Đồng hành cùng The Vienna Concert 2026 với chủ đề “The Horizon of Vienna” tại Nhà hát Hồ Gươm tối 7/11, VPBank Private mang đến cho khách hàng cơ hội thưởng thức những kiệt tác âm nhạc hàn lâm thế giới trong không gian nghệ thuật đẳng cấp.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vượt thời gian của âm nhạc Vienna, The Horizon of Vienna 2026 kết nối di sản kinh điển với tinh thần sáng tạo đương đại. Năm thứ ba đồng hành cùng The Vienna Concert, VPBank Private tiếp tục mang đến cho khách hàng những trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa và kết nối cộng đồng qua âm nhạc.

The Horizon of Vienna: Giao thoa di sản và nghệ thuật đương đại

Điểm nhấn của chương trình là sự trở lại của Wiener KammerOrchester (Vienna Chamber Orchestra), một trong những dàn nhạc thính phòng danh tiếng của Áo. Thành lập năm 1946, dàn nhạc có lịch sử 80 năm, từng hợp tác với các nghệ sĩ, nhạc trưởng hàng đầu như Yehudi Menuhin, Alfred Brendel, Daniel Barenboim và Philippe Entremont; thường xuyên biểu diễn tại Vienna Konzerthaus và Musikverein.

Năm 2026 đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Vienna Chamber Orchestra đến Việt Nam, mang đến những chương trình biểu diễn đặc sắc, kết nối khán giả trong nước với tinh hoa âm nhạc cổ điển Vienna.

Dàn nhạc thính phòng Vienna nổi tiếng với nhiều chuyến lưu diễn lớn.

Đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng là Alma Deutscher, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano và violin tài năng người Anh. Sáng tác từ năm 6 tuổi, cô gây tiếng vang với opera Cinderella, công diễn tại Vienna năm 2016. Alma từng chỉ huy nhiều dàn nhạc danh tiếng như London Symphony Orchestra, New Japan Philharmonic và biểu diễn tại Carnegie Hall.

Nhạc trưởng Alma Deutscher - nhà soạn nhạc Gen Z trứ danh người Anh, thần đồng âm nhạc đã từng chinh phục các sân khấu đỉnh cao Âu - Mỹ.

Chương trình còn có sự góp mặt của Adrian Eröd, giọng Baritone hàng đầu nước Áo, mang danh hiệu Austrian Kammersänger. Gắn bó với Vienna State Opera từ năm 2001, ông từng đảm nhận hơn 25 vai chính và biểu diễn tại nhiều nhà hát danh tiếng như Teatro alla Scala, Opéra de Paris và Teatro Real Madrid.

Cùng xuất hiện là Nadezhda Karyazina, giọng Mezzo-Soprano quốc tế, chủ nhân giải Herbert von Karajan Prize 2025. Cô từng biểu diễn cùng Vienna Philharmonic dưới sự chỉ huy của Gustavo Dudamel, góp mặt tại Salzburg Festival, Royal Opera House và nhiều sân khấu lớn.

Sự hội tụ của Vienna Chamber Orchestra cùng ba nghệ sĩ quốc tế tại The Horizon of Vienna 2026 tạo nên cuộc giao thoa giữa di sản âm nhạc kinh điển và sức sáng tạo đương đại, tôn vinh những giá trị nghệ thuật và tinh thần thịnh vượng được trao truyền qua nhiều thế hệ.

VPBank Private mang tinh hoa nghệ thuật thế giới đến gần khách hàng

Đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quốc tế, VPBank chú trọng đưa tinh hoa âm nhạc thế giới đến gần công chúng Việt Nam. Trong đó, The Vienna Concert là chương trình tiêu biểu, quy tụ những dàn nhạc, nghệ sĩ danh tiếng của Áo, mang đến trải nghiệm thưởng thức trực tiếp các kiệt tác âm nhạc cổ điển châu Âu.

Năm 2025, The Vienna Concert – The Spirit of Vienna ghi dấu với sự tham gia của 45 nghệ sĩ đến từ Vienna Chamber Orchestra và Vienna Philharmonic. Điểm nhấn là đêm diễn The Spirit of Vienna, quy tụ La Philharmonica – nhóm hòa tấu gồm sáu nữ nghệ sĩ Vienna Philharmonic. Những tác phẩm của Mozart, Haydn, Beethoven cùng các giai điệu valse, polka đặc trưng đã tái hiện vẻ đẹp thanh lịch và chiều sâu di sản âm nhạc Vienna.

The Spirit of Vienna 2025 mang đậm tinh thần Vienna - “trái tim của âm nhạc châu Âu”.

Tiếp nối định hướng ấy, năm 2026, VPBank Private mang đến cho khách hàng Private và Diamond Elite cơ hội thưởng thức The Vienna Concert với chủ đề The Horizon of Vienna. Nếu The Spirit of Vienna tôn vinh vẻ đẹp kinh điển qua những giai điệu bất hủ, thì The Horizon of Vienna mở ra cuộc đối thoại giữa di sản và tinh thần đương đại, giữa những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ và sức sáng tạo không ngừng của nghệ thuật hôm nay. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng trẻ Alma Deutscher, cùng những màn trình diễn đầy cảm xúc của các nghệ sĩ opera quốc tế, những giai điệu kinh điển được thổi bừng sức sống mới, tiếp nối tinh hoa nghệ thuật và tôn vinh tinh thần thịnh vượng trường tồn qua các thế hệ.

Theo đại diện của VPBank Private, việc đồng hành cùng những chương trình nghệ thuật được tuyển chọn và đầu tư công phu như The Vienna Concert là một phần trong triết lý kiến tạo thịnh vượng toàn diện, nơi tri thức, văn hóa và gu thưởng thức góp phần định hình phong cách sống, làm giàu chiều sâu trải nghiệm của mỗi cá nhân. Qua đó, ngân hàng mong muốn góp phần đưa tinh hoa nghệ thuật thế giới đến gần hơn với công chúng, đồng thời làm phong phú đời sống văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam.

Như dòng chảy di sản nối dài giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, The Horizon of Vienna gửi gắm cam kết của VPBank Private trong việc đồng hành cùng Quý khách hàng vun đắp, gìn giữ và tiếp nối những giá trị thịnh vượng qua nhiều thế hệ.

Ra mắt từ tháng 10/2025, VPBank Private là dịch vụ tài chính chuyên biệt dành cho khách hàng cao cấp của VPBank, được hỗ trợ bởi đội ngũ tư vấn chuyên sâu nhằm mang đến giải pháp tài chính tối ưu và bền vững. Hệ sinh thái này tập trung vào ba nhóm giá trị gồm giải pháp tài chính chuyên biệt, giao dịch tối ưu và đặc quyền tinh hoa. Mỗi giải pháp tài chính và phi tài chính đều được may đo riêng biệt, mang đến những đặc quyền khác biệt cho từng hội viên.

(Nguồn VPBank)