan - Việt Nam 2026.

Tại sự kiện, với vai trò là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) Thái Lan tại diễn đàn, ông Saravoot đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về môi trường đầu tư cùng kinh nghiệm kinh doanh thực tế cũng như hành trình hơn ba thập kỷ đồng hành và phát triển cùng thị trường Việt Nam.

Tại diễn đàn, CEO TCP đã chia sẻ câu chuyện thành công của Red Bull - thương hiệu nước tăng lực hàng đầu Thái Lan với hành trình hơn ba thập kỷ đồng hành và phát triển cùng thị trường Việt Nam. Chặng đường này là minh chứng rõ nét cho cam kết của TCP đối với chất lượng sản phẩm, chiến lược định vị thương hiệu bài bản, nỗ lực kiến tạo thị trường cùng mối quan hệ hợp tác chiến lược, lâu dài với các đối tác bản địa.

Với định hướng chiến lược "Tiếp năng lượng, Bừng sức sống", Tập đoàn TCP khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc tạo ra các giá trị chung cho nền kinh tế, xã hội và môi trường. Cam kết này được cụ thể hóa bằng các sáng kiến thiết thực như thúc đẩy sử dụng bao bì bền vững, bảo tồn tài nguyên nước và triển khai các chương trình phát triển cộng đồng hợp tác cùng các đối tác địa phương trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, ông Saravoot cũng chia sẻ về hành trình của TCP từ một doanh nghiệp nội địa Thái Lan vươn tầm thế giới. Tại thị trường Việt Nam, mạng lưới của TCP hiện đã tiếp cận hơn 100.000 điểm bán lẻ ở cả hai kênh thương mại truyền thống và hiện đại.

Sự hiện diện của TCP tại sự kiện một lần nữa khẳng định vị thế của một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu có nguồn gốc từ Thái Lan, luôn kiên trì với sứ mệnh thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương Thái Lan - Việt Nam. Bằng việc đẩy mạnh các mô hình hợp tác công - tư tại Việt Nam, TCP cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển vững mạnh của khối doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững dưới định hướng “Tiếp năng lượng... Hướng về phía trước”.

Cam kết này tiếp tục được minh chứng rõ nét vào tháng 5 vừa qua, TCP và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028. Đây là cột mốc đầy ý nghĩa trong bối cảnh cả hai tổ chức cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển. Kiên định với định hướng “Tiếp năng lượng, Bừng sức sống”, TCP sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cá nhân và cộng đồng để kiến tạo những giá trị tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững tại Việt Nam.

Lệ Thanh