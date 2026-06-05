Sau hơn 10 năm hoạt động, cửa hàng tại 76 Nguyễn Chí Thanh được nâng cấp toàn diện với trở thành Flagship Store lớn nhất của OWEN tại Hà Nội

Từ một diện mạo hiện đại giữa trung tâm Hà Nội…

Tọa lạc trên tuyến phố trung tâm của Thủ đô, Flagship Store mới của OWEN gây ấn tượng với mặt tiền mang tinh thần kiến trúc hiện đại, tối giản và khỏe khoắn.

Các mảng kính lớn kết hợp cùng hệ logo nổi bật tạo cảm giác mở và kết nối với nhịp sống đô thị xung quanh. Tone màu xám bê tông, đen và ánh sáng trắng giúp tổng thể mang vẻ nam tính, vững chãi nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Nếu mặt tiền tạo cảm giác khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì không gian bên trong lại là yếu tố khiến nhiều khách hàng bất ngờ hơn cả. Thay vì cách trưng bày dày đặc thường thấy, OWEN lựa chọn lối thiết kế tối giản với nhiều khoảng thở hơn, hệ thống ánh tinh tế và bố cục mở giúp trải nghiệm mua sắm trở nên thoải mái hơn.

Không gian mới của OWEN theo đuổi tinh thần hiện đại, tiết chế nhưng đủ tạo dấu ấn thị giác, tương đồng với gu thẩm mỹ ngày càng phổ biến của nam giới công sở thế hệ mới

Đến giải pháp phong cách tối ưu dành cho phái mạnh Việt

Điểm khác biệt lớn nhất của Flagship Store mới nằm ở cách OWEN tổ chức trải nghiệm mua sắm theo hướng cá nhân hóa và thực tế hơn với nhu cầu của nam giới hiện đại.

Không chỉ đơn thuần là nơi bán quần áo, Flagship Store được phát triển như một “giải pháp thời trang” giúp khách hàng lựa chọn trang phục nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn trong nhịp sống bận rộn.

Khác với cách trưng bày sản phẩm thông thường, OWEN có các khu vực Styling theo từng phong cách khác nhau và mix match thành các set đồ hoàn chỉnh

Anh Hoàng Nam (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết điều anh ấn tượng nhất tại Flagship Store là cách OWEN giúp việc mặc đẹp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. “Việc các khu vực được chia theo từng phong cách và nhu cầu cụ thể giúp nam giới công sở tiết kiệm đáng kể thời gian mua sắm. Ở đây các set đồ được mix-match sẵn nên mình nhìn vào là có thể chọn ngay một set đồ hoàn chỉnh. Từ đi làm, gặp khách hàng hay đi cafe sau giờ làm đều có sẵn gợi ý rất trực quan”, anh nói.

Trong khi đó, anh Hoàng Long (29 tuổi, làm việc trong lĩnh vực sáng tạo) lại đánh giá cao yếu tố truyền cảm hứng phong cách mà OWEN mang lại. “Không gian và cách styling khiến mình có cảm giác đang bước vào một fashion space thực sự, có thể tham khảo nhiều cách phối đồ hiện đại và ứng dụng được trong thực tế”, anh nhận xét.

Theo anh Long cho rằng OWEN đang mang tới góc nhìn mới hơn về thời trang công sở. Các set đồ ở đây có sự linh hoạt và trẻ hơn, vẫn lịch sự nhưng dễ mặc và gần với lifestyle hiện đại.

Đặc biệt, thương hiệu còn phát triển khu vực Big Size riêng, cho thấy sự quan tâm nhiều hơn tới trải nghiệm đa dạng của nam giới Việt.

Khách hàng dễ dàng tìm kiếm giải pháp thời trang phù hợp chỉ với một điểm đến

OWEN và hướng tiếp cận mới với thời trang công sở hiện đại

Trong nhiều năm qua, OWEN là cái tên quen thuộc với nam giới công sở Việt nhờ các thiết kế đề cao tính ứng dụng và sự chỉn chu.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong lối sống của khách hàng trẻ, thương hiệu cũng từng bước làm mới hình ảnh theo hướng hiện đại, linh hoạt và giàu cảm hứng hơn.

Những năm gần đây, OWEN liên tục có các bước chuyển mình rõ nét với hệ thống New Concept Store, các bộ sưu tập mang tinh thần lifestyle hiện đại hay sự xuất hiện của các gương mặt trẻ như diễn viên Ngọc Vàng trong các chiến dịch thời trang mới.

Không rời bỏ DNA công sở, OWEN đang từng bước tái định nghĩa thời trang công sở theo hướng trẻ hơn, linh hoạt hơn và gần với nhu cầu thực tế của nam giới hiện đại.

OWEN đang trở thành lựa chọn của đông đảo nam giới trẻ theo đuổi phong cách công sở hiện đại

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn tới trải nghiệm mua sắm, việc đầu tư Flagship Store cho thấy OWEN không chỉ tập trung vào sản phẩm, mà còn chú trọng nhiều hơn tới hành trình cảm xúc của khách hàng. Đây cũng là một dấu ấn nổi bật đánh dấu cột mốc 18 năm phát triển, minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của một thương hiệu đã có bề dày uy tín và kinh nghiệm.

Ở một góc nhìn rộng hơn, sự thay đổi tiên phong này cũng phản ánh bước chuyển của các thương hiệu thời trang Việt Nam: không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm, mà bắt đầu đầu tư bài bản hơn cho không gian và trải nghiệm thương hiệu.

Bích Đào