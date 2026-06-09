Tối 6/6, The Selected #01 - An Immersive Culinary Experience diễn ra tại Thủ Thiêm Riverstage, quy tụ 199 khách mời tham dự trong không gian được thiết kế riêng cho một hành trình trải nghiệm kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Sự kiện fine dining do Văn Phú phát triển dành riêng cho khách hàng trong hành trình giới thiệu dự án Vlasta Premier - Phú Thuận.

Ngay từ thời điểm bước vào khu vực sự kiện, khách mời đã được dẫn dắt bằng chuỗi sắp đặt nghệ thuật, triển lãm thị giác cùng câu hỏi xuất hiện xuyên suốt chương trình: "Trong muôn vạn khoảnh khắc của cuộc đời, khoảnh khắc nào là vô giá?". Câu hỏi ấy trở thành sợi dây kết nối toàn bộ hành trình đầy cảm xúc.

Hành trình "Cầm - Kỳ - Thi - Họa" đưa khách mời đi qua những lát cắt cảm xúc

Mở đầu chương "Cầm", phân đoạn "Thanh Âm Vũ Trụ" đưa khán giả bước vào hành trình cảm xúc với hình ảnh vũ công bên quả cầu ánh sáng và drone cánh bướm xuất hiện giữa khán phòng, tượng trưng cho sự khởi sinh của một hình hài mới.

Tiếp nối ở chương "Kỳ", những tấm gương xuất hiện xuyên suốt các phần trình diễn "Soi Chiếu" và "Phản Chiếu" như phép ẩn dụ cho hành trình nhìn lại bản thân và trưởng thành. Đến chương "Thi", mạch cảm xúc được dẫn dắt về sự kết nối qua phần đọc thơ do nhà báo, nhà thơ Nam Thi sáng tác riêng, kể câu chuyện về tình cảm gia đình và những giá trị gắn bó bền chặt trong cuộc sống.

Tiếp nối mạch cảm xúc, nhạc kịch "Nơi Ta Thuộc Về" được dàn dựng theo phong cách Broadway với sự tham gia của 15 vũ công. Qua ngôn ngữ múa đương đại và nghệ thuật sân khấu, hành trình đời người từ tuổi trẻ, tình yêu, hôn nhân đến những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình lần lượt được tái hiện.

Bước sang chương cuối "Họa", chương trình khắc họa một vòng đời trọn vẹn, từ những bước chân đầu tiên đến khi ngoảnh lại nhìn chặng đường đã qua. Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài bằng màn trình diễn tranh cát trực tiếp, những nét vẽ không ngừng chuyển động để tạo nên hình ảnh mái ấm, gia đình và các giá trị bền vững theo thời gian.

Rapper Đen, GiGi Hương Giang trở thành điểm nhấn của đêm diễn

Đồng hành cùng hành trình cảm xúc của chương trình là những phần trình diễn đến từ rapper Đen và GiGi Hương Giang. Trong đó, GiGi Hương Giang xuất hiện ở nhiều chương quan trọng của đêm diễn, từ những khoảnh khắc nội tâm trong "Soi Chiếu" cho đến màn kết hợp cùng nghệ nhân tranh cát ở chương "Họa". Giọng hát giàu cảm xúc và nội lực của cô trở thành sợi dây kết nối xuyên suốt chương trình.

Song song với các chương nghệ thuật là thực đơn từ Chef Long Cường được thiết kế riêng cho đêm diễn với 8 món ăn, lần lượt xuất hiện theo từng cung bậc cảm xúc của chương trình. Mỗi món được phục vụ đúng thời điểm, tạo nên nhịp dẫn tự nhiên giữa thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm nghệ thuật.

Đặc biệt, sau món tráng miệng cuối cùng, sân khấu bất ngờ mở ra cho phần secret performance được giữ kín tới phút chót - sự xuất hiện của Đen.

Nam rapper mang đến 3 ca khúc "Mang Tiền Về Cho Mẹ", "Vị Nhà" và "Việc Lớn". Những câu rap quen thuộc vang lên như một sự khép lại hoàn hảo cho hành trình cảm xúc kéo dài 15 phút mà khán giả vừa trải qua.

Cuối chương trình, câu hỏi xuất hiện ở phần mở màn một lần nữa được trình chiếu khắp khán phòng. Mỗi khách mời nhận một khung tranh lưu niệm để lưu giữ câu trả lời của riêng mình về "khoảnh khắc vô giá" trong cuộc đời.

Là chương đầu tiên trong chuỗi trải nghiệm The Selected, sự kiện được Văn Phú phát triển dành cho khách hàng của dự án Vlasta Premier - Phú Thuận. Thông qua nghệ thuật, ẩm thực và những câu chuyện giàu cảm xúc, chương trình phản chiếu tinh thần sống mà dự án hướng tới: đề cao những kết nối có chiều sâu, những giá trị bền vững và những khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình của mỗi người.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ, The Selected #01 để lại dư âm như một vở diễn đa giác quan được cảm nhận bằng thị giác, thính giác, vị giác và cảm xúc. Sự kiện vừa là hành trình trải nghiệm, vừa là cách Văn Phú kể câu chuyện về triết lý phát triển dự án Vlasta Premier - Phú Thuận. Ở đó, mỗi chi tiết đều được chọn lọc và sắp đặt có chủ đích để kiến tạo một nhịp sống cân bằng, riêng tư và giàu giá trị. Cũng như hành trình của The Selected, dự án hướng đến việc tạo nên những kết nối và cảm giác thuộc về - những yếu tố làm nên giá trị lâu dài của một không gian sống.

Lệ Thanh