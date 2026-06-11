Từ một "cô gái thời tiết" luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, rạng rỡ trên sóng truyền hình, MC Mai Ngọc đang bước vào chương mới của cuộc đời: một bà mẹ bỉm sữa bận rộn nhưng ngập tràn hạnh phúc. Không còn những buổi lên hình bận rộn, cuộc sống hiện tại của cô xoay quanh những cữ sữa, bát cháo và những đêm trăn trở vì con. Nhưng với Mai Ngọc, đó là một sự đánh đổi hoàn toàn tự nguyện và vô giá.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet khi lần hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện ở Hà Nội, MC Mai Ngọc nói khi thiên thần nhỏ chào đời, cô quyết định lùi lại phía sau, tạm gác lại những dự án dang dở để dành trọn vẹn thời gian cho con.

MC Mai Ngọc xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện. Ảnh: BTC

Mai Ngọc tâm sự, cô đón nhận thiên chức làm mẹ khi bản thân đã ở độ tuổi đủ chín chắn và sự nghiệp cũng gặt hái được những thành quả nhất định. Chính vì thế, Mai Ngọc cho phép mình "chậm lại một nhịp". Giống như cách cô từng cống hiến 100% sức lực cho truyền hình, giờ đây cô muốn dành sự toàn tâm toàn ý ấy cho việc làm mẹ.

"Tôi nghĩ cho con một cái gốc thật tốt sau này đi học em bé sẽ rất cứng cáp. Khi đi qua những cột mốc đó nhẹ nhàng tôi sẽ lại tập trung cho công việc", Mai Ngọc chia sẻ về quyết định lùi lịch làm việc lại đến khi con đi nhà trẻ (khoảng 2 tuổi), tức là khoảng nửa năm nữa.

Trong gia đình nhỏ, dù ông xã luôn ủng hộ và là hậu phương vững chắc nhưng với đặc thù công việc bận rộn của chồng, Mai Ngọc thường gánh vác phần lớn việc chăm sóc con trong những năm tháng đầu đời. Cô tin rằng, từ 0 đến 3 tuổi là giai đoạn đứa trẻ cần hơi ấm và sự đồng hành của người mẹ nhất.

Dù rất kỹ tính trong việc chăm con, Mai Ngọc luôn giữ một tư duy cởi mở. Ảnh: BTC

Trở thành mẹ, quỹ thời gian của "cô gái thời tiết" dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Tâm trí cô lúc nào cũng quẩn quanh với hàng tá câu hỏi không tên: "Cữ này con ăn bao nhiêu?", "Nấu cháo gì cho con?", "Nay thời tiết thay đổi con có hắt hơi sổ mũi không?"...

Khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi duy nhất trong ngày của cô là 3 tiếng buổi trưa khi con ngủ say. Thay vì đi cà phê hay mua sắm, cô tranh thủ từng phút giây ấy để tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe nhằm có một thể trạng tốt nhất để chăm con.

Nhìn hình ảnh rạng rỡ của Mai Ngọc hiện tại, ít ai nghĩ cô cũng từng trải qua những chông chênh về tâm lý. Nhớ lại khoảng thời gian 6 tháng đầu sau sinh, nữ MC thừa nhận đã đối mặt với không ít áp lực.

MC Mai Ngọc ngày càng đẹp mặn mà. Ảnh: FBNV

Dù rất kỹ tính trong việc chăm con, Mai Ngọc luôn giữ một tư duy cởi mở. Cô khẳng định không có ý định xây dựng hình ảnh "mẹ bỉm truyền cảm hứng" hay dạy người khác cách nuôi con.

Lấy câu chuyện của chính mình - từng là một cô bé cao 1,68m nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 40kg khiến mẹ ruột chịu đủ mọi áp lực, Mai Ngọc hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể độc bản. Dù nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa công thức, áp dụng phương pháp này hay phương pháp khác, điều quan trọng nhất không nằm ở những thước đo của người ngoài mà ở sự thoải mái của người mẹ và nụ cười khỏe mạnh của con trẻ.

Cuộc sống của Mai Ngọc giờ đây có thể thiếu vắng những bộ cánh lộng lẫy hay những bức hình selfie khoe dáng, thay vào đó bộ nhớ điện thoại của cô đã bị lấp đầy bởi hình ảnh của thiên thần nhỏ. Với Mai Ngọc, niềm hạnh phúc hiện tại thật giản đơn: "Ngày xưa, mặc một bộ đồ đẹp tôi muốn chụp ảnh mình. Còn bây giờ, điều tôi quan tâm là con mặc gì, con có đáng yêu không và chỉ muốn lưu lại mọi khoảnh khắc của con".

Hành trình làm mẹ dẫu có nhiều đánh đổi và giọt mồ hôi nhưng với Mai Ngọc, đó là khoảng thời gian rực rỡ và đáng tự hào nhất mà cô đang tận hưởng từng ngày.

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Trước khi trở thành MC truyền hình và có biệt danh "cô gái thời tiết", cô làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, người đẹp về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Có gương mặt xinh xắn cùng body đẹp nên Mai Ngọc còn được mệnh danh là MC xinh đẹp nhất VTV.

Cô kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng - thiếu gia một gia đình giàu có nổi tiếng ở Bắc Giang cũ - cuối năm 2024 và có con trai đầu lòng tháng 4/2025. Từ khi có bầu, cô gác lại công việc biên tập viên ở VTV để dành toàn bộ thời gian chăm sóc tổ ấm.