Tối 25/3, trong khuôn khổ đêm chung khảo Miss World Vietnam 2025, đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss World Vietnam chính thức công bố Việt Nam chính thức trở thành đơn vị đăng cai tổ chức Miss World lần thứ 73 nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Miss World vào năm 2026

Cuộc thi dự kiến quy tụ hơn 100 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, với chuỗi hoạt động đa dạng, kéo dài trong nhiều tuần. Thời gian tổ chức chính thức của Miss World lần thứ 73 sẽ được Chủ tịch tổ chức Miss World - bà Julia Morley - đích thân công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 ngày 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM. Như vậy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73 sẽ được thi đấu trên chính sân nhà.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata từ Thái Lan.

Đêm chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam 2025 diễn ra với 47 thí sinh tranh tài qua 2 phần thi chính: Dances of Vietnam và Người đẹp biển. Riêng Top 10 Người đẹp du lịch có thêm phần thuyết trình trực tiếp trước ban giám khảo và khán giả.

Điểm nhấn của đêm chung khảo chính là phần thi thiết kế trang phục Dances of Vietnam lần đầu tiên xuất hiện tại Miss World Vietnam. Đây là sân khấu để các thí sinh quảng bá vẻ đẹp con người, văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua trang phục lẫn vũ điệu. Mỗi bộ trang phục được các nhà thiết kế trẻ thổi hồn từ làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian, phong tục tập quán hay những điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc.

Đông đảo các người đẹp có danh hiệu trình diễn.

Các trang phục thu hút sự chú ý bởi sự đa dạng về màu sắc và ý tưởng thiết kế.

Á hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Minh Kiên mở màn với trang phục lấy cảm hứng từ hoa sen - biểu tượng thuần khiết của người Việt. Miss World Vietnam 2024 Lê Nguyễn Bảo Ngọc kết màn ấn tượng trong thiết kế lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ. Đêm trình diễn còn có sự góp mặt của Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024 Nguyễn Thị Thu Ngân.

Khoảnh khắc được đánh giá cao nhất trong đêm là màn xuất hiện hội tụ của các hoa - á hậu, nhà thiết kế và dàn thí sinh trên nền ca khúc Con cháu Vua Hùng toàn cầu do ca sĩ Tùng Dương thể hiện, tạo nên không khí hào hùng và tràn ngập niềm tự hào dân tộc.

Ca sĩ Tùng Dương xuất hiện cùng các người đẹp.

Top 10 của Người đẹp du lịch được lựa chọn qua các video clip do chính thí sinh tự thực hiện, trong đó mỗi cô gái giới thiệu bản thân, quê hương và nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam. Tại đêm chung khảo, Top 10 tiếp tục thuyết trình trực tiếp trước khán giả và ban giám khảo.

Sau các phần trình bày, ban giám khảo chọn ra Top 6 Người đẹp du lịch gồm: Trương Tâm Như (014), Nguyễn Lan Nhi (367), Ngô Thị Kiều Anh (193), Nguyễn Đặng Khã Trâm (150), Lê Ngọc Như Quỳnh (079) và Phan Hải Như (151). Thí sinh chiến thắng ở hạng mục này sẽ nhận tấm vé đặc cách vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Top 5 phần thi "Người đẹp du lịch".

Trong phần thi Người đẹp biển, 47 thí sinh tự tin sải bước, khoe hình thể và thần thái mang nguồn năng lượng trẻ trung "đốt nóng" không khí nhà thi đấu.

Các thí sinh gợi cảm trong trang phục áo tắm.

Ban giám khảo đã chọn ra Top 5 Người đẹp biển gồm: Phạm Thùy Dung (063), Trịnh Yến Nhi (051), Bùi Thu Thủy (102), Vũ Thị Kiều Trinh (303) và Nguyễn Đào Tuyên Dương (165). Người chiến thắng hạng mục này cũng sẽ có mặt trong Top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2025.

Top 5 phần thi "Người đẹp biển".

Cô gái đăng quang Miss World Vietnam 2025 đêm 29/3 sẽ trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 74.

