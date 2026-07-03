TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 6/2026 trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn cơ bản. Kinh tế chính trị thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột tại Trung Đông. Tình hình thời tiết tháng 6 tương đối thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là việc đẩy mạnh khai thác than trước mùa mưa bão.

Các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành trong công tác tổ chức sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao so với mức trung bình của cả năm. Nhờ đó, tháng 6/2026, Tập đoàn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch.

Tháng 6/2026, Tập đoàn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch.

Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất dự kiến đạt 3,3 triệu tấn; bằng 104,5% kế hoạch tháng; lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 19,6 triệu tấn. Than sạch sản xuất ước đạt 3,4 triệu tấn; lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 19,7 triệu tấn. Tiêu thụ than ước đạt 5,06 triệu tấn; lũy kế 6 tháng ước đạt 27,38 triệu tấn. Sản lượng than giao điện trong tháng dự kiến đạt 4,25 triệu tấn; lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 22,77 triệu tấn…

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khoáng sản cơ bản ổn định, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khoáng sản chủ yếu đều đạt kế hoạch điều hành tháng.

Trong đó, sản xuất Alumina dự kiến đạt 122,5 nghìn tấn, lũy kế 6 tháng dự kiến đạt 705,7 nghìn tấn. Tiêu thụ Alumina đạt 145,3 nghìn tấn, bằng 126,3% kế hoạch tháng; lũy kế 6 tháng dự kiến đạt 645,4 nghìn tấn.

Tinh quặng đồng sản xuất dự kiến đạt 9,9 nghìn tấn, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 57,4 nghìn tấn; tiêu thụ 3,0 nghìn tấn, lũy kế 6 tháng đạt khoảng 16,7 nghìn tấn. Đồng tấm sản xuất dự kiến đạt 1,8 nghìn tấn, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 15,0 nghìn tấn; tiêu thụ ước đạt 1,7 nghìn tấn; lũy kế 6 tháng ước đạt 14,8 nghìn tấn. Sản xuất kẽm thỏi đạt 630 tấn, lũy kế 6 tháng ước đạt 4,67 nghìn tấn. Phôi thép đạt 12,6 nghìn tấn, lũy kế 6 tháng ước đạt 76,5 nghìn tấn; tiêu thụ đạt 16,7 nghìn tấn, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 81,2 nghìn tấn,…

Sản xuất 1.023 triệu kWh điện, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 5.782 triệu kWh.

Sản xuất thuốc nổ đạt 6.100 tấn; lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 36.574 tấn. Cung ứng thuốc nổ dự kiến đạt 9.100 tấn; lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 50.024 tấn. Amon nitrat sản xuất tháng 6 đạt 14.000 tấn, lũy kế 6 tháng ước đạt 92.920 tấn; Tiêu thụ 16.500 tấn, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 97.767 tấn…

Đồng thời, trong tháng 6/2026, Tập đoàn tiếp tục triển khai nghiêm các giải pháp, biện pháp an toàn - vệ sinh lao động đảm bảo các quy định, công tác môi trường toàn TKV đảm bảo các quy định và mục tiêu đề ra, không có sự cố môi trường.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân dự kiến đạt 19,7 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 6/2026 đạt 17.118 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 94.146 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 6 đạt 2.099 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 14.368 tỷ đồng.

Dự báo trong tháng 7/2026, cuộc xung đột tại Trung Đông dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với áp lực lạm phát và biến động tỷ giá, giá nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất; đây sẽ là thách thức lớn đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian tới.

Thời tiết tháng 7 dự báo sẽ xảy ra nắng nóng ở cường độ cao và giông lốc, mưa lớn bất thường. Nhu cầu sử dụng than trong tháng 7 dự báo có chiều hướng giảm do sản lượng điện than giảm khi lượng mưa lớn, mưa nhiều để ưu tiên tăng công suất thủy điện.

TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7 với một số chỉ tiêu chính: Than nguyên khai sản xuất 2,7 triệu tấn. Than sạch sản xuất tổng số 3,2 triệu tấn. Kế hoạch tiêu thụ 4,65 triệu tấn than, than cung cấp cho sản xuất điện kế hoạch đạt 3,8 triệu tấn... Sản xuất 106 nghìn tấn Alumina; tiêu thụ dự kiến 115,1 nghìn tấn. Sản xuất 10,7 nghìn tấn tinh quặng đồng; tiêu thụ 2,8 nghìn tấn.

Dự kiến sản xuất đồng tấm 2,1 nghìn tấn; tiêu thụ 2,4 nghìn tấn. Kế hoạch sản xuất 813 triệu kWh trong tháng 7/2026; sản xuất 5,6 nghìn tấn thuốc nổ, cung ứng 8,0 nghìn tấn. Sản xuất Amon Nitrat 18,0 nghìn tấn; tiêu thụ 15,0 nghìn tấn...

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 7/2026 dự kiến đạt 15.281 tỷ đồng.

(Nguồn: TKV)