Tháng 11, nhiều địa phương trên cả nước bước vào mùa du lịch lý tưởng với thời tiết khô ráo, se lạnh, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, từ khám phá thiên nhiên, cảnh quan đến thưởng thức ẩm thực đặc sắc.

Địa điểm du lịch tháng 11 ở miền Bắc

Thời tiết tháng 11 ở miền Bắc bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt, đặc biệt tại các địa phương thuộc khu vực vùng núi cao. Đây cũng là giai đoạn thời tiết nhìn chung khô ráo hơn so với mùa mưa, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trekking và khám phá thiên nhiên.

Ngắm hoa tam giác mạch ở Tuyên Quang (Hà Giang cũ): Tháng 11 là thời điểm những cánh đồng hoa tam giác mạch ở vùng cao nguyên đá nở rộ, khoe sắc rực rỡ.

Du khách đến Tuyên Quang dịp này ngoài ngắm hoa tam giác mạch có thể kết hợp ghé thăm các bản làng ở Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc hay trải nghiệm đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc, thưởng thức các món đặc sản thơm ngon.

Ngắm mùa hoa mận trái vụ, hoa cải ở Mộc Châu (Sơn La): Khoảng từ tháng 11 đến 12 dương lịch là thời điểm vùng đất Mộc Châu đón lượng khách lớn tới tham quan, trải nghiệm.

Khi ấy, khắp các bản làng ở Mộc Châu được bao phủ bởi những cánh đồng hoa rộng lớn, tỏa sắc rực rỡ. Trong đó có hoa mận trái vụ, bừng sắc trắng tinh khôi.

Hoa mận nở sớm ở Mộc Châu. Tháng 11 là thời điểm lý tưởng để du khách tới đây chiêm ngưỡng mùa hoa

Thông thường, những bông hoa mận đầu tiên ở đây xuất hiện từ đầu tháng 12, sau đó nở rộ vào khoảng cuối tháng 1 đến tháng 2 hằng năm.

Tuy nhiên hiện nay, một số nhà vườn tại Mộc Châu đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, giúp hoa mận bung nở sớm hơn gần 1 tháng so với thông lệ.

Check-in mùa hoa cúc họa mi ở Hà Nội: Hoa cúc họa mi ở Hà Nội thường nở rộ vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 hằng năm và đẹp nhất là vào thời điểm khoảng trung - hạ tuần tháng 11.

Vì thế, ghé thăm Thủ đô mùa này, du khách có thể tới một số điểm chụp ảnh nổi tiếng với những vườn cúc họa mi trắng tinh khôi như: Làng hoa Nhật Tân và bãi đá sông Hồng; vườn hoa Tây Tựu hay làng hoa Quảng An, Tứ Liên…

Đặc biệt, địa điểm được du khách truyền tai nhiều nhất để chiêm ngưỡng và chụp hình loại hoa này đẹp là ngã ba Yên Phụ. Nơi đây tập trung những chiếc xe chở đầy cúc họa mi trắng, nhụy vàng, nổi bật dưới hàng cây cơm nguội.

Trải nghiệm mùa cỏ lau ở Bình Liêu (Quảng Ninh): Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến mới mẻ, hoang sơ để khám phá trong tháng 11 ở miền Bắc thì cung đường tuần tra biên giới phía Tây, thuộc vùng đất Bình Liêu (Quảng Ninh) cũng được gợi ý là một lựa chọn lý tưởng.

Vào những ngày cuối thu, nơi đây khoác lên mình một tấm áo trắng tinh khôi, lãng mạn nhờ những đồi hoa lau phất phơ trong gió, mời gọi những tâm hồn yêu thiên nhiên đến trải nghiệm.

Mùa cỏ lau ở Bình Liêu đẹp thơ mộng, hút khách check-in. Ảnh: Nguyễn Mai Thùy Dương

Du lịch miền Trung và Tây Nguyên tháng 11

Tháng 11 là thời điểm lý tưởng để du lịch Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Trung Bộ (đã qua mùa mưa bão), trong khi khu vực Bắc Trung Bộ (như Huế, Quảng Trị) thường bắt đầu vào mùa mưa.

Ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm các lễ hội văn hóa đặc sắc ở Gia Lai: Tháng 11, hoa dã quỳ trên các cung đường và khu vực núi lửa Chư Đăng Ya bắt đầu bung nở rực rỡ. Du khách đến đây có thể thoải mái check-in, chụp hình với hoa trong tiết trời khô ráo, dễ chịu.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội hòa mình vào các hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc. Vì Gia Lai sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong tháng 11, nổi bật là Festival cồng chiêng, Ngày hội Di sản văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các chương trình trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Săn mây, ngắm mùa cỏ hồng ở Đà Lạt (Lâm Đồng): Tháng 11 rất thích hợp để du lịch Đà Lạt. Lúc này thành phố cao nguyên phủ lên mình một bầu không khí lành lạnh mùa đông cùng nhiều cảnh sắc thơ mộng.

Du khách có thể trải nghiệm săn mây lúc sáng sớm, check-in đồi cỏ hồng tuyệt đẹp, chiêm ngưỡng mùa hoa dã quỳ và kết hợp thưởng thức các món ăn hấp dẫn như lẩu bò, lẩu gà lá é, bánh tráng nướng, kem bơ…

Khung cảnh đẹp như tranh ở đồi cỏ hồng Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

Trượt cát, đi xe Jeep ở Phan Thiết - Mũi Né (Lâm Đồng). Tháng 11, khu vực vùng biển này thường có thời tiết khá ấm áp, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như khám phá đồi cát Mũi Né, Suối Tiên, làng chài Mũi Né, ghé Đồi Cát Bay (Bàu Trắng) - nơi du khách có thể trải nghiệm trượt cát và lái xe Jeep địa hình cảm giác mạnh.

Hay du khách có thể kết hợp chèo SUP và nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ dưỡng ven biển Phan Thiết.

Du khách trải nghiệm trượt cát, đi xe Jeep ở Mũi Né

Du lịch tháng 11 khu vực miền Nam

Khám phá biển đảo ở Phú Quốc (Kiên Giang cũ): Phú Quốc là một trong những địa điểm nổi bật khi nhắc đến du lịch miền Nam tháng 11, đặc biệt với những ai yêu biển và muốn tìm một nơi để nghỉ dưỡng.

Đây là thời điểm đảo Ngọc dần bước vào mùa khô, thời tiết thường thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời. Du khách có thể thỏa sức khám phá Bãi Sao, Bãi Trường, Gành Dầu hay các đảo nhỏ thuộc quần đảo An Thới.

Ngồi thuyền dạo quanh rừng tràm Trà Sư ở An Giang: Tháng 11 là thời điểm thích hợp để kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức đặc sản bản địa ở An Giang.

Trong đó, hoạt động được gợi ý nên thử nếu đến An Giang dịp này là ngồi xuồng len qua những mảng xanh tại rừng tràm Trà Sư, tận hưởng không gian yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên.

Khách ngồi thuyền tham quan rừng tràm Trà Sư

Thưởng thức đặc sản mùa nước nổi ở Cần Thơ: Tháng 11 ở Cần Thơ rơi vào mùa mưa, cũng là mùa nước nổi. Đây được xem là thời điểm vùng sông nước này mang vẻ đẹp thơ mộng và độc đáo nhất trong năm.

Ngoài tham quan miệt vườn hay ghé các khu chợ nổi sầm uất, du khách đến đây dịp này đừng quên thưởng thức các món đặc sản mùa nước nổi như lẩu mắm, lẩu cá linh bông điên điển, chuột đồng nướng lu, cá heo kho, gỏi bông súng tép đồng...

Một số sản vật đặc trưng vào mùa nước nổi ở Cần Thơ