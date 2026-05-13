Cuộc đời nghệ sĩ thường gắn liền với những thăng trầm. Với nghệ sĩ Mỹ Phụng, hành trình ấy chủ yếu là những khó khăn ở tuổi xế chiều. Từng là đào chính trên sân khấu cải lương, hiện bà sống trong căn trọ chật hẹp tại TPHCM, mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai và làm thuê, đồng thời gặp nhiều trở ngại về giấy tờ tùy thân và sức khỏe.

Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp tại một con hẻm TPHCM, nghệ sĩ Mỹ Phụng ngày ngày phân loại vỏ lon, chai nhựa thu gom được. Đôi bàn tay gầy guộc ấy từng là công cụ để bà hóa thân vào các vai đào chánh trên sân khấu cải lương. Bà là em gái ruột của cố NSƯT Bửu Truyện cùng các anh chị em nghệ sĩ như Bửu Khánh, Mỹ Lợi, Bửu Ấn...

Nghệ sĩ Mỹ Phụng (bên phải) và các nghệ sĩ của nhóm Ngũ Long Du Ký.

Bà bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi và từng theo các đoàn hát có sự hỗ trợ từ anh trai tại đoàn Minh Tơ. Sau đó, bà chọn theo chồng là nghệ sĩ Phú Xuân, bôn ba cùng các đoàn tỉnh như Trùng Dương và nhiều gánh hát khác. Quyết định này dẫn đến mâu thuẫn với anh trai và khiến bà ít có cơ hội phát triển tại thành phố lớn.

Khi nhóm Ngũ Long Du Ký đến thăm, bà cho biết đang sống một mình. Con cái dù hiếu thảo nhưng cũng khó khăn nên bà không muốn làm phiền. Hàng ngày, bà nhận việc làm thuê theo yêu cầu: khi dọn dẹp nhà cửa, khi nhặt ve chai quanh xóm. Những ngày có việc, bà kiếm được 100 đến 200 nghìn đồng. Những ngày không có, bà đi bộ lượm lon, chai bán lấy vài chục nghìn mua gạo.

Bà lo lắng nhất là khoản tiền nhà hơn 2 triệu đồng/tháng - một con số lớn so với thu nhập từ nhặt ve chai. Con trai thỉnh thoảng hỗ trợ được một ít nhưng không thường xuyên.

Sức khỏe bà đang suy giảm. Bệnh khớp khiến việc đi đứng khó khăn, tay bị biến dạng sau tai nạn cũ nhiều năm trước. Mỗi khi thời tiết thay đổi, cơn đau lại hành hạ. Bà ít đến bệnh viện vì lo chi phí và chưa có giấy tờ tùy thân đầy đủ nên chỉ mua thuốc giảm đau thông thường tại hiệu thuốc gần nhà.

Tay của nghệ sĩ Mỹ Phụng sau tai nạn không thể co lại tự nhiên, mùa lạnh bị nhức.

Bà cho biết dù cuộc sống vất vả nhưng vẫn tự nhủ rằng mình kiếm tiền bằng lao động chân chính. Bà lo nhất trường hợp bệnh nặng nằm một chỗ sẽ không có tiền đóng trọ, trong khi ăn uống nhờ bà con lối xóm hỗ trợ một phần.

Một khó khăn lớn khác là bà chưa có căn cước công dân hợp lệ. Bà chỉ còn giữ chứng minh nhân dân cũ làm từ năm 1978 tại An Giang. Do đi hát sớm và lang bạt theo đoàn, bà không kịp hoàn thiện thủ tục giấy tờ. Hiện bà không thể đăng ký bảo hiểm y tế hay tiếp cận một số chính sách hỗ trợ.

Để làm lại giấy tờ, bà cần về Long Xuyên, An Giang để xác minh hồ sơ. Tuy nhiên, chi phí đi lại, ăn ở cùng việc gián đoạn kiếm tiền khiến bà chần chừ vì phải ưu tiên lo tiền nhà và thuốc men.

Dù hoàn cảnh khó khăn, khi nhắc đến cải lương, bà vẫn thể hiện niềm đam mê. Bà có thể cất giọng hát những đoạn tuồng cổ với luyến láy quen thuộc ngay trong căn phòng trọ. Nghệ thuật là nguồn động viên giúp bà vượt qua những ngày tháng vất vả.

Tiếng hát của nghệ sĩ Mỹ Phụng:

