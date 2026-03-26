Được sản xuất tại CHLB Đức và gắn liền với thương hiệu dược phẩm Engelhard Arzneimittel, thuốc ho Prospan là sản phẩm hỗ trợ trị ho, tiêu đờm có nguồn gốc từ chiết xuất lá thường xuân. Với lịch sử hơn 75 năm phát triển, Prospan đã không ngừng được cải tiến và hoàn thiện thông qua các nghiên cứu khoa học cùng quy trình sản xuất đạt chuẩn GMP-EU theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Đến nay, các sản phẩm thuốc ho Prospan đã được phân phối đến hơn 100 quốc gia trên thế giới và được hàng triệu gia đình tin tưởng lựa chọn. Nhờ nguồn gốc thảo dược thiên nhiên và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, Prospan được đánh giá là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe hô hấp được người tiêu dùng toàn cầu đón nhận.

Nhập khẩu chính hãng nguyên chai từ Đức

Việc nhập khẩu nguyên chai từ Đức không chỉ giúp Prospan khẳng định nguồn gốc rõ ràng, tiêu chuẩn chất lượng mà còn là lời cam kết của thương hiệu về uy tín sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Thuốc ho Prospan được sản xuất theo tôn chỉ “một dây chuyền - một công thức - một hiệu quả”, nhằm đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng trên toàn cầu.

Theo đó, toàn bộ các dòng sản phẩm thuốc ho Prospan đều được sản xuất tại nhà máy Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG hơn 150 năm tuổi tại Đức và vận hành trên dây chuyền đạt chuẩn Châu Âu với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm. Tất cả các khâu từ sản xuất, đóng gói, niêm phong đến in ấn bao bì song ngữ Anh - Việt đều được thực hiện hoàn chỉnh tại nhà máy Engelhard trước khi xuất khẩu nguyên chai sang Việt Nam.

Đại diện đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm tại Việt Nam – Công ty Sohaco cho biết: “Thuốc ho Prospan hoàn toàn không được gia công hay sang chiết tại Việt Nam, đảm bảo giữ tiêu chuẩn chất lượng tương đương với sản phẩm lưu hành tại thị trường Châu Âu”.

Công nghệ chiết xuất lá thường xuân được cấp bằng sáng chế

Là công ty dược phẩm uy tín của Đức, Engelhard Arzneimittel đã thành công khi khai thác dược tính của lá thường xuân (Hedera helix) trong việc long đờm, giãn co thắt phế quản và điều trị ho.

Tại nhà máy Engelhard, công nghệ chiết xuất lá thường xuân được nghiên cứu và chuẩn hóa trong nhiều năm với quy trình chiết xuất độc quyền được cấp bằng sáng chế. Theo đó, nguyên liệu được tuyển chọn và xử lý theo quy trình khép kín với các bước chiết xuất, tinh lọc và kiểm soát hoạt chất, nhằm đảm bảo độ ổn định và đồng nhất của thành phần.

Với quy trình được chuẩn hóa, mỗi lô thuốc ho Prospan được sản xuất ra đều duy trì hàm lượng hoạt chất đạt chuẩn, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi được phân phối ra thị trường.

Kiểm soát chất lượng trước và sau khi nhập khẩu

Trước khi được xuất khẩu ra thị trường quốc tế, mỗi lô Prospan đều phải trải qua quy trình kiểm định chất lượng chặt chẽ tại nhà máy Engelhard để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sản xuất và an toàn theo quy định Châu Âu.

Sau khi nhập khẩu về Việt Nam, thuốc ho Prospan tiếp tục được kiểm tra hồ sơ, chất lượng và các tiêu chuẩn liên quan theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm còn phải trải qua quy trình kiểm soát từ đơn vị nhập khẩu, phân phối trước khi chính thức đưa ra thị trường. Quy trình kiểm soát nhiều lớp này là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn được duy trì đồng nhất khi đến tay người dùng.

Giá cả minh bạch, dễ tiếp cận với người dùng

Tại thị trường Việt Nam, thuốc ho Prospan được nhập khẩu và phân phối bởi CTCP Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco. Hiện, sản phẩm được phân phối tại hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc. Giá bán sản phẩm cũng được đơn vị nhập khẩu công bố công khai minh bạch theo hệ thống phân phối dược phẩm và dễ dàng tiếp cận với đại đa số người tiêu dùng. Vì thế, người dùng ở bất cứ địa phương nào cũng có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm chăm sóc sức khỏe hô hấp đạt chuẩn Châu Âu.

Được nhập khẩu nguyên chai từ Đức kết hợp với quy trình sản xuất, kiểm soát nghiêm ngặt cùng công nghệ chiết xuất được chuẩn hóa, Prospan hiện có mặt rộng rãi tại Việt Nam thông qua hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc. Người dùng có thể tìm mua Prospan chính hãng tại các nhà thuốc uy tín. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

(Nguồn: Công ty Sohaco)