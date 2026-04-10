Hiện nay, sự kết hợp giữa Nhà gỗ Hoàng Nam (thi công nhà gỗ) và Kiến trúc ZENA (thiết kế kiến trúc) mang đến giải pháp đồng bộ thiết kế - thi công, góp phần phát triển các công trình nhà gỗ hiện đại, bền vững.

Nhà gỗ - giá trị truyền thống trong hình hài đương đại

Trong lịch sử kiến trúc Việt Nam, gỗ từng là vật liệu chủ đạo, gắn liền với nhà rường Huế, nhà cổ Bắc Bộ hay nhà sàn vùng cao. Những công trình này cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời của kiến trúc gỗ với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa: mát mẻ vào mùa hè, ấm áp khi trời lạnh, kết cấu linh hoạt và thông thoáng tự nhiên.

Ngày nay, nhà gỗ không còn giới hạn trong khuôn mẫu truyền thống. Nhiều công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại hoặc bán cổ điển, kết hợp gỗ với kính, bê tông nhẹ và thép, tạo nên không gian sống tiện nghi nhưng vẫn giữ được tinh thần mộc mạc, ấm áp. Tuy nhiên, để đạt được giá trị đó, khâu thi công nhà gỗ đóng vai trò quyết định.

Lập kế hoạch thi công - bước nền tảng không thể xem nhẹ

Thi công nhà gỗ đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu. Gia chủ cần xác định rõ mục đích sử dụng, phong cách kiến trúc, quy mô công trình và mức ngân sách dự kiến. Mỗi lựa chọn đều ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp kết cấu, loại gỗ sử dụng và kỹ thuật thi công.

Khác với nhà bê tông cốt thép, gỗ là vật liệu “sống”, chịu tác động của độ ẩm và nhiệt độ. Vì vậy, việc làm việc với kiến trúc sư và đơn vị thi công có kinh nghiệm chuyên sâu về nhà gỗ là yếu tố then chốt. Một bản thiết kế chi tiết, tính toán đúng tải trọng, mối nối, độ co giãn sẽ giúp công trình hạn chế rủi ro cong vênh, nứt gãy trong quá trình sử dụng lâu dài.

Vật liệu gỗ - yếu tố quyết định độ bền công trình

Trong thi công nhà gỗ, vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí. Các loại gỗ như lim, táu, gõ đỏ được đánh giá cao nhờ độ bền, khả năng chịu lực và giá trị thẩm mỹ, có thể sử dụng hàng chục năm nếu được bảo quản tốt. Tuy nhiên, giá thành của nhóm gỗ này khá cao, phù hợp với các công trình yêu cầu tuổi thọ lâu dài và giá trị truyền đời.

Bên cạnh đó, các loại gỗ như xoan đào, keo, thông cũng được lựa chọn nhiều hơn nhờ chi phí hợp lý và nguồn cung ổn định. Dù sử dụng loại gỗ nào, quy trình xử lý chống mối mọt, chống ẩm, sấy khô và hoàn thiện bề mặt vẫn là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo chất lượng công trình.

Quy trình thi công - từ móng đến kết cấu khung gỗ

Thi công nhà gỗ không tách rời phần móng. Một hệ móng vững chắc giúp công trình ổn định trước tác động của thời tiết, đặc biệt là mưa bão. Sau khi hoàn thiện móng, khung gỗ sẽ được lắp dựng theo đúng bản vẽ kỹ thuật. Đây là giai đoạn đòi hỏi tay nghề cao, bởi các mối liên kết phải chính xác, đảm bảo khả năng chịu lực và tính thẩm mỹ.

Tiếp theo là các hạng mục vách, mái, sàn và trần. Nhiều công trình hiện nay tích hợp hệ thống điện nước âm, giải pháp cách nhiệt và thông gió tự nhiên để nâng cao tiện nghi sử dụng. Việc kết hợp khéo léo giữa vật liệu truyền thống và kỹ thuật hiện đại giúp nhà gỗ đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt đương đại.

Hoàn thiện và bảo dưỡng - chìa khóa giữ giá trị lâu dài

Sau khi hoàn thiện phần thô, nội thất là yếu tố tạo nên “linh hồn” cho ngôi nhà gỗ. Sự đồng bộ trong thiết kế nội thất, màu sắc và ánh sáng sẽ mang lại cảm giác ấm cúng, hài hòa. Bên cạnh đó, công tác bảo dưỡng định kỳ như kiểm tra mối nối, xử lý bề mặt gỗ, chống ẩm mốc là điều cần thiết để công trình luôn bền đẹp theo thời gian.

Nhà gỗ - lựa chọn cho lối sống bền vững

Không chỉ là nơi ở, nhà gỗ còn thể hiện quan niệm sống chậm, sống xanh và tôn trọng thiên nhiên. Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, thi công nhà gỗ được xem là hướng đi giàu tiềm năng, dung hòa giữa giá trị truyền thống và nhu cầu hiện đại. Như nhận định của nhiều kiến trúc sư, đó là không gian nơi con người tìm lại sự cân bằng, kết nối với tự nhiên và với chính mình.

Kiến Trúc ZENA TP.HCM: 145 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức|

Xưởng gỗ: Xã Châu Pha, TPHCM (Ngã 3 Sáu Dẫu, ấp 2, xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu Cũ) VP Hà Nội: Số 68/29 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội VP Hải Phòng: Paris 01.02 - Vinhomes Imperia VP Đà Nẵng: 241 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê Hotline: 0989149805 - 0982819997

Website: zena.com.vn - nhagohoangnam.com

(Nguồn: Kiến trúc ZENA)