TRUNG QUỐC - Thừa Lỗi tiết lộ thích phụ nữ tóc dài, biết vẽ, yêu mèo và có tính cách dễ thương. Nhiều khán giả nhanh chóng gọi tên Từ Nhược Hàm - bạn diễn của anh trong "Ngọc điệm thu".

Theo Sina, sau thành công của bộ phim Ngọc điệm thu, Thừa Lỗi trở thành cái tên được săn đón. Mới đây, nam diễn viên xuất hiện trong một chương trình truyền hình và được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng.

Diễn viên Thừa Lỗi tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng, khán giả liền gọi tên Từ Nhược Hàm.

Ban đầu, nam diễn viên tỏ ra khá lúng túng, khẳng định bản thân không có hình mẫu cụ thể. Tuy nhiên, khi tham gia một trò chơi lựa chọn sở thích, anh lại lần lượt tiết lộ nhiều tiêu chí về người bạn đời mong muốn.

"Tôi thích phụ nữ có mái tóc dài thẳng, biết vẽ, yêu mèo và thích vận động. Tôi cũng đề cao sự cân bằng giữa những hoạt động sôi nổi và sở thích nhẹ nhàng", anh chia sẻ.

Đặc biệt, khi nói về nét dễ thương ở một người phụ nữ, Thừa Lỗi nhấn mạnh đây phải là sự đáng yêu xuất phát từ tính cách thật, chứ không đơn thuần là vẻ ngoài.

Dù đưa ra khá nhiều tiêu chí, nam diễn viên bất ngờ khẳng định: "Nếu thực sự thích một người, tất cả những điều này đều không quan trọng". Anh tự nhận thuộc kiểu người cần thời gian để nảy sinh tình cảm. Khi gặp người thực sự rung động, diễn viên thường trở nên dè dặt, thậm chí không dám chủ động tiếp cận.

Thái độ ngượng ngùng, cử chỉ bối rối và cách Thừa Lỗi liên tục nghịch chiếc túi trong lúc trả lời khiến khán giả thích thú. Một số cư dân mạng nhận xét nam diễn viên lúng túng như đang ngồi trên đống lửa khi bị hỏi về chuyện tình cảm.

Cặp đôi có phản ứng hóa học tốt trong các cảnh tình cảm.

Đáng chú ý, tiêu chí người yêu của Thừa Lỗi nhanh chóng được khán giả liên hệ với Từ Nhược Hàm, bạn diễn của anh trong Ngọc điệm thu. Nhiều đặc điểm như tóc dài, biết hội họa và yêu mèo được cho là khá trùng khớp với hình ảnh của nữ diễn viên.

Trong phim, Thừa Lỗi vào vai Ngu Sưởng Hiên, còn Từ Nhược Hàm đảm nhận nhân vật Diệp Bình Quân. Cả hai có nhiều hoạt động quảng bá chung, trong đó có 4 lần xuất hiện cùng nhau trong 1 tháng. Sự tương tác tự nhiên và ăn ý của cặp đôi cũng góp phần giúp phim lan tỏa rộng rãi.

Trước đó trong chương trình Hello Saturday, khi được hỏi muốn hợp tác với ba nữ diễn viên nào nhất, Thừa Lỗi đã lần lượt nhắc đến Từ Nhược Hàm, Diệp Bình Quân và Hy Hy. Đây lần lượt là tên thật, tên nhân vật và biệt danh của bạn diễn nữ trong Ngọc điệm thu. Chi tiết này khiến người dẫn chương trình bật cười, trêu nam diễn viên có vẻ đặc biệt ưu ái bạn diễn.

Diễn viên Thừa Lỗi trong "Ngọc điệm thu"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Weibo, Sina