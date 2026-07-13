Nhờ thiết kế tối giản, hình khối mạnh mẽ và không gian mở kết nối với thiên nhiên, phong cách hiện đại là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia chủ. Vật liệu như kính, gỗ, đá cao cấp được sử dụng phổ biến, đồng thời tích hợp hệ thống nhà thông minh, trở thành xu hướng của biệt thự cao cấp hiện nay.

Biệt thự tân cổ điển - vẻ đẹp vượt thời gian

Bên cạnh phong cách hiện đại, biệt thự tân cổ điển vẫn giữ được sức hút riêng nhờ vẻ đẹp sang trọng và giá trị bền vững theo thời gian.

Phong cách này kế thừa tinh hoa kiến trúc châu Âu nhưng được lược giản các chi tiết rườm rà, tập trung vào tỷ lệ cân đối, hệ cột đối xứng, đường phào chỉ thanh mảnh và những gam màu tinh tế như trắng kem, vàng be hay ghi xám.

Nhiều gia chủ lựa chọn tân cổ điển bởi mong muốn sở hữu một công trình mang tính biểu tượng, thể hiện vị thế và đẳng cấp của gia đình.

Theo giới chuyên môn, biệt thự tân cổ điển đặc biệt phù hợp với những khu đất có diện tích lớn, các công trình biệt thự sân vườn hoặc biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp.

Xu hướng sống chữa lành lên ngôi

Sau đại dịch, nhu cầu về một không gian sống xanh và cân bằng ngày càng trở nên rõ nét. Điều này khiến các phong cách như Địa Trung Hải, Japandi hay Minimalism nhận được sự quan tâm lớn.

Phong cách Địa Trung Hải mang đến cảm giác nghỉ dưỡng với mái ngói dốc, cửa vòm, sân trong và những khoảng xanh rộng mở. Trong khi đó, Japandi là sự kết hợp giữa kiến trúc Nhật Bản và Bắc Âu, hướng đến sự tối giản, mộc mạc và thư thái.

Nhiều gia chủ mong muốn ngôi nhà không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn trở thành không gian nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng sau những áp lực của cuộc sống hiện đại.

Quy trình thiết kế biệt thự chuyên nghiệp

Theo KTS. Phan Đình Kha, một biệt thự đẹp cần đáp ứng 3 yếu tố: hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan, tối ưu công năng kết hợp phong thủy, đồng thời bảo đảm thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Đây là những yếu tố tạo nên không gian sống tiện nghi, thẩm mỹ và bền vững.

Để tạo nên một công trình hoàn chỉnh, các đơn vị thiết kế thường triển khai theo quy trình gồm 4 bước.

Đầu tiên là khảo sát hiện trạng khu đất và lắng nghe nhu cầu của gia chủ.

Tiếp đó, kiến trúc sư xây dựng mặt bằng công năng và dựng phối cảnh 3D để khách hàng hình dung tổng thể công trình.

Sau khi phương án được thống nhất, hồ sơ kỹ thuật thi công bao gồm kiến trúc, kết cấu, điện nước sẽ được triển khai chi tiết.

Cuối cùng là giai đoạn bàn giao hồ sơ và giám sát tác giả nhằm bảo đảm công trình được thi công đúng với ý tưởng ban đầu.

Đơn giá thiết kế biệt thự trọn gói hiện nay

Giá thiết kế biệt thự trọn gói bao gồm kiến trúc và nội thất dao động từ 300.000 - 550.000 đồng/m² tùy theo phong cách thiết kế. Trong đó, biệt thự hiện đại có mức giá từ 300.000 - 350.000 đồng/m², biệt thự tân cổ điển từ 380.000 - 450.000 đồng/m² và biệt thự cổ điển hoặc lâu đài từ 450.000 - 550.000 đồng/m² do yêu cầu cao về chi tiết, vật liệu và tính thẩm mỹ.

Nhiều công ty kiến trúc tạo dấu ấn trên thị trường thiết kế biệt thự

Tại TPHCM, Kiến trúc ZENA do kiến trúc sư Phan Đình Kha sáng lập được nhiều khách hàng biết đến với các công trình biệt thự hiện đại, đề cao sự cá nhân hóa và không gian sống xanh.

Tại Đà Nẵng, Kiến Trúc Đỏ cùng kiến trúc sư Huỳnh Văn Lý ghi dấu ấn với các dự án biệt thự nghỉ dưỡng và biệt thự sân vườn.

Ở Hà Nội, kiến trúc sư Lê Huy Tùng và BA Design được đánh giá cao trong lĩnh vực thiết kế biệt thự hiện đại và tân cổ điển.

Khu vực miền Tây có Kiến trúc Tâm Tín Nghĩa tại Cần Thơ, trong khi Nha Trang có kiến trúc sư Phạm Đức Phú với nhiều công trình mang phong cách nghỉ dưỡng ven biển.

Riêng tại Tây Nguyên, Nhà Đẹp Phố Núi ở Gia Lai là một trong những đơn vị được nhiều gia chủ lựa chọn nhờ kinh nghiệm thiết kế biệt thự phù hợp với điều kiện khí hậu và văn hóa địa phương.

Các chuyên gia nhận định, đầu tư vào thiết kế ngay từ đầu không chỉ giúp gia chủ sở hữu một công trình đẹp mà còn hạn chế phát sinh chi phí trong quá trình thi công, tối ưu công năng sử dụng và gia tăng giá trị bất động sản về lâu dài.

Thông tin liên hệ TP.HCM (ZENA) - 145 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Hà Nội (BA Design) - 7 Đào Duy Anh, Kim Liên, Hà Nội

Đà Nẵng (Kiến trúc Đỏ) - 241 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê Hotline: 0989149805 - 0982819997 - 0905133511 Website: https://kientrucsuvietnam.vn/

(Nguồn: Kiến trúc ZENA)