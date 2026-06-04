Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung xuyên tạc về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Thanh Hóa. Những thông tin “tách ra độc lập”, “giảm từ 166 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58 đơn vị”... hoàn toàn sai sự thật.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nội dung đăng tải trên mạng xã hội nói Thanh Hóa sáp nhập còn 58 đơn vị hành chính cấp xã là không đúng sự thật. Ảnh: CTV

Đây là quá trình được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, có sự nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên nhiều phương diện như dân số, diện tích, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản trị địa phương trong tình hình mới.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, tỉnh Thanh Hóa còn 166 xã, phường. Việc tiếp tục rà soát, nghiên cứu và kiến nghị sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới là yêu cầu khách quan nhằm khắc phục tình trạng số lượng đơn vị hành chính còn nhiều, quy mô một số xã còn nhỏ, nguồn lực đầu tư phân tán; từ đó mở rộng dư địa phát triển, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang trong quá trình xem xét, đánh giá thực tiễn để báo cáo Trung ương. Vì vậy, mọi thông tin suy diễn theo kiểu “lập quốc gia riêng”, “thu hồi vốn”, “sắp xếp 166 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58 đơn vị”… đều là những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền các nội dung sai sự thật.