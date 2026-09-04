Lễ bàn giao xe điện VinFast LimoGreen cho Công ty TNHH Vận tải Thành Công

Dấu mốc mới trong hành trình hiện đại hóa đội xe

Với mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng, Thành Công Bus Lines đã quyết định đầu tư, nâng cấp và đổi mới đội xe, hướng tới tiêu chuẩn phục vụ ngày càng cao. Nhà xe đã chính thức tiếp nhận 11 xe điện VinFast LimoGreen phục vụ hoạt động trung chuyển cùng 5 xe giường nằm Kim Long Motor thế hệ mới trên các tuyến đường trọng điểm.

Dàn 11 xe điện VinFast LimoGreen được phân bổ đồng bộ đến các chi nhánh, trong đó ưu tiên 5 xe tại khu vực cửa ngõ thành phố nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu trung chuyển của hành khách. Việc đầu tư hệ thống xe điện trung chuyển mới giúp hành khách kết nối thuận tiện từ điểm đón đến bến xe, tối ưu thời gian di chuyển và tận hưởng không gian vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn, góp phần tạo nên trải nghiệm chuyên nghiệp ngay từ những kilomet đầu tiên.

Dàn xe điện VinFast LimoGreen sẵn sàng đi vào vận hành của Thành Công Bus Lines

Việc đưa xe điện vào hoạt động trung chuyển được xem là bước đi tích cực của Thành Công Bus Lines trong quá trình hướng tới mô hình vận tải xanh, kết hợp giữa trải nghiệm hành khách và trách nhiệm với môi trường.

Nâng chuẩn tiện nghi trên từng hành trình đường dài

Để tiếp tục nâng cao trải nghiệm trên những cung đường dài, Thành Công Bus Lines đưa vào khai thác 5 xe giường nằm Kim Long Motor. Dàn xe mới sẽ trực tiếp phục vụ trên các tuyến đường huyết mạch kết nối thủ phủ Bình Phước với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên như TP.HCM, Vũng Tàu và Đà Lạt.

Thành Công Bus Lines bổ sung 5 xe giường nằm Kim Long Motor thế hệ mới

Đây đều là những hành trình mà hành khách phải dành nhiều giờ trên xe. Theo thời gian di chuyển tham khảo, hành trình Phước Long – Đà Lạt có thể kéo dài khoảng 7 giờ 30 phút, tuyến Phước Long – Vũng Tàu khoảng 5 giờ 30 phút, trong khi các tuyến từ Phước Long đến Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây mất khoảng 3 giờ 30 phút đến 4 giờ.

Khi thời gian di chuyển kéo dài, sự thoải mái không còn là một tiện ích cộng thêm mà trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm chuyến đi. Dàn xe Kim Long Motor thế hệ mới được trang bị những tiện ích thiết thực như cổng sạc Type-C, rèm kéo riêng tư, chăn gối cao cấp, khăn lạnh và nước uống miễn phí.

Cận cảnh trang thiết bị hiện đại của dàn xe giường nằm mới được Thành Công Bus Lines đưa vào vận hành

Hành khách có thể sạc thiết bị dễ dàng khi cần, chủ động tạo không gian riêng để nghỉ ngơi, sử dụng chăn gối trong suốt hành trình hay có sẵn nước uống và khăn lạnh khi cần thiết. Những chi tiết nhỏ nhưng được chuẩn bị sẵn và bố trí phù hợp có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể khi hành khách phải dành nhiều giờ trên xe.

Lấy trải nghiệm hành khách làm trung tâm

Chia sẻ về định hướng đầu tư đội xe, đại diện Thành Công Bus Lines cho biết:

“Thành Công Bus Lines luôn xem chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Việc đầu tư 11 xe điện VinFast cùng dàn xe giường nằm cao cấp từ Kim Long Motor là bước tiến trong chiến lược hiện đại hóa đội xe, hướng đến dịch vụ an toàn, tiện nghi và thân thiện với môi trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới để mang đến những trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho hành khách và nâng cao chất lượng cuộc sống.”

Việc đầu tư 11 xe điện VinFast LimoGreen và 5 xe giường nằm Kim Long Motor thế hệ mới không chỉ là bổ sung phương tiện, mà còn chứng minh cách Thành Công Bus Lines từng bước nâng cấp những điểm chạm trong suốt hành trình của hành khách. Từ chặng trung chuyển miễn phí bằng xe điện đến những giờ di chuyển trên xe giường nằm được trang bị tiện nghi, mỗi khoản đầu tư đều hướng đến một trải nghiệm thuận tiện, thoải mái và an tâm hơn.

Cập nhật thông tin về các tuyến xe, lịch trình và dịch vụ mới, truy cập fanpage chính thức của Thành Công Bus Lines tại: https://www.facebook.com/xekhachthanhcongbinhphuoc

Ngọc Minh